ETV Bharat / state

सितारगंज में ट्रैक्टर ट्रॉली के नीचे आने से बाइक सवार की मौत, हरिद्वार में कार टक्कर में घायल मैनेजर ने तोड़ा दम

सितारगंज में ट्रैक्टर ट्रॉली की टक्कर से बाइक सवार युवक की दर्दनाक मौत, हरिद्वार में पार्किंग मैनेजर को कार ने मारी टक्कर,इलाज के दौरान मौत

Sitarganj Bike Rider Died
दिवंगत नवजोत (फाइल फोटो- Family Member)
author img

By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : January 10, 2026 at 10:37 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

खटीमा/हरिद्वार: उधम सिंह नगर जिले के सितारगंज में ट्रैक्टर ट्रॉली की टक्कर से बाइक सवार युवक की दर्दनाक मौत हो गई. युवक विदेश जाने की तैयारी कर रहा था, लेकिन हादसे में जान चली गई. उधर, हरिद्वार में हरियाणा के यात्रियों ने पार्किंग के मैनेजर को टक्कर मार दी और फरार हो गए. वहीं, टक्कर लगने से पार्किंग मैनेजर की जान चली गई.

जानकारी के मुताबिक, यह हादसा सितारगंज पीलीभीत हाईवे पर जनता फार्म के पास गुरुद्वारे के सामने हुआ. जहां नवजोत सिंह पुत्र जसवंत सिंह (उम्र 20 वर्ष) निवासी नवदिया, हररायपुर (यूपी) बाइक पर सवार होकर सितारगंज की ओर आ रहा था. प्रत्यक्षदर्शियों की माने तो पीछे से ईंटों से भरी ओवरलोड ट्रैक्टर ट्रॉली ने अनियंत्रित होकर बाइक को टक्कर मार दी. जिससे बाइक सवार नवजोत ट्रैक्टर ट्रॉली के पिछले टायर के नीचे आ गया. ऐसे में टायर से कुचलने से उसकी मौके पर ही मौत हो गई.

वहीं, ट्रैक्टर ट्रॉली का चालक वाहन लेकर मौके से फरार हो गया. इसी बीच हादसे की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव और दुर्घटनाग्रस्त बाइक को कब्जे में लिया. साथ ही उसके परिजनों को सूचित किया. फिलहाल, पुलिस घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है. ताकि, फरार ट्रैक्टर ट्रॉली चालक की पहचान की जा सके. उधर, नवजोत की मौत पर परिजनों का रो रोकर बुरा हाल है.

युवक के परिजनों ने बताया कि नवजोत दो भाई और एक बहन में सबसे छोटा था. नवजोत हाईस्कूल का छात्र था. उसके पिता विदेश में नौकरी करते हैं. नवजोत भी विदेश जाने के लिए तैयारी कर रहा था. जिसकी कोचिंग के लिए वो अपने घर से सितारगंज आ रहा था, लेकिन हादसे का शिकार हो गया.

हरिद्वार में पार्किंग मैनेजर को कार ने मारी टक्कर, इलाज के दौरान मौत, हरियाणा के यात्री फरार: हरिद्वार में पंडित दीनदयाल पार्किंग में हरियाणा के यात्रियों ने पार्किंग के मैनेजर को टक्कर मार दी और फरार हो गए. आनन-फानन में मैनेजर को जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी गंभीर हालत को देखते हुए हायर सेंटर रेफर कर दिया गया.

हायर सेंटर में इलाज के दौरान मैनेजर की मौत हो गई. फिलहाल, पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया है. आरोपी यात्रियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. जानकारी के मुताबिक, शुक्रवार यानी 9 जनवरी की दोपहर को पंडित दीनदयाल पार्किंग के मैनेजर सहदेव कुमार निवासी बोंग्ला गांव, बहादराबाद (हरिद्वार) पार्किंग के गेट पर बैठकर पर्चियां काट रहे थे. तभी हरियाणा के यात्री वैगन आर कार लेकर निकले. जहां निकासी गेट पर बैठे मैनेजर सहदेव कुमार को कार ने जोरदार टक्कर मार दी.

टक्कर के बाद कार सवार यात्री मौके से फरार हो गए. हादसे में सहदेव कुमार गंभीर चोटें आईं. मौके पर मौजूद लोगों की मदद से गंभीर रूप से घायल मैनेजर को तत्काल जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उनकी हालत गंभीर देखते हुए हायर सेंटर जौलीग्रांट रेफर कर दिया. जौलीग्रांट अस्पताल में उपचार के दौरान शनिवार सुबह सहदेव कुमार ने दम तोड़ दिया.

उधर, तत्परता दिखाते हुए पुलिस ने हरियाणा नंबर की कार को बहादराबाद में पकड़ लिया, लेकिन तब तक मौका पाकर कार सवार यात्री कार छोड़कर फरार हो गए. कार को पुलिस ने कब्जे में ले लिया है. मामले में कार चालक की पहचान विशाल पुत्र विनोद निवासी बहालगढ़, जिला सोनीपत (हरियाणा) के रूप में हुई है. जबकि, कार में सोनीपत के लोग मौजूद थे.

"मामले की जांच की जा रही है. घटनास्थल के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं. जल्द ही फरार आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा." -रितेश शाह, नगर कोतवाली प्रभारी

ये भी पढ़ें-

TAGGED:

HARIDWAR PARKING MANAGER DIED
CAR HIT MAN IN HARIDWAR
सितारगंज बाइक हादसे में युवक की मौत
हरिद्वार पार्किंग मैनेजर कार टक्कर
SITARGANJ BIKE RIDER DIED

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.