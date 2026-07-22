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बोलेरो की टक्कर में बाइक सवार युवक की मौत, साथी भी गंभीर घायल, जयपुर रेफर

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार टक्कर इतनी भीषण थी कि दोनों युवक करीब 20 फीट दूर जाकर सड़क पर गिरे और गंभीर घायल हो गए.

Bolero collides with a motorcycle
बोलेरो ने मारी बाइक को टक्कर (Source - Police)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : July 22, 2026 at 2:34 PM IST

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Updated : July 22, 2026 at 2:58 PM IST

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डीडवाना कुचामन: जिले के कुचामनसिटी के स्टेशन रोड स्थित दाल मिल के निकट बुधवार को सड़क हादसे में एक बाइक सवार युवक की मौत हो गई. जबकि दूसरा गंभीर घायल हो गया. घायल को उपचार के बाद जयपुर रेफर किया गया है, जहां उसकी हालत चिंताजनक बताई जा रही है.

थाना प्रभारी राजेन्द्र खदाव के अनुसार विकास पाराशर पुत्र राधेश्याम पाराशर (घी वाले) और इकबाल पुत्र अब्दुल लतीफ निवासी कश्मीरी गेट, खान मोहल्ला बाइक पर जा रहे थे. दाल मिल के पास डिवाइडर क्रॉस करने के दौरान बस स्टैंड की ओर से तेज गति से आ रही बोलेरो कैम्पर ने मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी. प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार टक्कर इतनी भीषण थी कि दोनों युवक करीब 20 फीट दूर जाकर सड़क पर गिरे और गंभीर घायल हो गए.

पढ़ें: राजधानी में हिट एंड रन का मामला, तेज रफ्तार एसयूवी ने स्कूटी सवार को मारी टक्कर, मौत

घटना के तुरंत बाद लोगों ने दोनों को चिकित्सालय पहुंचाया, जहां उपचार के दौरान विकास ने दम तोड़ दिया. वहीं गंभीर घायल इकबाल को उपचार के बाद जयपुर रेफर किया गया. सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण किया व पोस्टमार्टम के बाद विकास का शव परिजनों को सौंप दिया गया. थाना प्रभारी राजेन्द्र खदाव ने बताया कि इस संबंध में मृतक के भाई विशाल ने प्राथमिकी दर्ज कराई है. पुलिस ने दुर्घटना का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

Last Updated : July 22, 2026 at 2:58 PM IST

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BOLERO HIT BIKE IN KUCHAMAN

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