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बिलासपुर एक्सीडेंट: हाइवा ने दो बाइक को मारी टक्कर, एक की मौत, तेज रफ्तार कार ने ली नाबालिग की जान

बिलासपुर में रविवार को हुए दो अलग अलग सड़क हादसों में 2 की मौत हो गई, 2 की हालत गंभीर है.

BILASPUR ACCIDENT
बिलासपुर सड़क हादसा (ETV Bharat Chhattisgarh)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : July 13, 2026 at 7:15 AM IST

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बिलासपुर: मल्हार चौकी क्षेत्र में हुए भीषण सड़क हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि दो अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए. घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद अस्पताल रेफर किया गया, जहां उपचार के दौरान एक घायल ने दम तोड़ दिया.

रविवार दोपहर करीब 12 बजे मल्हार चौकी क्षेत्र स्थित नवोदय विद्यालय के पास सीसीआर कंपनी में संचालित हाइवा क्रमांक CG 22 AG 7796 की दो मोटरसाइकिलों CG 22 X 5695 और CG 15 EL 4335 से टक्कर हो गई. टक्कर इतनी जोरदार थी कि दोनों बाइक सवार सड़क पर गिर पड़े और गंभीर रूप से घायल हो गए.

गंभीर घायल तीन बाइक सवार में 1 की मौत

हादसे में शैलू मीरी, निवासी मुढ़ीपार (बिल्हा) संतोष भैंना, निवासी बूढ़ीखार, और धनंजय डहरे निवासी मुढ़ीपार (बिल्हा) गंभीर रूप से घायल हुए. स्थानीय लोगों ने तत्काल एंबुलेंस की सहायता से तीनों को अस्पताल पहुंचाया. उपचार के दौरान डॉक्टरों ने शैलू मीरी को मृत घोषित कर दिया, जबकि संतोष भैंना और धनंजय डहरे का गंभीर हालत में इलाज जारी है. बिलासपुर पुलिस ने हाइवा और उसके चालक को हिरासत में ले लिया है, आगे की कार्रवाई जारी है.

तेज रफ्तार बनी जानलेवा, 17 साल के नाबालिग की मौत

वहीं दूसरे सड़क हादसे में तेज रफ्तार कार ने एक नाबालिग की जान ले ली. बिलासपुर शहर के स्मार्ट रोड स्थित संजीवनी हॉस्पिटल के सामने तेज रफ्तार का खौफनाक नतीजा सामने आया. तेज गति से दौड़ रही कार ने पहले स्कूटी सवार युवक को जोरदार टक्कर मारी और फिर अनियंत्रित होकर एक स्कूली मिनी बस से जा भिड़ी. हादसे में गंभीर रूप से घायल 17 वर्षीय रुद्र प्रताप शर्मा, पिता मुकेश शर्मा, निवासी अभिषेक नगर मंगला, की इलाज के दौरान मौत हो गई.

घटना का CCTV फुटेज आया सामने

कार क्रमांक CG 10 BH 7752 ने सामने से आ रही स्कूटी MP 18 S 0114 को टक्कर मार दी. टक्कर इतनी भीषण थी कि युवक सड़क पर गिर पड़ा. टकरा गई, जिससे बस का अगला हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया. घायल युवक को पहले सिम्स और बाद में अपोलो अस्पताल ले जाया गया, जहां उपचार के दौरान उसने दम तोड़ दिया.

आरोपी कार चालक फरार

घटना के बाद कार मिनी बस CG 10 BN 8858 से घटना के बाद कार चालक और उसमें सवार अन्य लोग वाहन छोड़कर मौके से फरार हो गए. पुलिस ने कार जब्त कर फरार चालक की तलाश शुरू कर दी है.

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BILASPUR MINOR DIED IN ACCIDENT
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