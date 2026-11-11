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भीषण सड़क हादसा : भीलवाड़ा में ट्रेलर की टक्कर से बाइक सवार मां, बेटे एवं भांजे की मौत...खरीदारी कर गांव लौट रहे थे

बदनोर थाना, भीलवाड़ा ( ETV Bharat File Photo )

भीलवाड़ा: जिले में आसींद-बदनोर राजमार्ग पर परा गांव चौराहे के पास बुधवार शाम को बड़ा हादसा हुआ. ट्रेलर के बाइक को चपेट में लेने से दो युवक व एक महिला की मौके पर मौत हो गई. सूचना पर बदनोर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव आसींद के सामुदायिक अस्पताल में रखवाए. पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिए गए. हादसे में तीन मौत की खबर सुनकर परिवार में कोहराम मच गया.