संतकबीर नगर में हादसे ने छीन लीं दो परिवारों की खुशियां, दो दोस्तों की मौत, एक की थी सगाई

बाइक अनियंत्रित होकर गड्ढे में गिरी, एक दोस्त की सोमवार को सगाई के बाद 11 मार्च को थी शादी.

रामकेश और सोहन (फाइल फोटो)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : February 15, 2026 at 6:46 PM IST

3 Min Read
संतकबीर नगर: जिले के मेंहदावल थाना क्षेत्र के ग्राम बेलौली के पास रविवार देर रात भीषण सड़क हादसे में दो युवकों की मौत हो गई. दोनों दोस्त मोबाइल बनवाकर लौट रहे थे, तभी उनकी बाइक अनियंत्रित होकर सड़क किनारे करीब 12 फीट गहरे गड्ढे में जा गिरी. एक दोस्त को अस्पताल ले जाते ही चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया, जबकि दूसरे की इलाज के दौरान मौत हुई. इसमें से एक दोस्त की सोमवार को सगाई थी.

स्थानीय पुलिस के अनुसार, मृतकों की पहचान रामकेश उर्फ छोटू यादव (25) पुत्र मोहरत यादव, निवासी बढ़या ठाठर टोला मधईपुर और सोहन उर्फ गोलू (22) पुत्र गोपाल कनौजिया, निवासी बरूईपुर के रूप में हुई है. दोनों युवक गोरखपुर के जसवल बाजार (घघसरा) में मोबाइल बनवाने गए थे. देर रात घर लौटते समय बेलौली में विधायक अनिल त्रिपाठी के आवास से लगभग 200 मीटर आगे उनकी बाइक अनियंत्रित होकर गड्ढे में गिर गई.

हादसे के बाद स्थानीय लोगों ने एम्बुलेंस की मदद से दोनों घायलों को मेंहदावल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने रामकेश को मृत घोषित कर दिया. सोहन की हालत गंभीर होने पर उसे जिला अस्पताल संतकबीर नगर रेफर किया गया, लेकिन उपचार के दौरान उसकी भी मौत हो गई. सोहन उर्फ गोलू के पिता गोपाल ने बताया कि उनका बेटा मुंबई में रहकर नौकरी करता था और शादी के लिए दस दिन पहले ही घर आया था. सोमवार को उसकी सगाई थी तथा 11 मार्च को विवाह होना था. परिवार में उत्सव का माहौल था, जो एक झटके में मातम में बदल गया. बताया कि घटना से आधे घंटे पहले बेटे से बात हुई थी. उसने कहा था, 'पापा, मैं आ रहा हूं.' दोबारा फोन करने पर पुलिस ने हादसे की सूचना दी.

वहीं, रामकेश उर्फ छोटू लुधियाना (पंजाब) में टेलरिंग का काम करता था. चार वर्ष पूर्व उसकी शादी कुमकुम से हुई थी. उसका दो वर्षीय पुत्र आर्यन है. परिवार में वह दो भाइयों और दो बहनों में चौथे स्थान पर था. पिता मोहरत यादव खेती कर परिवार का भरण-पोषण करते हैं. मेंहदावल थानाध्यक्ष सुरेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि बाइक अनियंत्रित होकर गहरे गड्ढे में गिर गई थी. दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. पुलिस मामले की जांच कर रही है. हादसे ने दो परिवारों की खुशियां छीन लीं और पूरे क्षेत्र को गमगीन कर दिया.

