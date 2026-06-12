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दरभंगा में दिनदहाड़े बाइक शोरूम के मैनेजर की बेरहमी से हत्या, मौके पर पहुंची FSL की टीम

दरभंगा में बाइक शोरूम के मैनेजर पर जानलेवा हमला कर उसकी बेरहमी से हत्या कर दी. FSL की टीम साक्ष्य जुटा रही है-

बाइक शोरूम के कर्मचारी पर खूनी हमला
बाइक शोरूम के कर्मचारी पर खूनी हमला (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : June 12, 2026 at 8:28 PM IST

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दरभंगा : बिहार के दरभंगा में एक युवक की बेरहमी से हत्या कर दी गई. मामला पतोर थाना क्षेत्र के चंदन पट्टी गांव का है. मृतक की पहचान दरभंगा बाजार के फैज अहमद के रूप में हुई है. युवक चंदन पट्टी स्थित एक बाइक शोरूम में मैनेजर का काम करता था.

बाइक शोरूम के कर्मचारी पर खूनी हमला : जानकारी के अनुसार जुम्मा की नमाज अदा करने के बाद फैज शोरूम पर लौटा था. इसी दौरान अज्ञात अपराधियों ने उस पर चाकू और वाहन के शॉकर से हमला कर दिया. हमले में उसे गंभीर चोटें आईं और मौके पर ही उसकी मौत हो गई.

घटनास्थल पर ही हो चुकी थी मौत : स्थानीय के अनुसार उन्हें पहले कोई आवाज सुनाई नहीं दी. नीचे से लोगों ने आकर घटना की जानकारी दी, जिसके बाद वे नीचे पहुंचे. वहां देखा कि फैज लहूलुहान हालत में पड़ा था. उसकी मौत हो चुकी थी.

''एक लड़का आया और बोला भाईया बगल में हत्या हो गई है. यहां जो काम करता था मो. फैज आज ही हम लोग साथ में नमाज पढ़कर लौटे थे. हम लोगों की मांग है कि जो भी इस घटना को अंजाम दिये हैं उसकी गिरफ्तारी हो.''- स्थानीय युवक

FSL की टीम ने शुरू की जांच : दिनदहाड़े हुई इस निर्मम हत्या से इलाके में सनसनी फैल गई है. लोगों में भय का माहौल है. सूचना मिलते ही पुलिस और FSL मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी है. एफएसएल टीम को भी बुलाया गया है, ताकि साक्ष्य जुटाए जा सकें.

''जानकारी मिली है एक युवक की हत्या हो गई है. मामले की जांच की जा रही है. जल्द ही इसमें शामिल अपराधियों की गिरफ्तार किया जायेगा. फिलहाल हत्या के पीछे के कारणों का खुलासा नहीं हो पाया है. पुलिस सभी पहलुओं पर जांच कर रही है.''- अशोक कुमार, प्रभारी एसएसपी

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