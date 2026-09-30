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गले में है सोने की चेन तो हो जाइये सावधान, 'बंटी और बबली' गैंग हो गया है एक्टिव!

पटना में बाइक सवार युवक-युवती चेन झपटमारी की घटनाओं को अंजाम दे रहे. एक दिन में दो बड़ी वारदात हुई है. रिपोर्ट- राजीव रंजन पाठक

PATNA CRIME
मॉर्निंग वॉक के दौरान ठेकेदार से चेन झपटमारी (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : September 30, 2026 at 3:38 PM IST

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पटना: बिहार की राजधानी पटना में चेन झपटमारी की बढ़ती घटनाओं ने लोगों की चिंता बढ़ा दी है. एक दिन में दो बड़ी घटनाओं को अंजाम देने से लोगों के बीच दहशत है. पहली घटना कुर्जी इलाके में हुई तो दूसरी घटना गर्दनीबाग इलाके में घटी है. पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है.

मॉर्निंग वॉक के दौरान ठेकेदार से चेन झपटमारी

पुलिस फुटेज के आधार पर आरोपी युवक-युवती की पहचान में जुटी है. गर्दनीबाग इलाके में भी मॉर्निंग वॉक के दौरान एक ठेकेदार से चेन झपटमारी की घटना सामने आई है. लगातार दो वारदातों के बाद पटना पुलिस के सामने चुनौती बढ़ गई है.

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घर के बाहर से सोने की चेन की लूट (ETV Bharat)

घर के बाहर खड़े व्यक्ति से लूटी सोने की चेन

दीघा थाना क्षेत्र के कुर्जी इलाके में बुधवार सुबह करीब 7:30 से 8 बजे के बीच बाइक सवार युवक और युवती ने एक व्यक्ति के गले से सोने की चेन झपट ली और मौके से फरार हो गए. घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया है. बताया जा रहा है कि पीड़ित व्यक्ति घर के पास सड़क पर खड़े थे. इसी दौरान बाइक पर सवार युवक-युवती वहां पहुंचे.

घटना का CCTV फुटेज आया सामने

बाइक पर पीछे बैठी युवती ने मौका मिलते ही व्यक्ति के गले से सोने की चेन झपट ली. इसके बाद दोनों तेज रफ्तार बाइक से फरार हो गए. पीड़ित के मुताबिक चेन की कीमत करीब पांच से सात लाख रुपये के आसपास बताई जा रही है. पूरी वारदात आसपास लगे CCTV कैमरे में कैद हो गई है.

आरोपियों की पहचान करने में जुटी पुलिस

फुटेज में बाइक सवार युवक-युवती को घटना को अंजाम देते देखा जा रहा है. घटना की जानकारी मिलने के बाद दीघा थानाध्यक्ष अवनीश कुमार पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे और मामले की छानबीन शुरू की. पुलिस आसपास लगे अन्य CCTV कैमरों की फुटेज भी खंगाल रही है, ताकि बाइक सवार दोनों आरोपियों की पहचान की जा सके.

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दिनदहाड़े गोल्ड की चेन लेकर फरार (ETV Bharat)

"बुधवार सुबह करीब 7:30 बजे दीघा थाना क्षेत्र के अर्जी मोड़ के पास एक व्यक्ति से चेन छीनने की घटना सामने आई है. CCTV फुटेज में एक लड़का और एक लड़की दिखाई दे रहे हैं. CCTV फुटेज के आधार पर पूरे मामले की जांच की जा रही है."- सुषमा सागर, लॉ एंड ऑडर एएसपी 2

'बंटी-बबली' गैंग की चर्चा पर क्या बोली पुलिस?

घटना के बाद इलाके में एक बार फिर 'बंटी-बबली' गैंग की चर्चा शुरू हो गई है. हालांकि, पुलिस ने फिलहाल किसी गिरोह की संलिप्तता की पुष्टि नहीं की है. पुलिस का कहना है कि CCTV फुटेज और अन्य तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर आरोपियों की पहचान की जा रही है. पूर्व में इस तरह की घटनाओं में शामिल रहे अपराधियों की भूमिका की भी जांच की जा रही है.

खास बात यह है कि बुधवार को ही पटना के गर्दनीबाग थाना क्षेत्र में भी मॉर्निंग वॉक के दौरान एक ठेकेदार को चेन झपटमारी का शिकार बनाया गया है. इस घटना में भी बाइक सवार युवक-युवती के शामिल होने की बात सामने आ रही है और वारदात CCTV में कैद होने की जानकारी है.

एक ही दिन पटना के अलग-अलग इलाकों में चेन झपटमारी की दो घटनाएं सामने आने के बाद पुलिस की सक्रियता पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं. हालांकि, दोनों मामलों में पुलिस CCTV फुटेज के आधार पर आरोपियों तक पहुंचने की कोशिश में जुटी है. फिलहाल दोनों घटनाओं की जांच जारी है और पुलिस आरोपियों की पहचान कर गिरफ्तारी की कार्रवाई में जुटी है.

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