भीषण सड़क हादसा : भीलवाड़ा में ट्रेलर की टक्कर से बाइक सवार मां, बेटे एवं भांजे की मौत...खरीदारी कर गांव लौट रहे थे
आसींद-बदनोर राजमार्ग पर परा गांव चौराहे के पास भीषण हादसा. तीनों ने मौके पर तोड़ा दम.
Published : November 11, 2026 at 5:52 PM IST
भीलवाड़ा: जिले में आसींद-बदनोर राजमार्ग पर परा गांव चौराहे के पास बुधवार शाम को बड़ा हादसा हुआ. ट्रेलर के बाइक को चपेट में लेने से दो युवक व एक महिला की मौके पर मौत हो गई. सूचना पर बदनोर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव आसींद के सामुदायिक अस्पताल में रखवाए. पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिए गए. हादसे में तीन मौत की खबर सुनकर परिवार में कोहराम मच गया.
ट्रेलर जब्त, ड्राइवर की तलाश: बदनोर थाना प्रभारी शंभूदयाल मीणा ने कहा कि बुधवार शाम क्षेत्र से गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग 158 पर परा बालाजी के पास ट्रेलर ने बाइक को चपेट में ले लिया. इस हादसे में बाइक सवार बदनोर थाना क्षेत्र के गालियां का खेड़ा निवासी रुकमा देवी (40) पत्नी रायमल गुर्जर, उसका बेटे गोविंद (20) और भांजे रोशन (23) की मौके पर ही मौत हो गई. ये तीनों आसींद से खरीदारी कर पाटन क्षेत्र में अपने गांव जा रहे थे. पुलिस ने घटना करने वाले ट्रेलर को जब्त कर लिया, जबकि ड्राइवर फरार हो गया. ड्राइवर की तलाश की जा रही है.
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गांव में शोक की लहर: बदनोर थाना क्षेत्र के गारियां का खेड़ा निवासी मां रुकमा देवी, बेटा गोविंद व भांजे रोशन की मौत के बाद पूरे क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई. काफी संख्या में सामाजिक संगठन से जुड़े पदाधिकारी व गुर्जर समाज के लोग घटनास्थल पहुंचे और शोक संतृप्त परिवार को सांत्वना दी. पीड़ित परिवार में कोहराम मच गया. गांव में मातम पसर गया.