सितारगंज में ट्रैक्टर ट्रॉली के नीचे आने से बाइक सवार की मौत, हरिद्वार में कार टक्कर में घायल मैनेजर ने तोड़ा दम

खटीमा/हरिद्वार: उधम सिंह नगर जिले के सितारगंज में ट्रैक्टर ट्रॉली की टक्कर से बाइक सवार युवक की दर्दनाक मौत हो गई. युवक विदेश जाने की तैयारी कर रहा था, लेकिन हादसे में जान चली गई. उधर, हरिद्वार में हरियाणा के यात्रियों ने पार्किंग के मैनेजर को टक्कर मार दी और फरार हो गए. वहीं, टक्कर लगने से पार्किंग मैनेजर की जान चली गई.

जानकारी के मुताबिक, यह हादसा सितारगंज पीलीभीत हाईवे पर जनता फार्म के पास गुरुद्वारे के सामने हुआ. जहां नवजोत सिंह पुत्र जसवंत सिंह (उम्र 20 वर्ष) निवासी नवदिया, हररायपुर (यूपी) बाइक पर सवार होकर सितारगंज की ओर आ रहा था. प्रत्यक्षदर्शियों की माने तो पीछे से ईंटों से भरी ओवरलोड ट्रैक्टर ट्रॉली ने अनियंत्रित होकर बाइक को टक्कर मार दी. जिससे बाइक सवार नवजोत ट्रैक्टर ट्रॉली के पिछले टायर के नीचे आ गया. ऐसे में टायर से कुचलने से उसकी मौके पर ही मौत हो गई.

वहीं, ट्रैक्टर ट्रॉली का चालक वाहन लेकर मौके से फरार हो गया. इसी बीच हादसे की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव और दुर्घटनाग्रस्त बाइक को कब्जे में लिया. साथ ही उसके परिजनों को सूचित किया. फिलहाल, पुलिस घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है. ताकि, फरार ट्रैक्टर ट्रॉली चालक की पहचान की जा सके. उधर, नवजोत की मौत पर परिजनों का रो रोकर बुरा हाल है.

युवक के परिजनों ने बताया कि नवजोत दो भाई और एक बहन में सबसे छोटा था. नवजोत हाईस्कूल का छात्र था. उसके पिता विदेश में नौकरी करते हैं. नवजोत भी विदेश जाने के लिए तैयारी कर रहा था. जिसकी कोचिंग के लिए वो अपने घर से सितारगंज आ रहा था, लेकिन हादसे का शिकार हो गया.

हरिद्वार में पार्किंग मैनेजर को कार ने मारी टक्कर, इलाज के दौरान मौत, हरियाणा के यात्री फरार: हरिद्वार में पंडित दीनदयाल पार्किंग में हरियाणा के यात्रियों ने पार्किंग के मैनेजर को टक्कर मार दी और फरार हो गए. आनन-फानन में मैनेजर को जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी गंभीर हालत को देखते हुए हायर सेंटर रेफर कर दिया गया.