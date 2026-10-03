ETV Bharat / state

आंख में मारा लाल मिर्च का पाउडर, फिर बाइक छिनकर हो गए फरार, बुलेट वाले अपराधियों ने दिया घटना को अंजाम

गिरिडीह: जिले में नए तरीके से बाइक छिनतई की घटना घटी है. यहां आंख में मिर्ची पाउडर डालकर बाइक को छिना गया है. घटना मुफस्सिल थाना इलाके के लेदा पानी टंकी के समीप शुक्रवार रात तकरीबन 9:30 से 10 बजे की है. घटना को बुलेट पर सवार अपराधियों ने अंजाम दिया है. अपराधी तीन की संख्या में थे.

भुक्तभोगी ने बतायी पूरी घटना

भुक्तभोगी बेंगाबाद थाना इलाके अंतर्गत मोतीलेदा निवासी 55 वर्षीय भागीरथ राय हैं. भागीरथ राय मोतीलेदा से लेदा स्थित एक भजन मंडली में कीर्तन के लिए शामिल होने जा रहे थे. पीड़ित के अनुसार, वह पहली बार लेदा जा रहे थे और रास्ते की जानकारी नहीं थी. कोवाड़ के समीप उन्होंने बुलेट सवार तीन युवकों से लेदा जाने का रास्ता पूछा. युवकों ने उन्हें रास्ता बताया. इसके बाद वे युवक उनका पीछा कब करने लगे उन्हें पता ही नहीं चला.

बाइक छिनकर लुटेरे फरार (Etv Bharat)

भागीरथ राय ने बताया कि लेदा पानी टंकी के पास बुलेट सवार युवकों ने अचानक उनकी बाइक को ओवरटेक किया और उनकी आंखों में मिर्ची पाउडर डाल दिया. आंखों में तेज जलन होने के कारण उन्होंने बाइक रोक दी. इसी दौरान युवकों ने दोबारा उनकी आंखों में मिर्ची पाउडर डाल दिया. इससे वह घबरा गए. इसी बीच तीनों युवक में से एक ने उससे बाइक की चाबी छीन ली फिर उनकी बाइक लेकर फरार हो गए. उन्होंने बताया कि घटनास्थल के आसपास जंगल और अंधेरा होने के कारण उस समय वहां कोई मौजूद नहीं था. किसी तरह लेदा पहुंचने के बाद उन्होंने स्थानीय लोगों को घटना की जानकारी दी.