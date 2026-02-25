ETV Bharat / state

मैकेनिकल इंजीनियर निकला बाइक चोर गैंग का बॉस, 31 लाख की गाड़ियां बरामद

दुर्ग में अंतरराज्यीय बाइक चोर गैंग का भंडाफोड़ हुआ है. इस गिरोह का मास्टर माइंड मैकेनिकल इंजीनियर ई पापा राव था,जिसे पुलिस ने दबोचा है.

Stolen bike used to be used in Kunkuri
बाइक चोर गैंग का भंडाफोड़ (Etv Bharat)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : February 25, 2026 at 7:23 PM IST

दुर्ग : दुर्ग में साल 2024 से लगातार हो रही दोपहिया वाहन चोरी की घटनाओं का आखिरकार पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है. दुर्ग जिला पुलिस ने राज्यस्तरीय वाहन चोर गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए 31 मामलों का खुलासा किया है.दुर्ग पुलिस ने 31 लाख रुपये कीमत के 31 दोपहिया वाहन बरामद किए हैं. इस कार्रवाई में मुख्य आरोपी ई. पापा राव समेत तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि अन्य संलिप्त आरोपियों की तलाश जारी है.

बीएसपी के आसपास खड़ी बाइक को निशाना बनाता था गिरोह

दुर्ग एएसपी मणिशंकर चंद्र ने बताया कि गिरोह विशेष रूप से भिलाई इस्पात संयंत्र के मुख्य गेट स्थित दोपहिया पार्किंग और भिलाई-भट्टी क्षेत्र को निशाना बनाता था. भिलाई नगर थाना में दर्ज मामलों की समीक्षा, तकनीकी साक्ष्य और मुखबिर सूचना के आधार पर मुख्य आरोपी ई. पापा राव को चिन्हित कर गिरफ्तार किया गया.

Stolen two wheeler recovered
चोरी के दोपहिया वाहन बरामद (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
main accused E Papa Rao
मुख्य आरोपी ई पापा राव है मैकेनिकल इंजीनियर (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

जांच में चौंकाने वाला खुलासा हुआ कि आरोपी ने भोपाल से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा किया है. एक मैकेनिकल इंजीनियर ने ही पूरे राज्य में दोपहिया वाहन चोरी का नेटवर्क खड़ा कर दिया. पूछताछ में उसने बताया कि वह खुद वाहन चोरी कर उन्हें कुनकुरी ले जाता था, जहां सहयोगी मनोज राम और राम सेवक प्रजापति उर्फ रवि के जरिए वाहनों को खपाया जाता था- मणिशंकर चंद्रा, एएसपी

मैकेनिकल इंजीनियर निकला बाइक चोर गैंग का बॉस (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

लोकप्रिय ब्रांड को चुराने में माहिर था गिरोह

एएसपी ने बताया कि गिरोह खासतौर पर होंडा साइन जैसे लोकप्रिय मॉडलों को निशाना बनाता था. बरामद वाहनों में भिलाई-भट्टी क्षेत्र के 13, छावनी थाना क्षेत्र के 3, रायपुर क्षेत्र के 2 और 3 अपंजीकृत वाहन शामिल हैं. मामले में भारतीय न्याय संहिता की धारा 303(2) के तहत कार्रवाई जारी है. पुलिस अब गिरोह के राज्यव्यापी नेटवर्क की कड़ियां जोड़ने में जुटी है.

Stolen bike used to be used in Kunkuri
जशपुर के कुनकुरी में खपाते थे चोरी की बाइक (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
