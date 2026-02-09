ETV Bharat / state

पाकुड़ में बाइक चोर गिरोह के पांच अपराधी गिरफ्तार, आधा दर्जन चोरी की बाइक बरामद

पाकुड़: शहरी क्षेत्र में लगातार घट रही बाइक चोरी की घटनाओं को अंजाम देने वाले एक गिरोह का पुलिस ने खुलासा किया है. पुलिस अधीक्षक निधि द्विवेदी द्वारा गठित स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ने छापेमारी कर बाइक चोर गिरोह के 5 सदस्यों को गिरफ्तार किया है.

अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी दयानंद आजाद के नेतृत्व में की गई छापेमारी में आधा दर्जन चोरी के बाइक भी बरामद किए गए हैं. जिन बाइक चोरों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, उनमें आकाश कुमार सिंह, अरविंद केसरी, लालटू शेख, लालचंद शेख एवं एक नाबालिग शामिल हैं, जो मुफस्सिल एवं नगर थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं.

जानकारी देते एसडीपीओ (ETV BHARAT)

बाइक चोर गिरोह के उद्भेदन एवं चोरी के बाइक बरामद होने की जानकारी अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी दयानंद आजाद ने पत्रकार सम्मेलन के दौरान दी. उन्होंने बताया कि बैंक कॉलोनी में 7 फरवरी को एक बाइक की चोरी की सूचना मिली थी. इसी सूचना पर पुलिस अधीक्षक ने अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी दयानंद आजाद के नेतृत्व में एसआईटी गठित की.