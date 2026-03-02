ETV Bharat / state

पंजाब के श्रद्धालु की बाइक ट्रक से टकराई, मौके पर मौत, साथियों ने की तोड़फोड़

मंडी: पंडोह क्षेत्र में किरतपुर-मनाली फोरलेन पर एक दर्दनाक सड़क हादसे में पंजाब के युवक की मौत हो गई. अमृतसर निवासी 26 वर्षीय रााजिंद्र कुमार अपने साथी के साथ बाइक पर मणिकर्ण की ओर जा रहे था. इसी दौरान पंडोह के पीवीटी मोड़ के पास अचानक बाइक और ट्रक के बीच जोरदार टक्कर हो गई. टक्कर इतनी भीषण थी कि दोनों युवक सड़क पर गिर पड़े.

हादसे के दौरान राजिन्द्र कुमार का सिर ट्रक के अगले टायर के नीचे आ गया. दूसरे युवक को गंभीर चोटें आईं. स्थानीय लोगों और राहगीरों की मदद से घायल को तुरंत जोनल अस्पताल मंडी पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने राजिन्द्र कुमार को मृत घोषित कर दिया. हादसे के बाद मौके पर मौजूद पंजाब से आए कुछ बाइकरों में भारी आक्रोश देखने को मिला. गुस्साए युवकों ने पत्थर मारकर ट्रक के शीशे तोड़ दिए. स्थिति तनावपूर्ण होते देख ट्रक चालक वहां से जान बचाकर भाग निकला और सीधे पंडोह पुलिस चौकी पहुंचकर शरण ली. पुलिस ने मौके पर अतिरिक्त बल तैनात कर स्थिति को शांत करवाया. एक बाइकर ने बताया कि वो रात मंडी में गुरुद्वारा में ठहरे थे और रविवार सुबह मणिकर्ण के लिए निकले थे, लेकिन रास्ते में ये हादसा पेश आ गया. समय पर एंबुलेंस न मिलने के कारण घायलों को अस्पताल पहुंचाने में मुश्किलों का सामना करना पड़ा.

मामले की जांच कर रही पुलिस