रुड़की में बेकाबू ट्रक ने ट्रैक्टर ट्रॉली को मारी टक्कर, बाइक सवार दादी की मौत, पोता घायल
हरिद्वार जिले में कब थमेंगे सड़क हादसे? पिरान कलियर थाना क्षेत्र में ट्रक ने ट्रैक्टर ट्रॉली को मारी टक्कर, चपेट में आए बाइक सवार
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : March 23, 2026 at 3:49 PM IST
रुड़की: हरिद्वार जिले के पिरान कलियर थाना क्षेत्र में उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब एक तेज रफ्तार ट्रक ने ट्रैक्टर ट्रॉली को जोरदार टक्कर मार दी. टक्कर इतनी भयंकर थी कि इस हादसे में बाइक पर सवार दादी और पोता नीचे गिर गए. जिसके चलते दादी की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई. हादसा होने के बाद आसपास के लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई. वहीं, सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया और मामले की जांच में जुट गई.
धनौरी-जस्सावाला मार्ग पर हुआ हादसा: जानकारी के मुताबिक, 23 मार्च यानी सोमवार की दोपहर को मिर्जापुर मुस्तफाबाद निवासी बुजुर्ग महिला कन्नीजा (उम्र 62 वर्ष) अपने पोते के साथ रिश्तेदारी में जा रही थी, जैसे वो पिरान कलियर थाना क्षेत्र के धनौरी-जस्सावाला मार्ग पर पहुंचे, वैसे ही भीषण सड़क हादसा हो गया.
ट्रैक्टर ट्रॉली को घसीट कर ले गया ट्रक, चपेट में आए बाइक सवार दादी और पोता: बताया जा रहा है कि एक ट्रैक्टर ट्रॉली सड़क किनारे खड़ी हुई थी और उसमें सामान भरा जा रहा था. इसी दौरान एक ट्रक ने ट्रैक्टर ट्रॉली को टक्कर मार दी. प्रत्यक्षदर्शियों की मानें तो ट्रक इतनी तेज गति में था कि चालक नियंत्रण खो बैठा और सीधे ट्रैक्टर ट्रॉली में जा घुसा.
इतना ही नहीं अनियंत्रित ट्रक ट्रैक्टर ट्रॉली को घसीटता हुआ काफी दूर तक ले गया. इसी दौरान बाइक पर सवार दादी और पोता उसकी चपेट में आ गए, जिसमें बुजुर्ग महिला कन्नीजा की मौके वाहन के नीचे कुचलने से मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई. जबकि, महिला के साथ बाइक पर सवार पोता गंभीर रूप से घायल हो गया.
चालक ट्रक छोड़कर मौके फरार, पुलिस तलाश में जुटी: हादसा होने के बाद ट्रक चालक अपना वाहन छोड़कर मौके से फरार हो गया. उधर, हादसे के बाद घटनास्थल पर चीख-पुकार मच गई और स्थानीय लोग दहशत में आ गए. बताया जा रहा है कि पुलिस के पहुंचने से पहले ही उनके परिजन घायल युवक और महिला के शव को लेकर चले गए. मौके पर पहुंची पुलिस ने ट्रक को अपने कब्जे में ले लिया और चालक की तलाश शुरू कर दी.
"हादसे की सूचना मिली थी, लेकिन पुलिस के पहुंचने से पहले ही मृतका के शव और घायल को लेकर चले गए थे. फिलहाल, ट्रक को कब्जे में ले लिया गया है और चालक की तलाश की जा रही है."- रविंद्र कुमार, प्रभारी निरीक्षक, थाना पिरान कलियर
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