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बाइक सवार युवक को ट्रक ने कुचला, ओवरटेक करते समय हुआ हादसा, दुर्घटना के बाद ड्राइवर फरार

बाइक सवार युवक को ट्रक ने कुचला ( ETV BHARAT )

हरिद्वार: उत्तराखंड के हरिद्वार जिले में सोमवार दोपहर दर्दनाक सड़क हादसे में बाइक सवार युवक की मौके पर ही मौत हो गई. हादसा सिडकुल थाना क्षेत्र में हुआ. डेंसो चौक के पास एक ट्रक की टक्कर से युवक की जान चली गई. हादसे के बाद ट्रक चालक मौके से फरार हो गया. घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है. मृतक की पहचान 23 वर्षीय वासु निवासी बिजनौर उत्तर प्रदेश के रूप में हुई है.

जानकारी के मुताबिक वासु सिडकुल क्षेत्र में डेंसो चौक के पास एक ढाबे पर काम करता था. सोमवार दोपहर वह ढाबे से एक फैक्ट्री में खाना पहुंचाने के लिए बाइक से जा रहा था. इसी दौरान ट्रक की टक्कर लगने से उसकी मौके पर ही मौत हो गई. हादसे के बाद ट्रक चालक मौके से फरार हो गया. सूचना मिलने पर सिडकुल थाना पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पंचनामा भरा.