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विकासनगर में यात्री शेड में खड़ी 4 बाइकें और एक स्कूटी जलकर खाक, पड़ताल तेज

बाइकें और एक स्कूटी जलकर खाक ( Photo-ETV Bharat )

विकासनगर: चकराता के क्वांसी गोराघाटी लाखामंडल मोटर मार्ग पर स्थित धारकोट यात्री शेड में खड़ी 4 मोटर साइकिल और एक स्कूटी में अचानक आग लगने से जलकर खाक हो गई. घटना बीते देर रात की बताई जा रही है. सूचना पर नायब तहसीलदार चकराता राजेंद्र लाल अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का जायजा लिया.घटना के बाद वाहन स्वामियों ने अज्ञात के खिलाफ तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है. चकराता क्षेत्र के क्वासी-लाखामंडल मोटर मार्ग पर स्थित धारकोट यात्री शेड में रखे ग्रामीणों के पांच दोपहिया वाहन जलकर खाक हो गए. इस आगजनी की घटना से क्षेत्र में दहशत और आक्रोश का माहौल है. मिली जानकारी के अनुसार, धारकोट यात्री शेड में नियमित रूप से स्थानीय ग्रामीणों और यात्रियों द्वारा अपने वाहन खड़े किए जाते हैं. आशंका जताई जा रही है कि किसी अज्ञात व्यक्ति ने सुनियोजित तरीके से यहां खड़ी चार मोटरसाइकिल और एक स्कूटी को आग के हवाले कर दिया. आग इतनी भीषण थी कि देखते ही देखते सभी वाहन जलकर पूरी खाक हो गए.