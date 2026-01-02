ETV Bharat / state

बिलानाला जलाशय ने किसानों के जीवन में लाया सूखा, जमीन गई लेकिन नहीं मिला मुआवजा

महासमुंद के बुटीपाली गांव में किसानों को मुआवजे का इंतजार है.पांच साल पहले किसानों ने बिलानाला जलाशय योजना के लिए जमीनें दी थी.

Farmers wandering for compensation
बिलानाला जलाशय ने किसानों के जीवन में लाया सूखा (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : January 2, 2026 at 8:20 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

महासमुंद : महासमुंद के बुटीपाली गांव के 16 किसानों के लिए बिलानाला जलाशय योजना गम का पहाड़ लेकर आई.जहां एक ओर बिलानाला जलाशय के कारण सैंकड़ों किसानों के चेहरों पर मुस्कुराहट आई,वहीं दूसरी ओर 16 किसानों की खुशियां महरूम हो गई. बुटीपाली गांव के 16 किसान आज भी मुआवजा राशि के लिए दर-दर भटक रहे हैं. पीड़ित किसानों का 1 करोड़ 77 लाख का मुआवजा आज भी लंबित है. अब किसान मुआवजा राशि के लिए आंदोलन की चेतावनी दे रहे हैं.


क्या है बिलानाला जलाशय प्रोजेक्ट ?

बसना नगर पंचायत के अंतर्गत ग्राम बुटीपाली आता है. इस गांव के अधिकतर किसान खेती पर ही निर्भर है. यहां जनवरी 2019 में सारंगढ़ से शुरू होकर महासमुंद (बुटीपाली) तक बिलानाला जलाशय योजना प्रोजेक्ट पूरा हुआ. जिसमें किसानों की जमीन अधिग्रहण की गई. इस दौरान कई किसानों को जमीन के बदले मुआवजा राशि मिली.लेकिन 16 किसान ऐसे थे जिनको आज तक मुआवजा नहीं मिला है.

बिलानाला जलाशय ने बना दिया मजदूर (ETV BHARAT)

खेत भी गए और पैसा भी नहीं मिला

बुटीपाली के 16 किसानों ने क्षेत्र की खुशहाली के लिए अपने खेत दिए थे.इन खेतों से ही किसानों के घर का चूल्हा जलता था,क्योंकि कमाई का जरिया खेत थे.खेत सौंपते वक्त किसानों ने सपना देखा था कि मुआवजा राशि से वो अपना भविष्य सुरक्षित कर लेंगे.लेकिन जब प्रोजेक्ट पूरा होने के बाद भी किसानों को मुआवजा नहीं मिला तो किसानों की जिंदगी नर्क बन गई.क्योंकि खेत हाथ से चले जाने के बाद ना तो वो खेती कर सके और ना ही आजीविका चलाने के लिए किसी तरह का काम.

Farmers not get compensation for fields
किसानों को खेत के बदले नहीं मिला मुआवजा (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

20 एकड़ से ज्यादा जमीन डूबी

बिलानाला जलाशय निर्माण में बुटीपाली के 16 किसानों की 20 एकड़ (7.69 हेक्टेयर) उपजाऊ भूमि डूब गई. कई साल बीत जाने के बाद भी पीड़ित किसानों के मुआवजे की फाइल धूल खा रही है. मुआवजा राशि भी पूरे 1 करोड़ 77 लाख रूपए है. लेकिन 5 साल से फाइल महासमुंद और सारंगढ़-बिलाईगढ़ जिलों के बीच घूम रही है.

Farmers wandering for compensation
मुआवजा के लिए भटक रहे हैं किसान (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

जमीनों के मालिक अब मजदूरी करने को मजबूर

पीड़ित किसानों की हालत यह तक हो गयी है ये बर्बादी की कगार पर पहुंच गए हैं. खेती छीनने से परिवार दाने-दाने को मोहताज हैं.बच्चे पढ़ाई छोड़ रहे हैं और किसान पलायन और मजदूरी करने को मजबूर हैं.

हमारी जमीन डूब गयी है जिसका मुआवजा आज तक हमें नहीं मिला है. अगर मुआवजा मिल जाता तो दूसरी जगह हम खेत लेकर अपना जीवकोपार्जन करते. हमें मुआवजा चाहिए- जगत राम, किसान

condition of farmers of Bootipali village is bad
किसानों की हालत हो रही है खराब (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

किसान तोपचंद पटेल ने बताया कि सारंगढ़ में बांध बना है लेकिन हमारे गांव का जमीन अधिग्रहण किया गया है. जो अब डूब चूका है.

हम अब खेती नहीं कर सकते और ना ही धान बेच सकते हैं. आज 5 साल बीत जाने के बाद भी हमें सिर्फ आश्वासन ही मिलता है. अगर जल्द ही हमें मुआवजा नहीं मिलता तो हम उग्र प्रदर्शन और नेशनल हाइवे जाम करेंगे- तोपचंद पटेल,किसान

Farmers hopes drowned in reservoir water
जलाशय के पानी में किसानों की उम्मीद डूबी (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

किसान संतराम ने बताया कि 16 किसानों को मुआवजा नहीं मिला है हम करे तो क्या करें. हमें शासन अब या तो जमीन दे या मुआवजा. नहीं तो हम आंदोलन करेंगे. वहीं किसानों की इस समस्या को लेकर एसडीएम ने कहा है कि प्रकरण जिला कार्यालय में है.राशि स्वीकृत होते ही किसानों को मुआवजा मिल जाएगा.

बुटीपाली में 16 ऐसे किसान थे जिन्हें मुआवजा नहीं मिल पाया था. इसकी जांच की गई है और प्रकरण बनाकर जिला कार्यालय को भेजा गया है. आगे राशि स्वीकृत होकर जैसे ही आ जाएगी, हम किसानों को दे दे देंगे - हरिशंकर पैकरा,बसना एसडीएम

Land given for Bilanala Reservoir Scheme
बिलानाला जलाशय योजना के लिए दी थी जमीन (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

बुटीपाली के 16 किसान आज अपनी हालत पर शर्मिंदा हैं. इन किसानों ने अपनी कीमती जमीनें सरकार को सौंपी थी,उम्मीद थी कि दूसरी जगह जमीन लेकर अपना जीवनयापन करेंगे.लेकिन मुआवजा राशि नहीं मिलने से जीवन जीने के लिए अब संघर्ष करना पड़ रहा है. दो वक्त की रोटी के लिए हर दिन किसान भटकते हैं.अब मुआवजा का इंतजार करते-करते किसानों के सब्र का बांध टूटने लगा है. किसानों ने चेतावनी दी है कि यदि प्रशासन जल्द से जल्द उनका मुआवजा नहीं देता तो वो बड़ा आंदोलन करेंगे.

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पर कार्यशाला, जनप्रतिनिधियों और वक्ताओं ने रखे अपने विचार

पिथौरा तहसील में किसानों का अर्धनग्न प्रदर्शन, तहसीलदार पर काम ना करने के आरोप

निराकार शक्ति का धाम : गढ़ादेवी माता अनहोनी से पहले ही देती हैं संकेत, ग्रामीणों की अटूट श्रद्धा

TAGGED:

BILANALA RESERVOIR
FARMERS WAITING FOR COMPENSATION
बिलानाला जलाशय योजना
बुटीपाली गांव
DROUGHT INTO LIVES OF FARMERS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.