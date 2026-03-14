रांची के अरगोड़ा में बाइक में लगी भीषण आग, कुछ ही मिनटों में जलकर खाक

रांची के अरगोड़ा में बाइक में लगी भीषण आग, कुछ ही मिनटों में जलकर खाक
रांची में एक चलती हुई बाइक में आग लग गई. आग इतनी तेजी से फैली कि चालक को बाइक बचाने का समय नहीं मिला.
Published : March 14, 2026 at 4:54 PM IST
रांची: राजधानी रांची के अरगोड़ा थाना क्षेत्र में शनिवार को एक बाइक में अचानक भीषण आग लग गई. आग इतनी तेजी से फैली कि किसी को कुछ करने का मौका ही नहीं मिला और कुछ ही मिनटों में पूरी बाइक जलकर खाक हो गई.
कपिलदेव मैदान के पास लगी आग
अरगोड़ा थाना क्षेत्र स्थित कपिलदेव मैदान के पास यह घटना हुई. बाइक सवार युवक को जब बाइक से धुआं निकलता दिखा, तो उसने तुरंत सड़क किनारे बाइक रोकी. जैसे ही बाइक रुकी, उसमें से आग की लपटें निकलने लगीं. युवक ने तुरंत बाइक से दूरी बना ली. देखते ही देखते आग ने पूरी बाइक को अपनी चपेट में ले लिया और वह जलकर पूरी तरह बर्बाद हो गई.
शॉर्ट सर्किट से लगने का संदेह
प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, बाइक की वायरिंग में शॉर्ट सर्किट होने के कारण आग लगी. आग लगने की सूचना मिलते ही अरगोड़ा थाने की पीसीआर टीम मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक बाइक पूरी तरह जल चुकी थी. स्थानीय लोगों ने ही किसी तरह आग पर काबू पाया.
थाने में नहीं पहुंचा बाइक सवार
खबर लिखे जाने तक बाइक सवार युवक ने अरगोड़ा थाने में आग लगने संबंधी कोई लिखित आवेदन नहीं दिया था. अरगोड़ा थाना प्रभारी अनिल तिवारी ने बताया कि पुलिस टीम मौके पर पहुंची थी, लेकिन अभी तक इस घटना से जुड़ा कोई औपचारिक आवेदन थाने में दर्ज नहीं हुआ है.
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