ATM में मदद के बहाने 40 हजार रुपए की ठगी, पहले पिन देखा फिर कार्ड बदल कर उड़ाई रकम
बिलासपुर के सकरी थाना इलाके का मामला, पीड़ित ने थाने में कराई शिकायत, बैंक से ब्लॉक कराया ATM कार्ड
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : August 7, 2026 at 3:30 PM IST
बिलासपुर: जिले में मदद का झांसा देकर एक व्यक्ति से 40 हजार रुपए की ठगी का मामला सामने आया है. अज्ञात आरोपी ने ATM में पीड़ित का पहले पिन देख लिया, फिर चालाकी से कार्ड बदल दिया. इसके बाद कुछ ही मिनटों में खाते से चार बार में 40 हजार रुपए निकाल लिए. मामला सकरी थाना क्षेत्र का है.
ATM में मदद के बहाने की ठगी
मिली जानकारी के अनुसार, प्रार्थी जगदीश प्रसाद राठौर, निवासी ग्राम परसदा (भरनी), केंद्रीय रेशम बोर्ड परसदा में कार्यरत हैं. उन्होंने बताया कि 4 अगस्त को दोपहर करीब 1:30 बजे वह सकरी बाजार चौक स्थित SBI एटीएम से पैसे निकालने पहुंचे थे. उस समय एटीएम के अंदर पहले से मौजूद 30-35 साल के एक अज्ञात युवक ने उन्हें दोबारा कार्ड डालने और पिन दर्ज करने की सलाह दी. इसी दौरान आरोपी ने उनका पिन देख लिया और मौका पाकर उनका एटीएम कार्ड बदल दिया.
कार्ड काम नहीं करने पर पता चला
कुछ देर बाद जब जगदीश गनियारी स्थित सेंट्रल बैंक के एटीएम पहुंचे तो उनका कार्ड काम नहीं कर रहा था. तभी उनके मोबाइल पर खाते से 10 हजार रुपए निकाले जाने का संदेश आया. इसके बाद लगातार 4 ट्रांजैक्शन के जरिए कुल 40 हजार रुपये निकाल लिए गए. घटना की जानकारी मिलते ही वह तत्काल बैंक पहुंचे और अपना एटीएम कार्ड ब्लॉक कराया.
थाने में कराई शिकायत
सकरी थाना प्रभारी उमेश साहू ने बताया कि ठगी के मामले मे पीड़ित ने लिखित शिकायत की है जिस पर सकरी पुलिस ने अज्ञात ठग के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है. पुलिस एटीएम परिसर में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है और आरोपी की पहचान करने का प्रयास किया जा रहा है.