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पलामू में नीलगायों के झुंड से टकराकर बाइक सवार की गई जान, रेहला थाना क्षेत्र के तोलरा गांव के पास हादसा

पलामूः जिला के रेहला थाना क्षेत्र के तोलरा में नीलगायों के झुंड की चपेट में आने से एक ग्रामीण की मौत हो गई. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आगे की कार्रवाई में जुट गई है.

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, रेहला थाना क्षेत्र के तोलरा के रहने वाले मनोज तिवारी मेदिनीनगर गए थे. मेदिनीनगर से वह बाइक से अपने घर तोलरा लौट रहे थे. इसी क्रम में तोलरा गांव के पास नीलगायों के झुंड ने उन्हें अपनी चपेट में ले लिया. इस दुर्घटना में मनोज तिवारी गंभीर रूप से जख्मी हो गए थे. उन्हें इलाज के लिए नवागढ़ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया था, जहां डॉक्टरों ने जांच के बाद मनोज तिवारी को मृत घोषित कर दिया.

इस संबंध में रेहला थाना प्रभारी गुलशन बिरूआ ने बताया कि नीलगाय के कारण सड़क हादसा हुआ है. जिसमें मनोज तिवारी नामक शख्स की मौत हो गई है. मामले में आगे की कार्रवाई की जा रही है. मनोज तिवारी अपने पीछे दो बच्चों को छोड़ गए हैं. बेटी पुणे में पढ़ाई करती है. मनोज तिवारी पूरे परिवार का एकमात्र सहारा थे. इधर, घटना की जानकारी मिलने के बाद बड़ी संख्या में परिजन और ग्रामीण भी मौके पर पहुंच गए हैं.

दरअसल, जिस इलाके में यह दुर्घटना हुई है उस इलाके में बड़ी संख्या में नीलगाय मौजूद हैं. पलामू में नीलगाय के कारण लगातार सड़क हादसे हो रहे हैं. इन सड़क हादसों में लोगों की मौत हो रही है. 2026 में नीलगाय की चपेट में आने से अब तक चार लोगों की मौत हुई है. 2023-24 तक नीलगाय की चपेट में आने से होनी वाली मौत के लिए मुआवजा की राशि चार लाख रुपये निर्धारित थी. अब यह मुआवजा राशि बढ़ाकर 10 लाख रुपये कर दी गई है. पलामू में प्रत्येक वर्ष नीलगाय की चपेट में आने से दो से तीन लोगों की मौत होती है.