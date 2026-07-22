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बोलेरो की टक्कर में बाइक सवार युवक की मौत, साथी भी गंभीर घायल, जयपुर रेफर

डीडवाना कुचामन: जिले के कुचामनसिटी के स्टेशन रोड स्थित दाल मिल के निकट बुधवार को सड़क हादसे में एक बाइक सवार युवक की मौत हो गई. जबकि दूसरा गंभीर घायल हो गया. घायल को उपचार के बाद जयपुर रेफर किया गया है, जहां उसकी हालत चिंताजनक बताई जा रही है.

थाना प्रभारी राजेन्द्र खदाव के अनुसार विकास पाराशर पुत्र राधेश्याम पाराशर (घी वाले) और इकबाल पुत्र अब्दुल लतीफ निवासी कश्मीरी गेट, खान मोहल्ला बाइक पर जा रहे थे. दाल मिल के पास डिवाइडर क्रॉस करने के दौरान बस स्टैंड की ओर से तेज गति से आ रही बोलेरो कैम्पर ने मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी. प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार टक्कर इतनी भीषण थी कि दोनों युवक करीब 20 फीट दूर जाकर सड़क पर गिरे और गंभीर घायल हो गए.