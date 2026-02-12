ETV Bharat / state

कानपुर देहात में कीचड़ भरे गड्ढे में गिरा बाइक सवार, रात भर पड़ा रहा, अस्पताल में मौत

प्रदेश में जिम्मेदारों की लापरवाही के कारण पिछले एक महीने में 4 लोगों की जा चुकी है जान.

कानपुर देहात में नाले में डूबकर बाइक सवार की मौत, (प्रतीकात्मक फोटो)
कानपुर देहात में नाले में डूबकर बाइक सवार की मौत, (प्रतीकात्मक फोटो) (Photo Credit; ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : February 12, 2026 at 12:02 PM IST

कानपुर देहात : सिर्फ एक महीने के अंदर लापरवाही के कारण प्रदेश में 4 लोगों की जान चली गई है. पहले नोएडा सेक्टर-150 में बेसमेंट के गड्ढे में 16 जनवरी की रात डूबने से इंजीनियर की मौत हुई, फिर 23 जनवरी को गाजियाबाद मसूरी के गांव झुंडपुरा में 11 साल का आहिल खेलते हुए खुले नाले में गिर गया. इसके बाद दो दिन पहले मेरठ के ब्रह्मपुरी थाना क्षेत्र में खुले नाले में एक युवक की लाश मिली. अब ताजा घटना में कानपुर देहात के शिवली इलाके में एक बाइक सवार युवक कीचड़ भरे गड्ढे में गिर गया. बाद में उसकी मौत हो गई.

मामला कानपुर देहात के शिवली क्षेत्र में मामला शिवली रोड के कड़री गांव के पास का है. युवक बाइक सहित रात के अंधेरे में कीचड़ से भरे गड्ढे में गिर गया. वह पूरी रात कीचड़ से बाहर नहीं आ पाया. जब गुरुवार सुबह लोगों की नजर पड़ी तो भीड़ जमा हो गई. गांव के प्रधान अंकुश कुमार भी पहुंचे और उन्होंने ग्रामीणों की मदद से युवक को बाहर निकलवाया. ग्रामीणों ने युवक का मुंह साफ किया और ठंड से अकड़े शरीर को राहत देने के लिए आग जलाई. सूचना पर पहुंची पुलिस ने युवक को इलाज के लिए अस्पताल भेजा, जहां उसने दम तोड़ दिया.

बाद में युवक की पहचान रूरा निवासी धीरेंद्र कुमार (25) के रूप में हुई. शिवली थाना प्रभारी प्रवीण यादव ने बताया कि वह बेल्डिंग का काम करता था. मंगलवार शाम काम करके जब वह घर लौटा तब यह पूरा हादसा हुआ है. इस घटना से लोगों में नाराजगी है. उनका कहना है कि यह प्रशासन की लापरवाही है. क्योंकि अगर जर्जर सड़कों की मरम्मत का कार्य सही समय पर होता और सड़क किनारे स्ट्रीट लाइटें लगीं होती तो शायद युवक की जान बच जाती.

बता दें कि इससे पहले बीते सोमवार को मेरठ के ब्रह्मपुरी क्षेत्र में थाने के ठीक सामने खुले नाले में एक युवक का शव बरामद हुआ था. शुरुआती जांच में अंदेशा जताया गया कि युवक नशे की हालत में अनियंत्रित होकर नाले में गिर गया होगा. हालांकि, स्थानीय लोगों में इस बात को लेकर गहरा आक्रोश है कि बार-बार हो रहे हादसों के बावजूद नगर निगम इन नालों पर बाउंड्री वॉल (सुरक्षा दीवार) बनाने की जहमत नहीं उठा रहा है. एक हैरान कर देने वाली बात यह भी सामने आई कि मेरठ के इन खुले नालों ने बीते 5 सालों में 38 घरों के चिराग बुझा दिए हैं. अकेले ओडियन नाले में ही दर्जनों लोग अपनी जान गंवा चुके हैं.

यह भी पढ़ें: मेरठ के 'खूनी' नाले ने फिर निगली युवक की जान; 5 साल में 38 जिंदगियां निगल चुके हैं ये खुले गड्ढे

