नशे में धुत युवक ने 7 साल के मासूम को बाइक से घसीटा, इलाज के दौरान मौत
परिजनों का आरोप है कि युवक ने मासूम का हाथ पकड़ लिया और उसे बाइक के साथ काफी दूर तक घसीटता चला गया.
Published : November 11, 2026 at 10:10 AM IST
झालावाड़ : जिले के रायपुर थाना क्षेत्र के तेलियाखेड़ी गांव में घर के बाहर परिजनों के साथ रंगोली बना रहे 7 साल के मासूम को नशे में धुत एक बाइक सवार ने बेरहमी से घसीट दिया. अचानक हुए इस घटनाक्रम के बाद मौके पर चीख-पुकार मच गई. कुछ दूरी पर जाकर बाइक सवार और मासूम बुरी तरह से जख्मी हो गए, जिन्हें इलाज के लिए रायपुर के प्राथमिक चिकित्सालय ले जाया गया. यहां दोनों की हालत गंभीर होने के कारण उन्हें जिला अस्पताल के लिए रेफर किया गया. बाद में 7 वर्षीय मासूम की जिला अस्पताल में उपचार के दौरान मौत हो गई.
रायपुर थाना प्रभारी मोहनलाल ने बताया कि रायपुर थाना क्षेत्र के तेलियाखेड़ी गांव में 7 वर्षीय मासूम अपने परिजनों के साथ घर के बाहर रंगोली बना रहा था. इसी दौरान बहादुरपुरा निवासी कमल, जिसकी ससुराल तेलियाखेड़ी गांव में है, कथित तौर पर नशे की हालत में बाइक लेकर वहां पहुंचा. परिजनों का आरोप है कि युवक ने मासूम का हाथ पकड़ लिया और उसे बाइक के साथ काफी दूर तक घसीटता चला गया.
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अचानक हुई इस घटना से मौके पर चीख-पुकार मच गई. परिजन दौड़कर पहुंचे और गंभीर रूप से घायल मासूम को संभाला. मासूम की हालत बेहद नाजुक होने पर परिजन उसे तत्काल अस्पताल लेकर पहुंचे. चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर स्थिति को देखते हुए जिला अस्पताल रेफर कर दिया. यहां चिकित्सकों की टीम ने उपचार किया, लेकिन तमाम प्रयासों के बावजूद जान नहीं बचाई जा सकी.
आरोपी भी अस्पताल में भर्ती, मामला दर्ज : थाना प्रभारी मोहनलाल ने बताया कि घटना में बाइक सवार कमल भी गंभीर रूप से घायल हो गया. फिलहाल उसका जिला अस्पताल में उपचार जारी है. उन्होंने बताया कि मृतक मासूम के परिजनों की ओर से आरोपी के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर लिया है. आरोपी फिलहाल अस्पताल में भर्ती है. उसके उपचार के बाद अनुसंधान के आधार पर मामले में आगे की कार्रवाई की जाएगी. इस दर्दनाक घटना ने पूरे क्षेत्र को स्तब्ध कर दिया है. मासूम की मौत के बाद पूरे गांव में मातम सा पसरा है.