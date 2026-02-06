बिलासपुर एयरपोर्ट को ऑल वेदर ऑपरेशन की मंजूरी, सीएम साय ने पीएम मोदी का जताया आभार
छत्तीसगढ़ के बिलासपुर एयरपोर्ट को डीजीसीए से ऑल वेदर ऑपरेशन की मंजूरी मिल गई है.
Published : February 6, 2026 at 8:27 PM IST
रायपुर: छत्तीसगढ़ के बिलासपुर एयरपोर्ट को सभी मौसम में ऑपरेशन की मंजूरी शुक्रवार को मिल गई. डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन (DGCA) की तरफ से यह फैसला किया गया. इसके बाद छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय ने मीडिया को इस बात की जानकारी दी है. उन्होंने कहा कि डीजीसीए ने छत्तीसगढ़ के बिलासपुर एयरपोर्ट के अपग्रेडेशन को मंज़ूरी दे दी है, जिससे सभी मौसम की स्थितियों में विमानों का संचालन संभव हो सकेगा. इससे क्षेत्रीय कनेक्टिविटी मज़बूत होगी और यात्रियों के लिए सुरक्षित और ज़्यादा सुविधाजनक हवाई यात्रा सुनिश्चित होगी.
सीएम साय ने कहा कि एयरपोर्ट को 3C-VFR (विज़ुअल फ्लाइट रूल्स ऑपरेशन) कैटेगरी से अपग्रेड करके 3C ऑल-वेदर ऑपरेशंस (इंस्ट्रूमेंट फ्लाइट रूल्स) कैटेगरी में कर दिया गया है. इस कदम से छत्तीसगढ़ के समग्र विकास को नई गति मिलेगी. इससे बिलासपुर और आसपास के क्षेत्रों में व्यापार, उद्योग और पर्यटन गतिविधियों में तेज़ी आएगी. यह फैसला औद्योगिक निवेश को बढ़ावा देगा और नए रोज़गार के अवसर पैदा करने में भी मदद करेगा.
इस फैसले से अब बिलासपुर एयरपोर्ट पर सभी मौसमों में विमानों का संचालन हो सकेगा. जिससे क्षेत्रीय कनेक्टिविटी मजबूत होगी, यात्रियों को अधिक सुविधाजनक हवाई सेवाएं मिलेंगी तथा व्यापार, उद्योग और पर्यटन को नई गति प्राप्त होगी- विष्णुदेव साय, सीएम, छत्तीसगढ़
सीएम साय ने पीएम मोदी का जताया आभार
डीजीसीए के इस अहम फैसले को लेकर सीएम विष्णुदेव साय ने पीएम नरेंद्र मोदी का आभार जताया है. उन्होंने पीएम के साथ केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू का भी आभार जताया है. सीएम ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर लिखा कि आपके मार्गदर्शन और सहयोग से छत्तीसगढ़ में आधुनिक बुनियादी ढांचे का तेजी से विस्तार हो रहा है, जो राज्य को विकास के नए आयामों तक ले जाने में अहम भूमिका निभाएगा.
छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय ने कहा कि पीएम के मार्गदर्शन में छत्तीसगढ़ में आधारभूत संरचना का तेजी से विकास हो रहा है. उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर तेज़ी से बढ़ रहा है, जिससे विकास के नए रास्ते खुल रहे हैं. बिलासपुर एयरपोर्ट का अपग्रेडेशन बिलासपुर सहित छत्तीसगढ़ के आर्थिक, सामाजिक और औद्योगिक विकास को एक नई दिशा देगा. इस अनुमति के बाद अब छत्तीसगढ़ नेशनल एविएशन के मानचित्र पर अपनी दमदार उपस्थिति दर्ज करेगा.