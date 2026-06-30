ETV Bharat / state

विकासनगर में यात्री शेड में खड़ी 4 बाइकें और एक स्कूटी जलकर खाक, पड़ताल तेज

विकासनगर में यात्री शेड में खड़ी बाइकों में आग लगने की जांच में पुलिस जुट गई है.

Bike fire in Vikasnagar
बाइकें और एक स्कूटी जलकर खाक (Photo-ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : June 30, 2026 at 1:22 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

विकासनगर: चकराता के क्वांसी गोराघाटी लाखामंडल मोटर मार्ग पर स्थित धारकोट यात्री शेड में खड़ी 4 मोटर साइकिल और एक स्कूटी में अचानक आग लगने से जलकर खाक हो गई. घटना बीते देर रात की बताई जा रही है. सूचना पर नायब तहसीलदार चकराता राजेंद्र लाल अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का जायजा लिया.घटना के बाद वाहन स्वामियों ने अज्ञात के खिलाफ तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है.

चकराता क्षेत्र के क्वासी-लाखामंडल मोटर मार्ग पर स्थित धारकोट यात्री शेड में रखे ग्रामीणों के पांच दोपहिया वाहन जलकर खाक हो गए. इस आगजनी की घटना से क्षेत्र में दहशत और आक्रोश का माहौल है. मिली जानकारी के अनुसार, धारकोट यात्री शेड में नियमित रूप से स्थानीय ग्रामीणों और यात्रियों द्वारा अपने वाहन खड़े किए जाते हैं. आशंका जताई जा रही है कि किसी अज्ञात व्यक्ति ने सुनियोजित तरीके से यहां खड़ी चार मोटरसाइकिल और एक स्कूटी को आग के हवाले कर दिया. आग इतनी भीषण थी कि देखते ही देखते सभी वाहन जलकर पूरी खाक हो गए.

यात्री शेड में खड़ी बाइकों में लगी आग (Video-ETV Bharat)

प्रारंभिक जांच में चार मोटरसाइकिल और एक स्कूटी पूरी तरह से जली हुई पाई गई हैं. घटनास्थल की बारीकी से जांच की गई है. यह आगजनी का मामला प्रतीत होता है. आसपास के लोगों से पूछताछ की जा रही है. वाहन स्वामियों द्वारा अज्ञात के खिलाफ तहरीर दी गई है.
-राजेंद्र लाल, नायब तहसीलदार, चकराता-

सुबह जब ग्रामीण अपने दैनिक कार्यों के लिए वहां पहुंचे, तो वाहनों को जला हुआ देख वे स्तब्ध रह गए. ग्रामीणों ने तुरंत इसकी सूचना चकराता तहसील प्रशासन को दी. घटना की गंभीरता को देखते हुए नायब तहसीलदार चकराता, राजेन्द्र लाल तत्काल अपनी टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और मामले का मुआयना किया. इस घटना से स्थानीय ग्रामीणों में भारी रोष है. ग्रामीणों का कहना है कि यह क्षेत्र के सुरक्षा तंत्र पर बड़ा सवाल है. सार्वजनिक यात्री शेड में वाहनों का सुरक्षित नहीं है. लोगों ने प्रशासन से मांग की है कि इस मामले की निष्पक्ष जांच हो और दोषियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो. इस दौरान बरोथा क्षेत्र के राजस्व उप निरीक्षक सुखदेव जिनाटा भी मौजूद रहे.

पढ़ें: अचानक दौड़ती कार में लगी आग, 6 लोगों ने कूदकर बचाई जान

TAGGED:

KWANSI GORAGHATI LAKHAMANDAL ROAD
विकासनगर बाइक आग
DEHRADUN LATEST NEWS
VIKASNAGAR BIKE FIRE
BIKE FIRE IN VIKASNAGAR

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.