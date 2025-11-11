ETV Bharat / state

कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में घुसा बाइक सवार, बाघ के सामने से गुजरा शख्स, कैमरे में कैद वीडियो, विभाग ने दिए जांच के आदेश

रामनगर कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के फाटो जोन में बाघ क्षेत्र में घुसा बाइक सवार, वीडियो आया सामने.

Corbett Tiger Reserve
बाघ के सामने से गुजरा शख्स (PHOTO- KAPIL NEGI)
By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : November 11, 2025 at 10:08 PM IST

4 Min Read
रामनगर: कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के तराई पश्चिमी क्षेत्र के प्रसिद्ध फाटो पर्यटन जोन से एक ऐसा वीडियो सामने आया है जिसने हर किसी की सांसें रोक दी. दरअसल वीडियो में एक वन गुज्जर बाइक लेकर बाघ के सामने से निकलता दिखाई दे रहा है. यह वीडियो कॉर्बेट के नेचर गाइड कपिल नेगी द्वारा शूट किया गया है, जो कुछ दिन पूर्व का है और अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि जंगल के अंदर सफारी कर रहे पर्यटकों की जिप्सियां एक जगह खड़ी है. सामने घास के बीच एक विशालकाय टाइगर आराम से बैठा हुआ है. तभी अचानक दूर से एक वन गुज्जर अपनी बाइक पर जंगल के रास्ते आता नजर आता है. सभी जिप्सियों में बैठे लोग सांस रोककर यह नजारा देखने लगते हैं. बाइक सवार जैसे-जैसे बाघ के करीब आता है, तनाव बढ़ता जाता है. लेकिन हैरानी की बात यह है कि वह व्यक्ति बिना रुके बाघ के बेहद पास से होकर निकल जाता है.

बाघ के सामने से गुजरा शख्स (वीडियो- नेचर गाइड कपिल नेगी)

इस घटना ने फिर से यह सवाल खड़ा कर दिया है कि जंगल के अंदर स्थानीय लोगों की अनधिकृत आवाजाही कितनी खतरनाक हो सकती है. कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में बाघों की संख्या अधिक होने के कारण इस तरह की घटनाएं किसी भी समय जानलेवा साबित हो सकती है. वन विभाग के नियमों के अनुसार, सफारी जोन में केवल निर्धारित वाहन और अधिकृत स्टाफ को ही प्रवेश की अनुमति होती है. लेकिन इस घटना ने सुरक्षा व्यवस्थाओं पर सवाल खड़े कर दिए हैं.

पर्यटन जोन के गाइड्स का कहना है कि यदि उस वक्त बाघ अचानक हमला कर देता तो एक बड़ा हादसा हो सकता था, जिससे न केवल मानव जीवन बल्कि बाघ की सुरक्षा पर भी खतरा उत्पन्न होता. फिलहाल इस वीडियो के सामने आने के बाद रामनगर रेंज एसडीओ संदीप गिरी ने जांच के आदेश दिए हैं और इस बात की पड़ताल शुरू कर दी है कि आखिर बाघ के क्षेत्र में बाइक कैसे पहुंची.

पेड़ में अजगर, थमे वाहनों के पहिए: हरिद्वार जिले के हरिद्वार लक्सर रोड पर सुभाषगढ़ गांव के पास एक 12 फीट लंबा विशालकाय अजगर सांप पेड़ पर चढ़ गया. पक्षियों के अंडों की तलाश में पेड़ पर चढ़े अजगर को देखकर राहगीरों के होश उड़ गए. काफी देर तक अजगर पेड़ पर ही बैठा रहा. उसे देखने के लिए लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई. सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत कर अजगर को रेस्क्यू किया.

पेड़ पर अजगर, थमे वाहनों के पहिए (ETV Bharat)

जानकारी के मुताबिक, सुभाषगढ़ गांव जंगल से सटा हुआ है. पथरी क्षेत्र के जंगल से जुड़ा होने के कारण अक्सर वन्यजीव आबादी में घुसते रहते हैं. मंगलवार को भी एक विशालकाय अजगर जंगल से निकलकर सड़क पार एक पेड़ पर चढ़ गया. अजगर सड़क किनारे पेड़ पर तो चढ़ गया लेकिन नीचे नहीं उतर पाया. अजगर को देखने के लिए राहगीरों के वाहन थम गए और मौके पर जाम की स्थिति बन गई. काफी देर तक अजगर पेड़ पर लपेटे मारकर बैठा रहा. उसे देखने के लिए मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई है.

सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद वन कर्मियों ने इसे रेस्क्यू किया. रेस्क्यू करने के बाद अजगर को सुरक्षित स्थान पर छोड़ा गया. रेंज अधिकारी शैलेंद्र सिंह नेगी ने बताया कि सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम को मौके पर भेजा गया और अजगर को सुरक्षित पेड़ से नीचे उतारकर रेस्क्यू किया गया. रेस्क्यू के बाद उसे सुरक्षित वास स्थल पर छोड़ दिया गया है.

