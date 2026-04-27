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बाइक सवार चचेरे भाइयों को अज्ञात वाहन ने मारी टक्कर, दोनों की मौत

सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया है.

सड़क हादसे में दो की मौत
सड़क हादसे में दो की मौत (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : April 27, 2026 at 5:50 PM IST

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बहराइच: यूपी के बहराइच में बहन के घर से लौट रहे बाइक सवार चचेरे भाइयों को तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने ठोकर मार दी, जिससे लोगों की मौत ही मौत हो गई. जबकि एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिससे पुलिस ने मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया है, जहां से उसे लखनऊ रेफर कर दिया गया है.

जानकारी के अनुसार, बौंडी थाना क्षेत्र के रहने वाले चचेरे भाई 20 वर्षीय अजय पुत्र भानु, 20 वर्षीय उत्तम पुत्र रामनरेश और 18 वर्षीय रिंकू जायसवाल पुत्र जय नारायण एक बाइक पर सवार होकर राम गांव थाना क्षेत्र के नौतला ग्राम में अपने जीजा रितेश के घर आए हुए थे. यहां से जब सभी वापस लौट रहे थे. इसी दौरान गांव के ही राम जानकी इंटर कॉलेज के पास किसी अज्ञात वाहन ने बाइक में ठोकर मार दी, जिससे मौके पर ही उत्तम व रिंकू की मौत हो गई.

वहीं अजय गंभीर रूप से घायल हो गया. सभी को बहराइच मेडिकल कॉलेज लाया गया. जहां पर डॉक्टरों ने उत्तम और रिंकू को मृत घोषित कर दिया. अजय की हालत गंभीर देख भर्ती कर इलाज किया जा रहा था, मगर हालात में सुधार न होता देख उसे लखनऊ ट्रामा सेंटर रेफर कर दिया गया.

मामले में रामगांव थाना अध्यक्ष गुरु सिंह सिंह ने बताया कि घटना की जानकारी होते ही मौके पर पहुंचकर सभी को पुलिस की सेकंड मोबाइल वाहन से मेडिकल कॉलेज भेजा गया था. जहां पर डॉक्टरों ने दोनों को मृत घोषित कर दिया है.

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