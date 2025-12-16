ETV Bharat / state

भिलाई स्टील प्लांट परिसर में बाइक चोर गैंग एक्टिव, 1 साल में 31 गाड़ियां हुई गायब

लगातार हो रही चोरी से बीएसपी कर्मचारियों की सुरक्षा पर भी सवाल खड़े हो गए हैं.

Bike thieves gang active
हर महीने 2 से 4 गाड़ियों की होती है चोरी (ETV Bharat)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : December 16, 2025 at 9:31 PM IST

2 Min Read
दुर्ग: भिलाई स्टील प्लांट के कर्मचारी लगातार बढ़ रही बाइक चोरी की घटनाओं से परेशान हैं. बीते एक साल में प्लांट परिसर से कुल 31 बाइकें चोरी हो चुकी हैं, जिनमें से 23 बाइकें बीएसपी की ऑथराइज्ड पार्किंग से चोरी हुई हैं.

भिलाई स्टील प्लांट से बाइकों की चोरी

चोरी की शिकायतों पर गौर करें तो औसतन हर महीने 3 से 4 बाइक चोरी होने की घटनाएं सामने आ रही हैं. पीड़ित कर्मचारियों का आरोप है कि पुलिस केवल FIR दर्ज करने तक ही सीमित रह जाती है, लेकिन चोरी गई बाइक या आरोपियों का कोई सुराग नहीं लगा पाती.

1 साल में 31 गाड़ियां हुई गायब (ETV Bharat)


चोरी की वारदातों को रोकने के लिए हम लगातार काम कर रहे हैं. शिकायतों के आधार पर कार्रवाई की जा रही है. जो वीडियो चोर का सामना आया है उसकी पतासाजी की जा रही है. उम्मीद है कि जल्द ही आरोपी को हम पकड़ लेंगे: सत्यप्रकाश तिवारी, सीएसपी भिलाई नगर

हर महीने 2 से 4 गाड़ियों की होती है चोरी

दरअसल, 7 नवंबर को बीएसपी के आरटीएस विभाग में कार्यरत कॉन्ट्रैक्ट वर्कर विपिन साहू की बाइक मुख्य गेट की पार्किंग से चोरी हो गई. पीड़ित ने तत्काल थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई और पुलिस को सीसीटीवी फुटेज भी उपलब्ध कराया. बावजूद इसके एक महीने से अधिक का समय बीत जाने के बाद न तो बाइक बरामद हुई है और न ही चोरों की पहचान हो पाई. चोरी की शिकायतों पर कार्रवाई नहीं होने से पीड़ित कर्मचारियों में नाराजगी और असुरक्षा का माहौल है.

सीएसपी ने दिया कड़ी कार्रवाई का भरोसा

इस मामले में सीएसपी सत्यप्रकाश तिवारी ने बताया कि बीएसपी मुख्य गेट पर सीआईएसएफ तैनात रहती है, उसके पास ही पार्किंग स्थल बनाया गया है. पुलिस की टीम ने मौके पर जाकर निरीक्षण किया है. सीआईएसएफ और बीएसपी प्रबंधन को सीसीटीवी कैमरे लगाने के निर्देश दिए गए हैं. इस संबंध में लगातार पत्राचार किया जा रहा है और आगे भी किया जाएगा. सीएसपी ने कहा कि जो वीडियो वायरल हो रहा है, उसकी जांच की जा रही है और जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार किया जाएगा.

