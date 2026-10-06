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स्वास्थ्य संबंधी विषयों पर इंटरनेट से फैलने वाली भ्रामक जानकारियों पर राष्ट्रपति ने जताई चिंता, डॉक्टरों और जनता को दी ये सलाह

बिलासपुर: अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) बिलासपुर ने आज अपना प्रथम दीक्षांत समारोह मनाया. मुख्य अतिथि के रूप में देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु इसमें शामिल हुई. साथ ही हिमाचल के राज्यपाल कविंदर गुप्ता, केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा, हिमाचल के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू इस कार्यक्रम में मौजूद रहे. दीक्षांत समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने MBBS 2020 बैच के 43 छात्रों, MD/MS 2023 बैच के 14 डॉक्टर्स, नर्सिंग 2022 बैच के 26 ट्रेनी और पैरामेडिकल के 9 विद्यार्थियों को डिग्री प्रदान की.

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने एम्स बिलासपुर के प्रथम बैच के गोल्ड मेडलिस्ट और उत्तीर्ण छात्रों को बधाई दी. उन्होंने कहा कि एम्स बिलासपुर का पहला बैच होना छात्रों के लिए अत्यंत गर्व और ऐतिहासिक क्षण है. उन्होंने भावी चिकित्सकों का आह्वान करते हुए कहा, "आप सभी इस संस्थान की नींव और पहचान हैं. आने वाले वर्षों में आपके उत्कृष्ट कार्य, नैतिक आचरण और मानवीय व्यवहार से ही इस संस्थान की प्रतिष्ठा बढ़ेगी. आपको आने वाली पीढ़ियों और भावी विद्यार्थियों के लिए एक अनुकरणीय आदर्श प्रस्तुत करना होगा. चिकित्सा पेशा केवल एक आजीविका नहीं, बल्कि करुणा, संवेदनशीलता और निस्वार्थ समाज सेवा का एक सर्वोच्च माध्यम है."

दीक्षा समारोह में राष्ट्रपति ने अपने संबोधन की शुरुआत मां श्री नयना देवी को नमस्कार करके से की. उन्होंने कहा, "मां नयना देवी के इस पवित्र क्षेत्र में आकर मुझे अत्यंत प्रसन्नता हुई है. बिलासपुर वीरों की भूमि है, जहां के जांबाजों ने देश की रक्षा में अपने प्राणों का बलिदान दिया है. भारत की सुरक्षा में योगदान देने वाले उन सभी अमर बलिदानियों को मैं श्रद्धापूर्वक नमन करती हूं."

भ्रामक सूचनाओं से सतर्क रहने की सलाह

उन्होंने एम्स बिलासपुर के प्रबंधन और युवा डॉक्टरों पर यह जिम्मेदारी सौंपी कि वो ऐसे नवोन्मेषी शोध और उपाय तलाशें, जिससे आम जनता को न्यूनतम लागत पर गुणवत्तापूर्ण और विश्वस्तरीय स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराई जा सकें. स्वास्थ्य संबंधी विषयों पर इंटरनेट के माध्यम से फैलने वाली भ्रामक और आधी-अधूरी जानकारियों पर राष्ट्रपति ने चिंता जताई. उन्होंने डाक्टरों और आम जनता दोनों को ऐसी भ्रामक सूचनाओं से सतर्क रहने की सलाह दी. उन्होंने कहा चिकित्सा विज्ञान निरंतर परिवर्तनशील है. आप जीवनभर सीखने की ललक बनाए रखें.

डॉक्टरों को दिया गया है भगवान का दर्जा

चिकित्सा सेवा की महत्ता पर प्रकाश डालते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि भारतीय संस्कृति में शिक्षक और डॉक्टर को हमेशा ईश्वर का दर्जा दिया गया है. जब कोई मरीज अस्पताल आता है, तो वह और उसका परिवार चिकित्सक में भगवान का रूप देखता है और यह मानकर आता है कि डॉक्टर ही उसके स्वजन का जीवन बचाएगा. उन्होंने कहा कि आपका मूल कर्तव्य केवल बीमारी की सटीक पहचान करना और उसका इलाज करना ही नहीं है, बल्कि इलाज के दौरान मरीजों के प्रति असीम संवेदनशीलता और करुणा का भाव अपनाना भी उतना ही आवश्यक है, जब मरीज को डॉक्टर से सहानुभूति और आत्मीयता मिलती है, तो उसका आधा रोग वैसे ही ठीक हो जाता है. वो स्वयं भी ऐसे ही दूर-दराज और चुनौतीपूर्ण परिवेश से आती हैं.

राष्ट्रपति ने छात्रों को किया सम्मानित (ETV Bharat)

उन्होंने चिकित्सकों से अपील करते हुए कहा कि 'अक्सर यह देखा जाता है कि डॉक्टर दूर-दराज और दुर्गम क्षेत्रों में जाकर अपनी सेवाएं देने से कतराते हैं, लेकिन एम्स जैसे प्रतिष्ठित संस्थान से निकले चिकित्सकों से देश को यह उम्मीद है कि वे इस मानसिकता से ऊपर उठेंगे. सच्ची आत्मसंतुष्टि केवल निस्वार्थ सेवा से ही मिलती है. ग्रामीण और पहाड़ी क्षेत्रों के अभावग्रस्त लोगों के प्रति अपने दिल में प्रेम और अपनत्व जगाएं. समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति तक स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाना ही आपके जीवन का मुख्य ध्येय होना चाहिए.'

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