लखनऊ में खतरनाक मांझे का कहर; बाइक सवार युवक का गला कटा, सात टांके लगे
सिविल अस्पताल की निदेशक कजली गुप्ता ने बताया कि मरीज को डॉक्टरों की निगरानी में रखा गया है.
लखनऊ : राजधानी में खतरनाक मांझे से होने वाली दुर्घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रहीं हैं. शुक्रवार को भी एक युवक मांझे की चपेट में आ गया. खतरनाक मांझे की चपेट में आने से बाइक सवार युवक का गला कट गया. गंभीर हालत में उसे सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पर उसके गले में सात टांके लगाए गए. युवक का नाम ध्रुव नारायण पांडे बताया जा रहा है.
सिविल अस्पताल की निदेशक कजली गुप्ता ने बताया कि ब्लीडिंग को रोकने के लिए मरीज को सात टांके लगाए गए हैं. हालत स्थिर है. मरीज को डॉक्टरों की निगरानी में रखा गया है.
यह हुईं घटनाएं : बीते शनिवार को चौक इलाके में बाइक सवार युवक खतरनाक मांझे की चपेट में आ गया था, जिससे उसकी गर्दन पर चोटें आईं थीं. पांच फरवरी को पांच बजे के करीब गोमती नगर में एक बिजली कर्मी मांझे की चपेट में आ गया था, उससे पहले शहीद पथ पर रिटायर्ड फौजी मांझे की चपेट में आने से जख्मी हो गया था. डॉक्टर ने उसे 30 टांके लगाए थे.
मांझे से हुई थी मौत : चार फरवरी को राजधानी लखनऊ में खतरनाक मांझे से बड़ी दुर्घटना हुई थी. इस घटना में शोएब (33) की जान चली गई थी. मोहम्मद शोएब दुबग्गा के रहने वाले थे. बीते बुधवार दोपहर करीब 2:00 बजे वह अपनी बाइक से हैदरगंज ओवरब्रिज से गुजर रहे थे, तभी अचानक चाइनीज मांझा उनके गले में फंस गया था. मांझे से युवक की गर्दन पर गहरा घाव हो गया था. युवक लहूलुहान होकर सड़क पर गिर पड़ा था.
