झारखंड की पहली 8 लेन सड़क पर बाइकर्स गैंग का जानलेवा स्टंट, पुलिस ने कही कार्रवाई की बात
धनबाद के 8-लेन सड़क पर बाइकर्स गैंग का जानलेवा स्टंट करते दिखे. पुलिस ने कार्रवाई की बात कही है.
Published : January 21, 2026 at 2:15 PM IST
धनबाद: झारखंड की पहली 8-लेन सड़क पर मौत का खेल चल रहा है. बाइकर्स गैंग का खतरनाक स्टंट 8 लेन सड़क पर देखने को मिल रहा है. कई युवा तेज रफ्तार बाइकों पर व्हीलिंग, जिगजैग राइडिंग, ओवरटेक और रेसिंग जैसे खतरनाक करतब करते हैं. शहर के कई चौक चौराहों पर पुलिस वाहन चेकिंग करती हैं, लेकिन उन्हें स्टंट की भनक तक नहीं लग पाती है.
तेतुलमारी थाना क्षेत्र से सरायढेला गोल बिल्डिंग तक आने-जाने वाली 8-लेन सड़क पर बाइकर्स गैंग की करतब कब किसके लिए आफत बन जाए, यह कह पाना मुश्किल है. युवा वर्ग भी अपनी जान की परवाह किए बगैर खतरनाक स्टंट का मजा ले रहा है. लेकिन यह मजा उनकी जिंदगी के लिए सजा बन सकती है. वे अपाहिज हो सकते हैं, जान जा सकती है, दूसरे लोग भी चपेट में आ सकते हैं. लेकिन इस बात की तनिक भी इन्हें चिंता नहीं है. कानून व्यवस्था की भी ये खुले आम धज्जियां उड़ाते हैं और पुलिस को इनके स्टंट की भनक तक नहीं लग पाती है.
आए दिन स्टंटबाजी करते रहते हैं युवा
लोगों की माने तो आए दिन कई युवा युवा तेज रफ्तार बाइकों पर व्हीलिंग, जिगजैग राइडिंग, ओवरटेकिंग और रेसिंग जैसे खतरनाक स्टंट करते हैं. सिर्फ लड़के ही नहीं रहते, बल्कि बाइक पर पीछे लड़कियां भी इस स्टंट में सवार रहती हैं. स्टंट के दौरान हादसे का खतरा बना रहता है. सड़क के दोनों छोर पर बड़ी संख्या में लोग स्टंट का लुत्फ भी उठाते हैं. वहीं सड़क से गुजरने वाले अन्य वाहन के चालक डर से रास्ता बदलने पर मजबूर हो जाते हैं.
स्टंटबाजी को लेकर अधिवक्ता विनीत वत्स ने कहा कि प्रशासन को मामले को लेकर ध्यान देने की जरूरत है. भीड़ के बीच स्टंटबाजी हो रही है और प्रशासन मूक दर्शक बनी हुई है. बिना हेलमेट के चलने पर प्रशासन चलान कर देती है. लेकिन इस स्टंट पर कोई भी कार्रवाई नहीं कर रही है. वहीं धनबाद ट्रैफिक डीएसपी अरविंद कुमार ने मामले को लेकर कहा कि घटना की जानकारी मुझे नहीं मिली है. वीडियो मिलने के बाद कार्रवाई करने की बात उन्होंने कही है.
