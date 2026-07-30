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रिंगौड़ा नाले में युवकों की लापरवाही आई सामने, उफनते नाले में दौड़ा दी बाइक, बाल-बाल बची जान

उफनते नाले को पार करता बाइक सवार ( Photo-Local Resident )

रामनगर: रामनगर में देर शाम हुई मूसलाधार बारिश के बाद नेशनल हाईवे-309 पर स्थित रिंगौड़ा का बरसाती नाला उफान पर आ गया. जहां एक ओर दोनों तरफ दर्जनों वाहन चालक पानी का बहाव कम होने का इंतजार कर रहे थे, वहीं कुछ बाइक सवारों ने जल्दबाजी दिखाते हुए उफनते नाले में बाइक उतार दी. देखते ही देखते तेज बहाव में बाइक का संतुलन बिगड़ गया और वह बहने लगा. मौके पर मौजूद लोगों की सूझबूझ से बड़ा हादसा टल गया. नैनीताल जिले के रामनगर क्षेत्र में बीते देर शाम हुई तेज बारिश ने जनजीवन को प्रभावित कर दिया. बारिश के चलते कई बरसाती नाले उफान पर आ गए. नेशनल हाईवे-309 पर रिंगौड़ा के पास स्थित बरसाती नाला भी तेज बहाव के साथ बहने लगा, जिससे दोनों ओर वाहनों की लंबी कतार लग गई. अधिकांश वाहन चालक हालात सामान्य होने का इंतजार कर रहे थे. इसी दौरान कुछ बाइक सवारों ने जोखिम उठाते हुए उफनते नाले को पार करने का प्रयास किया, जैसे ही बाइक नाले के बीच पहुंची तेज बहाव के कारण चालक का संतुलन बिगड़ गया और बाइक पानी में बहने लगी. उफनते नाले में दौड़ा दी बाइक (Photo-Local Resident)