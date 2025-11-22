ETV Bharat / state

हरिद्वार में शादी समारोह से लौट रहे युवकों का एक्सीडेंट, एक की मौत, एक की हालत गंभीर

बाइक सवार गुज्जरबस्ती गैंडीखाता शादी समारोह से वापस लौट रहे थे. तभी पीली नदी पुल के पास ये हादसा हो गया.

HARIDWAR HIGHWAY ACCIDENT
हरिद्वार में एक्सीडेंट (ETV Bharat)


By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : November 22, 2025 at 7:34 PM IST

2 Min Read
हरिद्वार: नजीबाबाद हाईवे पर हादसों की संख्या बढ़ती जा रही है. हाईवे पर पीली नदी पुल के पास एक अज्ञात वाहन ने बाइक सवार को टककर मार दी. टक्कर लगते ही बाइक सवार नीचे गिर पड़े और गंभीर रूप से घायल हो गए. हादसे में एक युवक की मौत हो गई, जबकि दूसरे को इलाज के लिए हायर सेंटर रेफर कर दिया गया.

पुलिस के मुताबिक शुक्रवार रात को खुर्शीद पुत्र बशीर और माका पुत्र शमशेर निवासी गुज्जरबस्ती गैंडीखाता शादी समारोह से वापस लौट रहे थे. हाईवे पर पीली नदी के पुल के पास एक अज्ञात वाहन ने उनकी बाइक में जोरदार टक्कर मार दी. टक्कर लगते ही दोनों युवक बुरी तरह घायल हो गये. राहगीरों की सूचना पर 108 की मदद से घायलों को जिला अस्पताल पहुंचाया गया. जहां 18 वर्षीय खुर्शीद को डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया, जबकि उसका साथी युवक का इलाज चल रहा है. दोनो युवक गढ़मीरपुर बहादराबाद में एक निजी डेयरी फार्म मे नौकरी करते है.

श्यामपुर थानाध्यक्ष मनोज शर्मा ने बताया अज्ञात वाहन की टक्कर मे बाइक सवार खुर्शीद की इलाज के दौरान मौत हो गई. शव को पोस्टमार्टम के बाद परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया. उसके घायल साथी का इलाज चल रहा है. अज्ञात वाहन की तलाश की जा रही है.

हाईवे पर बढ़ रही हादसों की संख्या: हरिद्वार नजीबाबाद हाईवे पर हादसों की संख्या बढ़ती जा रही है. लालढांग गैंडीखाता मार्ग पर दो दिन पहले भी एक डंपर की चपेट में आने से सड़क पार एक ग्रामीण की मौत हो गई थी, जबकि डंपर चालक फरार हो गया था. इससे पहले भी बीते सप्ताह भी रोडवेज बसों से दो हादसे हुए थे. जिनमें ज्वालापुर निवासी एक 18 वर्षीय युवक की मौत हो गई थी. एक महिला की भी बस की चपेट में आने से महिला ने दम तोड़ दिया था. इन दोनों हादसों में परिजनों की तहरीर पर श्यामपुर थाने में मुकदमे भी दर्ज किए गए हैं.

हरिद्वार में एक्सीडेंट
हरिद्वार हाईवे एक्सीडेंट
हरिद्वार पीली नदी पुल हादसा
HARIDWAR HIGHWAY ACCIDENT

