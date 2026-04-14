दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे पर बाइक-ऑटो बैन, दिल्ली के हिस्से में मिलेगी छूट
बताया गया है कि पिछले कुछ समय में हुए सड़क हादसों को देखते हुए यह सख्त कदम उठाया गया है.
Published : April 14, 2026 at 6:56 AM IST
नई दिल्ली: दिल्ली-देहरादून कॉरिडोर पर यातायात नियमों में बड़ा बदलाव किया गया है. गीता कॉलोनी से बागपत तक बने एलिवेटेड हिस्से पर अब मोटरसाइकिल, ऑटो-रिक्शा, ट्रैक्टर और अन्य धीमी गति वाले वाहनों के प्रवेश पर रोक लगा दी गई है. हालांकि दिल्ली सीमा के भीतर इस नियम में आंशिक राहत दी गई है, जिससे स्थानीय लोगों को सुविधा मिल सके.
केंद्रीय राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा के अनुसार गीता कॉलोनी से करावल नगर तक कॉरिडोर के दिल्ली हिस्से में दोपहिया वाहन चल सकेंगे, लेकिन जैसे ही वाहन उत्तर प्रदेश सीमा में प्रवेश करेगा, वहां से प्रतिबंध पूरी तरह लागू हो जाएगा. यह निर्णय तेज रफ्तार यातायात को सुचारू बनाए रखने और हादसों की आशंका को कम करने के उद्देश्य से लिया गया है.
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