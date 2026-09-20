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देहरादून सीमेंट ट्रक हादसा: ड्राइवर पर केस दर्ज, पुलिस ने एनएच को भेजा नोटिस

देहरादून के मोहब्बेवाला में सीमेंट से भरे ट्रक के चपेट में आने से बाइक सवार युवक की मौत हो गई.

accident in Dehradun
सीमेंट से भरे बेकाबू ट्रक की चपेट में आया बाइक सवार (PHOTO- ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : September 20, 2026 at 11:56 AM IST

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देहरादून: शहर के मोहब्बेवाला में रविवार सुबह दर्दनाक सड़क हादसा हो गया. आशारोड़ी से देहरादून की ओर आ रहा सीमेंट से भरा ट्रक मोहब्बेवाला ढाल के पास अचानक बेकाबू होकर पलट गया. इसी दौरान वहां से गुजर रहा एक बाइक सवार ट्रक की चपेट में आ गया. हादसे में बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक अन्य व्यक्ति के घायल होने की सूचना है. हादसे की सूचना मिलते ही पटेल नगर कोतवाली और क्लेमेंटटाउन पुलिस मौके पर पहुंची. पुलिस ने राहत-बचाव का काम शुरू किया और क्रेन की मदद से सड़क पर पलटे ट्रक को हटाने की कार्रवाई की.

पुलिस के मुताबिक, 20 सितंबर सुबह आशारोड़ी से देहरादून की ओर सीमेंट से भरा ट्रक आ रहा था. आशारोड़ी से कुछ दूरी पर ही ट्रक बेकाबू हो गया. ट्रक से नियंत्रण खोने के बाद ट्रक ड्राइवर और हेल्पर ट्रक से कूद गए. हादसा इतना दर्दनाक था कि ट्रक का संतुलन बिगड़ने पर दो युवक ट्रक की चपेट में आ गए. इस दौरान सड़क पर पलटा ट्रक लगभग 1 किलोमीटर दौड़ता रहा. जिससे सड़क के बीच लगी रेलिंग भी टूट गई.

सीमेंट से भरे बेकाबू ट्रक की चपेट में आया बाइक सवार (VIDEO-ETV Bharat)

हादसे में एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई. जबकि एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया. हालांकि, बताया जा रहा है कि ट्रक की चपेट में आने से 4 अन्य लोगों को भी हल्की चोटें आई हैं. जिन्हें उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

हादसे के बाद हाईवे पर जाम की स्थिति बन गई. पुलिस द्वारा मौके पर ट्रक को हटाने के लिए क्रेन को बुलाया गया. लेकिन ट्रक का वजन अधिक होने के कारण ट्रक को हटाने में काफी दिक्कतों का सामना देखने को मिला. हालांकि पुलिस ने यातायात व्यवस्था संभालते हुए हादसे की जांच शुरू कर दी है. ट्रक के अनियंत्रित होकर पलटने की वजह भी जांची जा रही है.

कंट्रोल रूम के माध्यम से थाना पटेल नगर को सूचना प्राप्त हुई कि मोहब्बेवाला के पास एक ट्रक दुर्घटना ग्रस्त हो गया है. सूचना पर पुलिस बल तत्काल आपदा कंट्रोल, फायर सर्विस, ट्रैफिक कंट्रोल के साथ मौके पर पहुंचा. जानकारी करने पर पता चला कि सीमेंट से भरा ट्रक एक बाइक सवार को टक्कर से बचाने के चक्कर में अनियंत्रित हो गया और कुछ दूर जाकर पलट गया. ट्रक की टक्कर से एक व्यक्ति की मौके पर ही मृत्यु हो गई है. जिसके संबंध में जानकारी जुटाई जा रही है.
-अंकित कंडारी, क्षेत्राधिकारी सदर-

