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चंडीगढ़ में बाइक चालकों पर रोजी-रोटी का संकट, पूछा- रोजमर्रा के खर्च कैसे पूरे करें?

Bike taxi riders financial crisis Chandigarh ( ETV Bharat )

चंडीगढ़: शहर में ऐप आधारित बाइक टैक्सी सेवाओं पर रोक के बाद बाइक चालकों के सामने अब रोजी-रोटी का संकट खड़ा हो गया है. काम बंद होने से परेशान ऐप बेस्ड वर्कर्स यूनियन से जुड़े चालकों ने अपनी बाइक की चाबियां एकत्रित कर प्रशासनिक अधिकारियों को सौंपने का फैसला लिया है. उनका कहना है कि जब बाइक से कमाई का रास्ता ही बंद हो गया है तो हर महीने की किस्त और परिवार का खर्च कैसे चलाया जाए.