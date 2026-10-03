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आंख में मारा लाल मिर्च का पाउडर, फिर बाइक छिनकर हो गए फरार, बुलेट वाले अपराधियों ने दिया घटना को अंजाम

गिरिडीह में नए तरीके से बाइक की छिनतई की गई है. यहां आंख में मिर्ची पाउडर डालकर बाइक छीन लिया गया है.

Bike snatched in Giridih
पीड़ित (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : October 3, 2026 at 8:31 AM IST

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गिरिडीह: जिले में नए तरीके से बाइक छिनतई की घटना घटी है. यहां आंख में मिर्ची पाउडर डालकर बाइक को छिना गया है. घटना मुफस्सिल थाना इलाके के लेदा पानी टंकी के समीप शुक्रवार रात तकरीबन 9:30 से 10 बजे की है. घटना को बुलेट पर सवार अपराधियों ने अंजाम दिया है. अपराधी तीन की संख्या में थे.

भुक्तभोगी ने बतायी पूरी घटना

भुक्तभोगी बेंगाबाद थाना इलाके अंतर्गत मोतीलेदा निवासी 55 वर्षीय भागीरथ राय हैं. भागीरथ राय मोतीलेदा से लेदा स्थित एक भजन मंडली में कीर्तन के लिए शामिल होने जा रहे थे. पीड़ित के अनुसार, वह पहली बार लेदा जा रहे थे और रास्ते की जानकारी नहीं थी. कोवाड़ के समीप उन्होंने बुलेट सवार तीन युवकों से लेदा जाने का रास्ता पूछा. युवकों ने उन्हें रास्ता बताया. इसके बाद वे युवक उनका पीछा कब करने लगे उन्हें पता ही नहीं चला.

बाइक छिनकर लुटेरे फरार (Etv Bharat)

भागीरथ राय ने बताया कि लेदा पानी टंकी के पास बुलेट सवार युवकों ने अचानक उनकी बाइक को ओवरटेक किया और उनकी आंखों में मिर्ची पाउडर डाल दिया. आंखों में तेज जलन होने के कारण उन्होंने बाइक रोक दी. इसी दौरान युवकों ने दोबारा उनकी आंखों में मिर्ची पाउडर डाल दिया. इससे वह घबरा गए. इसी बीच तीनों युवक में से एक ने उससे बाइक की चाबी छीन ली फिर उनकी बाइक लेकर फरार हो गए. उन्होंने बताया कि घटनास्थल के आसपास जंगल और अंधेरा होने के कारण उस समय वहां कोई मौजूद नहीं था. किसी तरह लेदा पहुंचने के बाद उन्होंने स्थानीय लोगों को घटना की जानकारी दी.

Bike snatched in Giridih
लाल मिर्च का पैकेट (Etv Bharat)

अपराधियों की खोज शुरू

स्थानीय लोगों ने मुफस्सिल थाना प्रभारी को फोन पर घटना की सूचना दी. सूचना मिलते ही पुलिस की पेट्रोलिंग टीम करीब 15 से 20 मिनट के भीतर मौके पर पहुंची और मामले की जानकारी लेते हुए जांच शुरू की. थाना प्रभारी ज्ञान रंजन ने भी पूरी पड़ताल की. उन्होंने बताया कि पीड़ित की शिकायत दर्ज कर पुलिस आरोपियों की पहचान और छीनी गई बाइक की बरामदगी के लिए कार्रवाई में जुट गई है. जल्द ही अपराधी पकड़े जायेंगे.

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