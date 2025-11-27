ETV Bharat / state

यूपी में सड़क हादसे, जौनपुर में खाई में कार पलटने से 3 की मौत, लखनऊ-अमरोहा में दो ने तोड़ा दम

सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को अस्पताल पहुंचाया.

खाई में पलटी कार, 3 की मौत
खाई में पलटी कार, 3 की मौत (Photo Credit: ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : November 27, 2025 at 8:43 AM IST

|

Updated : November 27, 2025 at 2:52 PM IST

3 Min Read
लखनऊ/जौनपुर: यूपी में बुधवार और गुरुवार को हुए अलग-अलग सड़क हादसों में 5 लोगों की मौत हो गई. जौनपुर में एक तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर खाईं में गई. जिसमें तीन लोगों की मौत हो गई, जबकि 2 लोगो घायल हो गए. वहीं, लखनऊ के सीतापुर हाईवे पर खानीपुर क्रॉसिंग के पास तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने दो बाइक को टक्कर मार दी. हादसे में ओम प्रकाश (50) की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि सगे भाई पप्पू समेत चार लोग गंभीर रूप से घायल हो गए. उधर, पीलीभीत के गौहनिया के तालाब में गुरुवार को एक अनियंत्रित कार तालाब में जा घुसी. कार में सवार युवक शुभम तिवारी पानी का दबाव तेजी से बढ़ने के कारण अंदर ही बेहोश गया. युवक को बचा लिया गया. वहीं, अमरोहा में सड़क हादसे में महिला की मौत हो गई.


खाई में कार पलटी: पुलिस के अनुसार, जौनपुर के केराकत थाना क्षेत्र के मुफ्तीगंज में बुधवार की रात एक तेज रफ्तार बराती कार अनियंत्रित होकर नाले में पलट गई, जिसमें वाराणसी कैंट निवासी बबलू (45), श्यामलाल (35) और राजू सोनकर (45) की मौत हो गई है. जबकि दो लोग घायल हो गए है. सभी घायलों इलाज को मुफ्तीगंज सीएचसी में चल रहा है. एसपी जौनपुर डॉ. कौस्तुभ ने बताया कि हादसे की सूचना मृतकों और घायलों परिवार वालों को दी गई है. साथ ही मामले की जांच की जा रही है.

घर लौटते समय हादसा: लखनऊ पुलिस के अनुसार, मृतक ओम प्रकाश और उनके भाई पप्पू दोनों देवरी रुखारा, बीकेटी निवासी हैं. वे दोनों बुधवार की शाम अपनी बाइक से इटौंजा से गांव लोहारनपुरवा की ओर जा रहे थे, तभी यादव ढाबा के पास खानीपुर क्रॉसिंग पर यह दुर्घटना हुई. प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, लखनऊ की तरफ तेज गति से जा रही स्कॉर्पियो के चालक ने नियंत्रण खो दिया और दो बाइकों को पीछे से टक्कर मार दी. क्षेत्रीय पार्षद मनोज रावत और स्थानीय लोगों की मदद से सभी घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया.

आरोपी की तलाश जारी: इंस्पेक्टर मार्कण्डेय यादव ने बताया कि सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और ओम प्रकाश को सीएचसी इटौंजा में भर्ती कराया जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. उनके भाई पप्पू, अजय, और रामसनेही समेत चार लोगों को 100 शैय्या अस्पताल बीकेटी में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है. पुलिस ने शव का पंचायतनामा भरकर उसे मोर्चरी भिजवा दिया है. स्कॉर्पियो चालक को जल्द गिरफ्तार किया जाएगा.

अमरोहा में सड़क हादसा: अमरोहा के थाना हसनपुर में सड़क हादसे में एक महिला की मौत हो गई है. दरअसल, बुधवार को गजरौला थाना क्षेत्र के गांव चौहड़पुर माफी निवासी अंकित पुत्र ऋषिपाल सिंह अपनी मां संतोष के साथ बाइक से घर लौट रही थी. इस दौरान हसनपुर मार्ग पीछे से तेज रफ्तार ने बाइक ने उनके बाइक को जोरदार टक्कर मार दी. जिसमें पचास वर्षीय सन्तोष की मौके पर ही मौत हो गई.

Last Updated : November 27, 2025 at 2:52 PM IST

ETV Bharat Logo

