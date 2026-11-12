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सैन्य सम्मान के साथ विदा हुए बिलासपुर के संदीप कुमार, अंतिम संस्कार में उमड़ा जनसैलाब, हर आंख हुई नम

सैन्य सम्मान के साथ हुआ संदीप कुमार का अंतिम संस्कार ( ETV BHARAT )

बिलासपुर: बिलासपुर जिले के झंडूता विधानसभा क्षेत्र के गांव खमेड़ा कलां में गुरुवार को उस समय माहौल गमगीन हो गया, जब भारतीय सेना के जवान संदीप कुमार का पार्थिव शरीर अंतिम संस्कार के लिए पैतृक गांव पहुंचा. 35 वर्षीय संदीप कुमार के निधन की खबर से परिवार के साथ-साथ पूरा क्षेत्र शोक में डूब गया. गुरुवार को उनका पूरे सैन्य सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया. उन्हें अंतिम विदाई देने के लिए सैकड़ों लोग पहुंचे और नम आंखों से श्रद्धांजलि दी.

संदीप कुमार ग्राम पंचायत घराण के गांव खमेड़ा कलां के निवासी थे. वे भारतीय सेना की ग्रेनेडियर्स रेजिमेंट में सेवाएं दे रहे थे. संदीप 27 दिसंबर 2010 को सेना में भर्ती हुए थे और वर्तमान में अरुणाचल प्रदेश में तैनात थे. जानकारी के अनुसार, 10 नवंबर को ड्यूटी के दौरान अचानक उनकी तबीयत बिगड़ गई, जिसके बाद उनका निधन हो गया. उनके निधन की खबर से परिवार और गांव के लोग गहरे सदमे में हैं.