सैन्य सम्मान के साथ विदा हुए बिलासपुर के संदीप कुमार, अंतिम संस्कार में उमड़ा जनसैलाब, हर आंख हुई नम
संदीप कुमार की अंतिम विदाई में उमड़ी भारी भीड़ उनके प्रति लोगों के गहरे सम्मान और अपनत्व को दर्शाती है.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : November 12, 2026 at 6:32 PM IST
बिलासपुर: बिलासपुर जिले के झंडूता विधानसभा क्षेत्र के गांव खमेड़ा कलां में गुरुवार को उस समय माहौल गमगीन हो गया, जब भारतीय सेना के जवान संदीप कुमार का पार्थिव शरीर अंतिम संस्कार के लिए पैतृक गांव पहुंचा. 35 वर्षीय संदीप कुमार के निधन की खबर से परिवार के साथ-साथ पूरा क्षेत्र शोक में डूब गया. गुरुवार को उनका पूरे सैन्य सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया. उन्हें अंतिम विदाई देने के लिए सैकड़ों लोग पहुंचे और नम आंखों से श्रद्धांजलि दी.
संदीप कुमार ग्राम पंचायत घराण के गांव खमेड़ा कलां के निवासी थे. वे भारतीय सेना की ग्रेनेडियर्स रेजिमेंट में सेवाएं दे रहे थे. संदीप 27 दिसंबर 2010 को सेना में भर्ती हुए थे और वर्तमान में अरुणाचल प्रदेश में तैनात थे. जानकारी के अनुसार, 10 नवंबर को ड्यूटी के दौरान अचानक उनकी तबीयत बिगड़ गई, जिसके बाद उनका निधन हो गया. उनके निधन की खबर से परिवार और गांव के लोग गहरे सदमे में हैं.
सैन्य सम्मान के साथ हुआ अंतिम संस्कार
वीरवार को पूरे सैन्य सम्मान के साथ संदीप कुमार का अंतिम संस्कार किया गया. भारतीय सेना की सम्मान गार्ड ने सशस्त्र सलामी देकर उन्हें अंतिम विदाई दी. इस दौरान बड़ी संख्या में ग्रामीण, रिश्तेदार और आसपास के क्षेत्रों के लोग मौजूद रहे. अंतिम यात्रा में शामिल लोगों ने नम आंखों से संदीप को श्रद्धांजलि दी. परिवार के सदस्यों का दुख देखकर वहां मौजूद लोग भी भावुक हो गए.
विधायक और प्रशासनिक अधिकारियों ने भी दी श्रद्धांजलि
अंतिम विदाई के दौरान झंडूता के विधायक जीत राम कटवाल, कांग्रेस पार्टी के महासचिव विवेक कुमार और एसडीएम झंडूता अर्शिया शर्मा ने भी पुष्पचक्र अर्पित कर संदीप कुमार को नमन किया. पुलिस विभाग के अधिकारी भी इस दौरान मौजूद रहे. पूर्व सैनिक कल्याण समिति की ओर से भारत माता की जय के नारे लगाए गए. इसके बाद दो मिनट का मौन रखकर संदीप कुमार को श्रद्धांजलि दी गई.
परिवार और गांव में पसरा मातम
संदीप कुमार के निधन से परिवार और पूरे गांव में मातम पसरा हुआ है. परिवार ने अपना एक होनहार सदस्य खो दिया, जिससे परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है, वहीं समूचे क्षेत्र में शोक की लहर है. सेना में करीब 16 साल तक देश की सेवा करने वाले संदीप कुमार की अंतिम विदाई में उमड़ी भारी भीड़ उनके प्रति लोगों के गहरे सम्मान और अपनत्व को दर्शाती है. अंतिम संस्कार के दौरान वहां मौजूद हर शख्स की आंखें नम थीं.
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