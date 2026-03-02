ETV Bharat / state

पंजाब के श्रद्धालु की बाइक ट्रक से टकराई, मौके पर मौत, साथियों ने की तोड़फोड़

पंडोह में बाइक और ट्रक के बीच टक्कर होने से युवक की मौत हो गई. हादसे में दूसरा युवक भी घायल हुआ है.

हादसे में युवक की मौत
हादसे में युवक की मौत (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : March 2, 2026 at 9:08 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

मंडी: पंडोह क्षेत्र में किरतपुर-मनाली फोरलेन पर एक दर्दनाक सड़क हादसे में पंजाब के युवक की मौत हो गई. अमृतसर निवासी 26 वर्षीय रााजिंद्र कुमार अपने साथी के साथ बाइक पर मणिकर्ण की ओर जा रहे था. इसी दौरान पंडोह के पीवीटी मोड़ के पास अचानक बाइक और ट्रक के बीच जोरदार टक्कर हो गई. टक्कर इतनी भीषण थी कि दोनों युवक सड़क पर गिर पड़े.

हादसे के दौरान राजिन्द्र कुमार का सिर ट्रक के अगले टायर के नीचे आ गया. दूसरे युवक को गंभीर चोटें आईं. स्थानीय लोगों और राहगीरों की मदद से घायल को तुरंत जोनल अस्पताल मंडी पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने राजिन्द्र कुमार को मृत घोषित कर दिया. हादसे के बाद मौके पर मौजूद पंजाब से आए कुछ बाइकरों में भारी आक्रोश देखने को मिला. गुस्साए युवकों ने पत्थर मारकर ट्रक के शीशे तोड़ दिए. स्थिति तनावपूर्ण होते देख ट्रक चालक वहां से जान बचाकर भाग निकला और सीधे पंडोह पुलिस चौकी पहुंचकर शरण ली. पुलिस ने मौके पर अतिरिक्त बल तैनात कर स्थिति को शांत करवाया. एक बाइकर ने बताया कि वो रात मंडी में गुरुद्वारा में ठहरे थे और रविवार सुबह मणिकर्ण के लिए निकले थे, लेकिन रास्ते में ये हादसा पेश आ गया. समय पर एंबुलेंस न मिलने के कारण घायलों को अस्पताल पहुंचाने में मुश्किलों का सामना करना पड़ा.

मामले की जांच कर रही पुलिस

घटना की सूचना मिलते ही पंडोह पुलिस मौके पर पहुंची और हालात को संभाला. मामले की जानकारी देते हुए एसपी मंडी विनोद कुमार ने बताया कि 'शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया गया है. ट्रक चालक के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 281 और 106(1) के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है. पुलिस दुर्घटना के कारणों की गहनता से जांच कर रही है.'

पंडोह क्षेत्र में यह हादसा एक बार फिर तेज रफ्तार और पहाड़ी सड़कों पर लापरवाही के खतरों की याद दिला गया. पुलिस ने वाहन चालकों से सावधानीपूर्वक वाहन चलाने और यातायात नियमों का पालन करने की अपील की है.

ये भी पढ़ें: ये भी पढ़ें: हाईटेक तरीके से होगी शिमला शहर की सफाई, गोबलर मशीन का हुआ ट्रायल

TAGGED:

MANDI BIKE ACCIDNET
TRUCK BIKE ACCIDENT MANDI
PUNJAB BIKE ACCIDNET MANDI
ट्रक बाइक एक्सीडेंट मंडी
TUCK BIKE ACCIDENT

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.