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बादाम कांड: छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल के घर खरीदने वालों के आरोप, कहा- अधिकारी नहीं सुनते

गृह निर्माण मंडल के ऑफिस पहुंचे व्यक्ति ने बताया कि उनके रिश्तेदार ने हाउसिंग बोर्ड से मकान लिया, जो उनकी जिंदगी का बड़ा पाप था.

BILASPUR BADAM KAND
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : April 22, 2026 at 2:15 PM IST

6 Min Read
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बिलासपुर: गृह निर्माण मंडल से जुड़ा चर्चित बादाम कांड सुर्खियों में है. हितग्राही तरूण साहू द्वारा अधिकारी के सामने टेबल पर बादाम का पैकेट खोलकर डालने और उसे खाकर याददाशत तेज करने की सलाह देने का वीडियो देशभर में छाया हुआ है. इस खबर को ईटीवी भारत ने प्रमुखता से दिखाया, उसका असर भी हुआ और संबंधित अधिकारियों पर कार्रवाई हुई.

हाउसिंग बोर्ड के अधिकारियों से परेशान हितग्राहियों का दर्द

गृह निर्माण मंडल में चक्कर लगाने वाले सिर्फ अकेले तरुण साहू नहीं है. कई लोग अपने कामों को लेकर हाउसिंग बोर्ड ऑफिस के सालों से चक्कर लगा रहे हैं. ईटीवी भारत छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल के बिलासपुर ऑफिस पहुंचा, जहां तरुण साहू जैसे कई लोग हाउसिंग बोर्ड ऑफिस के बाहर बैठे हुए मिले. उनमें से कई लोगों ने बताया कि मामूली काम के लिए वे सालों से हाउसिंग बोर्ड ऑफिस के चक्कर लगाकर अपना समय और पैसा दोनों बर्बाद कर रहे हैं.

छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल के ऑफिस के चक्कर लगाते हितग्राही (ETV Bharat Chhattisgarh)

75 वर्षीय बुजुर्ग सेवक दास बताते हैं कि देवरीखुर्द में उन्होंने हाउसिंग बोर्ड से मकान खरीदा था. साल 2023 में रजिस्ट्री के बाद उन्होंने नामांतरण के लिए रिकॉर्ड डॉक्यूमेंट जमा किया लेकिन 3 साल बाद भी उनका नामांतरण नहीं हुआ. बार बार ऑफिस के चक्कर लगा रहे हैं.

अधिकारी बहुत घुमाते रहते हैं. टाल मटोल करते हैं. नई मैडम ने कहा है कि हमारा प्रकरण रायपुर भिजवा रहे हैं, 15 दिन के अंदर काम होने का आश्वासन दिया है- सेवक दास

नामांतरण के लिये पहुंचे देवरीखुर्द के राजेश पटेल अपने साथ लाए हुए डॉक्यूमेंट्स दिखाते हुए कहते हैं "28/05/2024 का यह कागजात है, जिसे हमने नामांतरण कराने विभाग में आवेदन दिया था. उसके बाद फिर 11/05/2025 को नामांतरण के लिए आवेदन दिया. इसपर भी नामांतरण नहीं हुआ तो संपदा अधिकारी को जल्द नामांतरण करने आवेदन दिया. जिस पर वहां से 22/01/26 को हमें 41 हजार 300 जमा करने लेटर आया, जिसके बाद हमने ऑनलाइन रकम जमा भी कर दिया. पेपर में प्रेषित प्रकाशित होने के बाद भी मेरा नामांतरण अब भी रुका हुआ है. नई मैडम ने आश्वासन दिया है."

देवरीखुर्द के मानिकपुरी अपने साढ़ू भाई के साथ हाउसिंग बोर्ड के ऑफिस पहुंचे हैं. वे कहते हैं कि हम जब भी हाउसिंग बोर्ड के ऑफिस आते हैं तो यही कहा जाता है कि फाइल रायुपर में है, वहां से आने के बाद कार्रवाई की जाएगी.

