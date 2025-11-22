ETV Bharat / state

हरिद्वार में शादी समारोह से लौट रहे युवकों का एक्सीडेंट, एक की मौत, एक की हालत गंभीर

हरिद्वार: नजीबाबाद हाईवे पर हादसों की संख्या बढ़ती जा रही है. हाईवे पर पीली नदी पुल के पास एक अज्ञात वाहन ने बाइक सवार को टककर मार दी. टक्कर लगते ही बाइक सवार नीचे गिर पड़े और गंभीर रूप से घायल हो गए. हादसे में एक युवक की मौत हो गई, जबकि दूसरे को इलाज के लिए हायर सेंटर रेफर कर दिया गया. पुलिस के मुताबिक शुक्रवार रात को खुर्शीद पुत्र बशीर और माका पुत्र शमशेर निवासी गुज्जरबस्ती गैंडीखाता शादी समारोह से वापस लौट रहे थे. हाईवे पर पीली नदी के पुल के पास एक अज्ञात वाहन ने उनकी बाइक में जोरदार टक्कर मार दी. टक्कर लगते ही दोनों युवक बुरी तरह घायल हो गये. राहगीरों की सूचना पर 108 की मदद से घायलों को जिला अस्पताल पहुंचाया गया. जहां 18 वर्षीय खुर्शीद को डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया, जबकि उसका साथी युवक का इलाज चल रहा है. दोनो युवक गढ़मीरपुर बहादराबाद में एक निजी डेयरी फार्म मे नौकरी करते है.