ट्रक चालक के खिलाफ केस दर्ज: मौके पर घटना के संबंध में पूर्ण जानकारी करने पर ज्ञात हुआ कि ट्रक संख्या- HR38AB0216, जो सहारनपुर से सीमेंट लेकर देहरादून आ रहा था. ट्रक मोहब्बेवाला चौक के पास डिवाइडर से टकराकर दुर्घटनाग्रस्त हो गया. दुर्घटना में 1 व्यक्ति की मौत हो गई. 2 अन्य व्यक्ति घायल हुए हैं. दोनों घायल व्यक्तियों को उपचार के लिए राजकीय दून चिकित्सालय भिजवाया गया. मृतक जमील के शव को कोरोनेशन अस्पताल भिजवाया गया है. उक्त प्रकरण में ट्रक चालक के खिलाफ पुलिस द्वारा गैर इरादतन हत्या धारा 105 बीएनएस के अंतर्गत कोतवाली पटेलनगर में अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है.

दून पुलिस ने एनएच को भेजा नोटिस: देहरादून पुलिस ने उक्त स्थान पर लगातार हो रही दुर्घटनाओं की गंभीरता के दृष्टिगत राष्ट्रीय राजमार्ग विभाग को पूर्व में सूचित करते हुए दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए अवगत कराया था. आज फिर पुलिस द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग विभाग को लिखित नोटिस भेजा है.

नाम पता मृतक एवं घायल

  1. जमील पुत्र मकसूद निवासी छुटमलपुर जिला सहारनपुर उम्र 50 वर्ष (मृतक)
  2. बबलू कश्यप पुत्र कल्लन निवासी मोहब्बेवाला देहरादून मूल निवासी बाराबंकी, उत्तरप्रदेश ,उम्र 45 वर्ष (घायल)
  3. रोली पुत्री बबलू कश्यप निवासी मोहब्बेवाला देहरादून, उम्र 18 वर्ष (घायल).

रेलवे ट्रैक पर मिला शव: लक्सर क्षेत्र में रविवार सुबह रेलवे ट्रैक पर एक अज्ञात व्यक्ति का शव मिला. व्यक्ति की मौत ट्रेन की चपेट में आने से हुई बताई जा रही है. सूचना मिलने पर लक्सर कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर शिनाख्त के प्रयास शुरू कर दिए हैं.

पुलिस के अनुसार, रविवार सुबह लक्सर मुरादाबाद रेलवे ट्रैक के करीब खंडजा रेलवे फाटक से रायसी की ओर लगभग 50 मीटर की दूरी पर रेलवे ट्रैक पर एक व्यक्ति का शव पड़ा हुआ देखा गया. स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना स्टेशन मास्टर को दी. स्टेशन मास्टर मनोज कुमार ने तुरंत इसकी जानकारी लक्सर कोतवाली पुलिस को दी.

सूचना मिलते ही लक्सर कोतवाली के वरिष्ठ उप निरीक्षक राजेश बिष्ट के नेतृत्व में पुलिस टीम मौके पर पहुंची. जांच के दौरान ट्रैक पर एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति का शव मिला. व्यक्ति के सिर पर गंभीर चोट के निशान थे और उसका एक हाथ कटा हुआ था, जिससे प्रथम दृष्टया लग रहा है कि उसकी मौत किसी तेज रफ्तार ट्रेन की चपेट में आने से हुई है. व्यक्ति की उम्र लगभग 50 से 55 वर्ष के बीच है। उसका कद करीब 5 फीट 6 इंच और चेहरा गोल है. व्यक्ति ने सफेद रंग की कमीज और नीली पैंट पहन रखी थी. उसके गले में हनुमान जी का लॉकेट भी मिला है, जो पहचान का एक महत्वपूर्ण सुराग हो सकता है.

शव की शिनाख्त के लिए जानकारी आसपास के सभी थानों और जीआरपी को सूचना भेज दी गई है. सोशल मीडिया और अन्य माध्यमों से भी व्यक्ति का हुलिया प्रसारित किया जा रहा है.
-राजेश बिष्ट, वरिष्ठ उप निरीक्षक-

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