हाउसिंग बोर्ड के अधिकारियों कर्मचारियों पर भ्रष्टाचार का आरोप

मानिकपुरी ने हाउसिंग बोर्ड में भ्रष्टाचार का भी आरोप लगाया. वे कहते हैं कि नामांतरण के लिए पैसा भी जमा कराया गया, पैसा गबन करने वाले कर्मचारी और अधिकारी पैसों का भार हितग्राहियों पर डाल रहे हैं और दोबारा भी पैसा मांगा जा रहा है. वे कहते हैं उनके साढ़ू भाई रिटायर होने के बाद भी बार बार ऑफिस के चक्कर लगा रहे हैं. हाउसिंग बोर्ड का मकान लेकर उन्होंने अपने जीवन का सबसे बड़ा पाप किया है

जानिए क्या है बादाम कांड

18 अप्रैल को बिलासपुर में हाउसिंग बोर्ड की कार्यप्रणाली से परेशान एक हितग्राही ने अनोखे अंदाज में विरोध जताया. तरुण साहू नामक युवक तिफरा स्थित हाउसिंग बोर्ड के ऑफिस पहुंचा और अधिकारी के सामने बादाम का पैकेट खोल कर डाल दिया. युवक ने अधिकारी से कहा-"आपके लिए मैं बादाम लेकर आया हूं. आप बादाम खाइए जिसके बाद आपको याद आ जाएगा कि मेरी फाइल आपने कहां रखा है तो आप मुझे बता देना. एक साल में आप मुझे फाइल नहीं मिलने की बात कहते हुए घुमा रही हो. एक साल से आप मुझे परेशान कर रही हो. बादाम खाने से याददाशत तेज होती है. अब बादाम खाने के बाद मैडम को याद आ जाएगा कि मेरी फाइल कहां रखी है."

दरअसल युवक का आरोप है कि उसने करीब एक साल पहले ईडब्ल्यूएस श्रेणी का एक फ्लैट रिसेल में खरीदकर उसकी विधिवत रजिस्ट्री करवाई थी. रजिस्ट्री के तुरंत बाद उसने नामांतरण के लिए अभिलाषा परिसर, तिफरा स्थित हाउसिंग बोर्ड कार्यालय में सभी आवश्यक दस्तावेज जमा कर दिए. आम तौर पर नामांतरण की प्रक्रिया 1 से 2 महीने में पूरी हो जाती है, लेकिन तरुण का आरोप है कि 7 महीने तक उसके आवेदन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई. जब वह कार्यालय पहुंचा, तो संबंधित अधिकारी पूनम बंजारे ने बताया कि नामांतरण तो हो चुका है, लेकिन फाइल नहीं मिल रही है. पीड़ित का कहना है कि पिछले कई महीनों से वह लगातार कार्यालय के चक्कर लगा रहा है, लेकिन हर बार उसे यही जवाब मिलता है कि फाइल खो गई है या तलाश की जा रही है. इस दौरान वह 50 से ज्यादा बार दफ्तर के चक्कर लगाते रहा, जिससे उसका समय और पैसा दोनों बर्बाद हुआ. जब भी ऑफिस जाता उसे वही जवाब मिलता, जिसके बाद उसने 500 ग्राम बादाम खरीदा और उसे लेकर हाउसिंग बोर्ड के ऑफिस पहुंचा.

BILASPUR BADAM KAND
हाउसिंग बोर्ड के अधिकारियों पर कार्रवाई का आदेश (ETV Bharat Chhattisgarh)

बादाम कांड के बाद अधिकारियों पर एक्शन

युवक के गृह निर्माण मंडल की अधिकारी को बादाम देने का वीडियो काफी वायरल हुआ. जिसके बाद संपदा अधिकारी एलपी. बंजारे और कॉलोनी अधिकारी पूनम बंजारे पर एक्शन लिया गया. उन्हें नवा रायपुर अटल नगर संपदा शाखा में अटैच किया गया.

20 दिन में नामांतरण होने का दिया आश्वासन

बादाम कांड के बाद युवक तरुण साहू का काम भी अब तेजी से होता नजर आ रहा है. युवक ने बताया कि उसका काम प्रोसेस में है. 20 दिन के अंदर उसका नामांतरण का काम पूरा होने का आश्वासन दिया गया है.

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