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बिलासा देवी केंवट एयरपोर्ट विस्तार को मिली रफ्तार, 290.8 एकड़ सैन्य भूमि हस्तांतरित

बिलासा देवी केंवट एयरपोर्ट विस्तार और 4C श्रेणी उन्नयन का रास्ता पूरी तरह हासिल हो गया. इससे बड़े विमानों की आवाजाही संभव होगी.

BILASA DEVI KEVAT AIRPORT
बिलासा देवी केंवट एयरपोर्ट (ETV Bharat Chhattisgarh)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : April 7, 2026 at 7:34 AM IST

2 Min Read
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बिलासपुर: बिलासा देवी केंवट हवाई अड्डा चकरभाठा को अंतरराष्ट्रीय स्तर के एयरपोर्ट के रूप में विकसित करने की दिशा में सोमवार को एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल हुई. जिला प्रशासन को 290.8 एकड़ सैन्य भूमि का विधिवत हस्तांतरण किया गया, जिससे एयरपोर्ट विस्तार और 4C श्रेणी उन्नयन का मार्ग पूरी तरह हासिल हो गया.

290.8 एकड़ भूमि का औपचारिक हस्तांतरण

शहर के बहुप्रतीक्षित एयरपोर्ट विस्तार प्रोजेक्ट को सोमवार को निर्णायक गति मिली, जब भारतीय सेना और रक्षा संपदा कार्यालय (डीईओ) जबलपुर के अधिकारियों ने 290.8 एकड़ भूमि का औपचारिक हस्तांतरण जिला प्रशासन को किया. यह प्रक्रिया कलेक्टर संजय अग्रवाल की उपस्थिति में संपन्न हुई.

बिलासा देवी केंवट एयरपोर्ट के पास अब 646.8 एकड़ जमीन

भूमि हस्तांतरण के दौरान सैन्य अधिकारियों एवं डीईओ जबलपुर के प्रतिनिधियों ने स्वामित्व संबंधी आवश्यक दस्तावेजों पर हस्ताक्षर कर भूमि को प्रशासन को सौंपा. इस महत्वपूर्ण कदम के साथ अब एयरपोर्ट के लिए उपलब्ध कुल भूमि 646.8 एकड़ हो गई है, जो इसके व्यापक विस्तार के लिए पर्याप्त मानी जा रही है.

रनवे विस्तार और एयरपोर्ट 4C श्रेणी में होगा अपग्रेड

इस अतिरिक्त भूमि के मिलने से रनवे विस्तार और एयरपोर्ट को 4C श्रेणी में अपग्रेड करने की दिशा में आ रही तकनीकी अड़चनें पूरी तरह समाप्त हो गई हैं.4C श्रेणी का उन्नयन होने से बड़े विमानों की आवाजाही संभव होगी, जिससे बिलासपुर को देश के प्रमुख शहरों के साथ बेहतर हवाई कनेक्टिविटी मिलेगी और क्षेत्रीय विकास को नई गति मिलेगी.

इस दौरान भारतीय सेना के कर्नल ए. मजूमदार, कर्नल दिनेश पट्टाभि, लेफ्टिनेंट कर्नल नीरज सिंह, रक्षा संपदा अधिकारी (डीईओ) जबलपुर के मोहम्मद शाद आलम तथा एयरपोर्ट डायरेक्टर एन. वीरेन सिंह, एडीएम ज्योति पटेल, एसडीएम आकांक्षा त्रिपाठी सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे.

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