ETV Bharat / state

झारखंड की पहली 8 लेन सड़क पर बाइकर्स गैंग का जानलेवा स्टंट, पुलिस ने कही कार्रवाई की बात

धनबाद के 8-लेन सड़क पर बाइकर्स गैंग का जानलेवा स्टंट करते दिखे. पुलिस ने कार्रवाई की बात कही है.

BIKE STUNT IN DHANBAD 8 LANE ROAD
धनबाद 8-लेन सड़क पर स्टंटबाजी (ईटीवी भारत)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : January 21, 2026 at 2:15 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

धनबाद: झारखंड की पहली 8-लेन सड़क पर मौत का खेल चल रहा है. बाइकर्स गैंग का खतरनाक स्टंट 8 लेन सड़क पर देखने को मिल रहा है. कई युवा तेज रफ्तार बाइकों पर व्हीलिंग, जिगजैग राइडिंग, ओवरटेक और रेसिंग जैसे खतरनाक करतब करते हैं. शहर के कई चौक चौराहों पर पुलिस वाहन चेकिंग करती हैं, लेकिन उन्हें स्टंट की भनक तक नहीं लग पाती है.

तेतुलमारी थाना क्षेत्र से सरायढेला गोल बिल्डिंग तक आने-जाने वाली 8-लेन सड़क पर बाइकर्स गैंग की करतब कब किसके लिए आफत बन जाए, यह कह पाना मुश्किल है. युवा वर्ग भी अपनी जान की परवाह किए बगैर खतरनाक स्टंट का मजा ले रहा है. लेकिन यह मजा उनकी जिंदगी के लिए सजा बन सकती है. वे अपाहिज हो सकते हैं, जान जा सकती है, दूसरे लोग भी चपेट में आ सकते हैं. लेकिन इस बात की तनिक भी इन्हें चिंता नहीं है. कानून व्यवस्था की भी ये खुले आम धज्जियां उड़ाते हैं और पुलिस को इनके स्टंट की भनक तक नहीं लग पाती है.

स्टंटबाजी पर जानकारी देते अधिवक्ता और ट्रैफिक डीएसपी (ईटीवी भारत)

आए दिन स्टंटबाजी करते रहते हैं युवा

लोगों की माने तो आए दिन कई युवा युवा तेज रफ्तार बाइकों पर व्हीलिंग, जिगजैग राइडिंग, ओवरटेकिंग और रेसिंग जैसे खतरनाक स्टंट करते हैं. सिर्फ लड़के ही नहीं रहते, बल्कि बाइक पर पीछे लड़कियां भी इस स्टंट में सवार रहती हैं. स्टंट के दौरान हादसे का खतरा बना रहता है. सड़क के दोनों छोर पर बड़ी संख्या में लोग स्टंट का लुत्फ भी उठाते हैं. वहीं सड़क से गुजरने वाले अन्य वाहन के चालक डर से रास्ता बदलने पर मजबूर हो जाते हैं.

bike stunt in dhanbad 8 lane road
स्टंटबाजी का लोग वीडियो बनाते हुए (ईटीवी भारत)

स्टंटबाजी को लेकर अधिवक्ता विनीत वत्स ने कहा कि प्रशासन को मामले को लेकर ध्यान देने की जरूरत है. भीड़ के बीच स्टंटबाजी हो रही है और प्रशासन मूक दर्शक बनी हुई है. बिना हेलमेट के चलने पर प्रशासन चलान कर देती है. लेकिन इस स्टंट पर कोई भी कार्रवाई नहीं कर रही है. वहीं धनबाद ट्रैफिक डीएसपी अरविंद कुमार ने मामले को लेकर कहा कि घटना की जानकारी मुझे नहीं मिली है. वीडियो मिलने के बाद कार्रवाई करने की बात उन्होंने कही है.

ये भी पढ़ें: रांची में फ्लाईओवर पर स्टंट करने वाले युवक की हुई पहचान, बाइक बरामद

नए सिरमटोली फ्लाईओवर पर बाइक से स्टंट करने वालों की तलाश शुरू, खतरनाक स्टंट करते वीडियो हुआ था वायरल

स्कूल के सामने बाइक से स्टंट कर रहा था छात्र, 4 छात्राओं को मार दी टक्कर

TAGGED:

BIKE STUNT ON 8 LANE ROAD
बाइकर्स का खतरनाक स्टंट
DHANBAD 8 LANE ROAD
एक्सप्रेसवे पर स्टंटबाजी
BIKE STUNT IN DHANBAD 8 LANE ROAD

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.