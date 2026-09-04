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इस जिले की हर पंचायत में लगेगा ऑटोमेटिक रेन गेज, ब्लॉक में वेदर स्टेशन बनने से बारिश का मिलेगा सटीक आंकड़ा

WINDS योजना के तहत ऑटोमेटिक रेन गेज और वेदर स्टेशन स्थापित किए जाएंगे. इससे बारिश का सटीक आंकड़ा मिलेगा.

हर पंचायत में लगेगा टोमेटिक रेन गेज
हर पंचायत में लगेगा टोमेटिक रेन गेज (ETV BhARAT)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : September 4, 2026 at 3:59 PM IST

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बिलासपुर: अब मौसम और बारिश से संबंधित सटीक आंकड़े जुटाने के लिए पंचायत स्तर तक आधुनिक तकनीक का नेटवर्क स्थापित होगा. इसके तहत प्रदेश की प्रत्येक ग्राम पंचायत में ऑटोमेटिक रेन गेज और प्रत्येक विकास खंड स्तर पर ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन स्थापित किए जाएंगे. इस व्यवस्था से स्थानीय स्तर पर होने वाली वास्तविक बारिश का सटीक आंकड़ा उपलब्ध होगा, जिसका उपयोग फसल नुकसान के आकलन और फसल बीमा दावों के सत्यापन में किया जाएगा. प्रशासन की इस महत्वाकांक्षी योजना को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए जिलों में तैयारियां शुरू कर दी गई हैं.

इस नई व्यवस्था के तहत पंचायत स्तर पर वर्षा सहित अन्य मौसम संबंधी आंकड़ों के व्यवस्थित और वैज्ञानिक संग्रहण की व्यवस्था मजबूत होगी. इससे जिले ही नहीं बल्कि प्रदेशभर में स्थानीय स्तर पर मौसम की सटीक जानकारी उपलब्ध हो सकेगी. इसके तहत बिलासपुर की सभी 176 ग्राम पंचायतों में ऑटोमेटिक रेन गेज स्थापित किए जाएंगे. इससे पंचायत स्तर पर वास्तविक बारिश का सटीक रिकॉर्ड तैयार होगा. किसी क्षेत्र में अतिवृष्टि, भारी बारिश या अन्य मौसम संबंधी परिस्थितियों से फसलों को नुकसान होने की स्थिति में स्थानीय मौसम के आधिकारिक आंकड़े नुकसान के आकलन का महत्वपूर्ण आधार बनेंगे.

हर पंचायत में लगेगा टोमेटिक रेन गेज (ETV BhARAT)

अधिकारियों के अनुसार अब केवल जिला मुख्यालय या सीमित मौसम केंद्रों के आंकड़ों पर निर्भरता कम होगी और पंचायत स्तर तक वास्तविक बारिश की जानकारी उपलब्ध हो सकेगी. डीसी बिलासपुर राहुल कुमार ने बताया कि 'ऑटोमेटिक रेन गेज और वेदर स्टेशन से मिलने वाले आंकड़े फसल बीमा योजना के तहत फसल नुकसान के आकलन और बीमा दावों के सत्यापन में महत्वपूर्ण साबित होंगे. स्थानीय स्तर पर उपलब्ध आधिकारिक मौसम आंकड़ों से यह स्पष्ट हो सकेगा कि संबंधित क्षेत्र में कितनी बारिश हुई और मौसम की वास्तविक स्थिति क्या रही. इससे बीमा दावों के निपटारे में पारदर्शिता बढ़ने के साथ ही पात्र किसानों को समय पर दावों का लाभ मिलने में भी आसानी होगी.'

विंड्स योजना के तहत ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन और ऑटोमेटिक रेन गेज का नेटवर्क मजबूत किया जा रहा है. इसके माध्यम से मौसम संबंधी आंकड़ों के संग्रहण, विश्लेषण और उपयोग की व्यवस्था अधिक वैज्ञानिक बनेगी. स्थानीय मौसम की सटीक जानकारी मिलने से किसानों को समय पर कृषि संबंधी सलाह उपलब्ध करवाने में भी मदद मिलेगी. मौसम पूर्वानुमान के आधार पर किसान बुआई, सिंचाई और फसल सुरक्षा से संबंधित निर्णय अधिक प्रभावी ढंग से ले सकेंगे.

क्या होता है ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन

ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन एक स्वचालित प्रणाली है, जिसमें विभिन्न सेंसर के माध्यम से मौसम से जुड़े आंकड़े दर्ज किए जाते हैं. इससे तापमान, आर्द्रता, वर्षा, हवा की गति और दिशा सहित विभिन्न मौसम संबंधी मानकों की जानकारी मिलती है. वहीं, ऑटोमेटिक रेन गेज किसी निश्चित क्षेत्र में होने वाली वास्तविक बारिश की मात्रा को स्वचालित रूप से रिकॉर्ड करता है.

डीसी बिलासपुर राहुल कुमार ने कहा कि 'योजना के तहत अधिकारियों को उपकरणों की स्थापना के लिए उपयुक्त स्थान चिन्हित करने और आवश्यक आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए गए हैं. कृषि विभाग, खंड विकास अधिकारी और पंचायत प्रतिनिधि इस कार्य में समन्वय करेंगे. इससे हमारे किसानों को बारिश का बेसिक डेटा वैज्ञानिक तरीके से से मिलेगी. कुछ पंचायतों में इसका काम शुरू हो चुका है और छह माह में हम इसे पूरा कर लेंगे.'

केंद्र सरकार ने शुरू की है WINDS योजना

बता दें कि केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी वेदर इन्फॉर्मेशन एंड नेटवर्क डाटा सिस्टम (WINDS) योजना के तहत राज्य की सभी 3758 ग्राम पंचायतों में ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन स्थापित किए जाएंगे. करीब 72 करोड़ रुपए की लागत से लागू होने वाली यह परियोजना किसानों, बागवानों और विद्यार्थियों के लिए नई संभावनाओं के द्वार खोलेगी. योजना के अमल में आने के बाद हर पंचायत का अपना मौसम रिकॉर्ड उपलब्ध होगा, जिससे स्थानीय स्तर पर मौसम का पूर्वानुमान पहले से कहीं अधिक सटीक और प्रभावी बन सकेगा. जलवायु परिवर्तन और अनिश्चित मौसम की चुनौतियों के दौर में यह योजना किसानों और बागवानों के लिए किसी वरदान से कम नहीं होगी. स्थानीय स्तर पर उपलब्ध सटीक मौसम जानकारी के आधार पर किसान फसलों की बुवाई, सिंचाई और कटाई से जुड़े बेहतर निर्णय ले सकेंगे, वहीं बागवान ओलावृष्टि, पाला या खराब मौसम से होने वाले संभावित नुकसान से समय रहते बचाव की रणनीति बना सकेंगे.

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