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नशे में धुत युवक ने 7 साल के मासूम को बाइक से घसीटा, इलाज के दौरान मौत

रायपुर थाना ( ETV Bharat )

झालावाड़ : जिले के रायपुर थाना क्षेत्र के तेलियाखेड़ी गांव में घर के बाहर परिजनों के साथ रंगोली बना रहे 7 साल के मासूम को नशे में धुत एक बाइक सवार ने बेरहमी से घसीट दिया. अचानक हुए इस घटनाक्रम के बाद मौके पर चीख-पुकार मच गई. कुछ दूरी पर जाकर बाइक सवार और मासूम बुरी तरह से जख्मी हो गए, जिन्हें इलाज के लिए रायपुर के प्राथमिक चिकित्सालय ले जाया गया. यहां दोनों की हालत गंभीर होने के कारण उन्हें जिला अस्पताल के लिए रेफर किया गया. बाद में 7 वर्षीय मासूम की जिला अस्पताल में उपचार के दौरान मौत हो गई.

रायपुर थाना प्रभारी मोहनलाल ने बताया कि रायपुर थाना क्षेत्र के तेलियाखेड़ी गांव में 7 वर्षीय मासूम अपने परिजनों के साथ घर के बाहर रंगोली बना रहा था. इसी दौरान बहादुरपुरा निवासी कमल, जिसकी ससुराल तेलियाखेड़ी गांव में है, कथित तौर पर नशे की हालत में बाइक लेकर वहां पहुंचा. परिजनों का आरोप है कि युवक ने मासूम का हाथ पकड़ लिया और उसे बाइक के साथ काफी दूर तक घसीटता चला गया.