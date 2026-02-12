ETV Bharat / state

कानपुर देहात में कीचड़ भरे गड्ढे में गिरा बाइक सवार, रात भर पड़ा रहा, अस्पताल में मौत

कानपुर देहात : सिर्फ एक महीने के अंदर लापरवाही के कारण प्रदेश में 4 लोगों की जान चली गई है. पहले नोएडा सेक्टर-150 में बेसमेंट के गड्ढे में 16 जनवरी की रात डूबने से इंजीनियर की मौत हुई, फिर 23 जनवरी को गाजियाबाद मसूरी के गांव झुंडपुरा में 11 साल का आहिल खेलते हुए खुले नाले में गिर गया. इसके बाद दो दिन पहले मेरठ के ब्रह्मपुरी थाना क्षेत्र में खुले नाले में एक युवक की लाश मिली. अब ताजा घटना में कानपुर देहात के शिवली इलाके में एक बाइक सवार युवक कीचड़ भरे गड्ढे में गिर गया. बाद में उसकी मौत हो गई.

मामला कानपुर देहात के शिवली क्षेत्र में मामला शिवली रोड के कड़री गांव के पास का है. युवक बाइक सहित रात के अंधेरे में कीचड़ से भरे गड्ढे में गिर गया. वह पूरी रात कीचड़ से बाहर नहीं आ पाया. जब गुरुवार सुबह लोगों की नजर पड़ी तो भीड़ जमा हो गई. गांव के प्रधान अंकुश कुमार भी पहुंचे और उन्होंने ग्रामीणों की मदद से युवक को बाहर निकलवाया. ग्रामीणों ने युवक का मुंह साफ किया और ठंड से अकड़े शरीर को राहत देने के लिए आग जलाई. सूचना पर पहुंची पुलिस ने युवक को इलाज के लिए अस्पताल भेजा, जहां उसने दम तोड़ दिया.

बाद में युवक की पहचान रूरा निवासी धीरेंद्र कुमार (25) के रूप में हुई. शिवली थाना प्रभारी प्रवीण यादव ने बताया कि वह बेल्डिंग का काम करता था. मंगलवार शाम काम करके जब वह घर लौटा तब यह पूरा हादसा हुआ है. इस घटना से लोगों में नाराजगी है. उनका कहना है कि यह प्रशासन की लापरवाही है. क्योंकि अगर जर्जर सड़कों की मरम्मत का कार्य सही समय पर होता और सड़क किनारे स्ट्रीट लाइटें लगीं होती तो शायद युवक की जान बच जाती.