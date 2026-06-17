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पौड़ी जिला अस्पताल में बाइकर का आतंक, CMS के कमरे में दौड़ा दी बाइक, स्टंट से मचा हड़कंप

अज्ञात युवक बाइक लेकर जिला अस्पताल के प्रतिबंधित क्षेत्र में घुस गया, इसके बाद वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल किया

PAURI DISTRICT HOSPITAL BIKER STUNT
अस्पताल में स्टंट करता बाइकर (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : June 17, 2026 at 7:04 AM IST

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Updated : June 17, 2026 at 7:42 AM IST

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पौड़ी गढ़वाल: जिला अस्पताल का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो में एक दुस्साहसी युवक अस्पताल परिसर के अंदर प्रतिबंधित जोन में बाइक चलाते हुए दिखाई दे रहा है. हैरानी की बात यह है कि वह बाइक लेकर उन गलियारों तक पहुंच गया, जहां सामान्यतः केवल मरीजों और तीमारदारों का पैदल आवागमन होता है तथा दिव्यांग मरीजों को व्हीलचेयर के माध्यम से ले जाया जाता है.

पौड़ी में बाइकर का आतंक: वीडियो में युवक प्रमुख चिकित्सा अधीक्षक के कक्ष के अंदर तक बाइक ले जाता हुआ नजर आ रहा है. इस घटना ने शहरभर में चर्चा छेड़ दी है और लोग सवाल उठा रहे हैं कि आखिर युवक अस्पताल के अंदर बाइक लेकर कैसे प्रवेश कर गया और सुरक्षा व्यवस्था इतनी लचर कैसे रही. बताया जा रहा है कि युवक ने नियमों की खुलेआम अनदेखी करते हुए यह वीडियो बनाया और उसे सोशल मीडिया पर साझा किया. वीडियो वायरल होने के बाद अस्पताल प्रशासन हरकत में आया और मामले को गंभीरता से लेते हुए अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ शिकायत दर्ज करवा दी है. अब पुलिस और अस्पताल प्रशासन युवक की पहचान करने तथा उसके खिलाफ आवश्यक कानूनी कार्रवाई करने की प्रक्रिया में जुटे हैं.

जिला अस्पताल के अंदर बाइक ले जाने वाले युवक के खिलाफ शिकायत दी गई है (viral video)

सीएमएस के कमरे में बाइक लेकर घुसा: प्रमुख चिकित्सा अधीक्षक जिला चिकित्सालय पौड़ी डॉ एलडी सेमवाल ने बताया कि-

जिला चिकित्सालय पौड़ी के भीतर बाइक चलाने और स्टंट करने का मामला सामने आया है. इस संबंध में पुलिस को प्रार्थना पत्र देकर संबंधित व्यक्ति के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की मांग की है. -डॉक्टर एलडी सेमवाल, प्रमुख चिकित्सा अधीक्षक, जिला चिकित्सालय, पौड़ी गढ़वाल-

अस्पताल के प्रतिबंधित जोन में दौड़ाई बाइक: बताया जा रहा है कि मंगलवार 16 जून को एक अज्ञात युवक जिला चिकित्सालय के भवन संख्या-01 के प्रथम तल तक बाइक लेकर पहुंच गया. युवक ने अस्पताल के भीतर प्रमुख चिकित्सा अधीक्षक कार्यालय के अंदर और वार्डों तक बाइक चलाते हुए प्रवेश किया. आरोप है कि इस दौरान उसने स्टंट भी किए, जिससे अस्पताल में भर्ती मरीजों, उपचार के लिए आए लोगों और स्टाफ की सुरक्षा खतरे में पड़ गई. बताया गया कि अस्पताल में तैनात पीआरडी कर्मियों ने युवक को रोकने का प्रयास किया, लेकिन वह मौके से फरार हो गया. घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया. वायरल वीडियो के बाद पूरे शहर में यह मामला चर्चा का विषय बना हुआ है.

Pauri District Hospital Biker Stunt
बाइकर के खिलाफ शिकायत (Photo courtesy- District Hospital Administration)

युवक के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग: अस्पताल प्रशासन ने पुलिस को दिए गए प्रार्थना पत्र में बताया है कि संबंधित बाइक का पंजीकरण नंबर यूके07-2713 है. प्रशासन का कहना है कि युवक की इस हरकत से अस्पताल परिसर में मौजूद मरीजों, भर्ती रोगियों, कर्मचारियों और अन्य लोगों की जान को गंभीर खतरा हो सकता था. प्रमुख चिकित्सा अधीक्षक कार्यालय की ओर से पुलिस से मामले की जांच कर आरोपी की पहचान करने, उसके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने और कठोर कानूनी कार्रवाई करने की मांग की गई है, ताकि भविष्य में कोई भी व्यक्ति इस प्रकार की हरकत करने का दुस्साहस न कर सके.

ये भी पढ़ें: फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए खतरनाक स्टंट कर रहा था युवक, हरिद्वार पुलिस ने बाइक की सीज, सोशल मीडिया अकाउंट किया डिलीट

Last Updated : June 17, 2026 at 7:42 AM IST

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