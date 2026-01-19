ETV Bharat / state

ट्रक की टक्कर में घायल बाइक सवार शख्स ने तोड़ा दम, बेटे की कल ही हुई थी मौत, पत्नी की हालत गंभीर

लक्सर/रुड़की: खानपुर मार्ग पर ट्रक की टक्कर में घायल हुए बाइक सवार शख्स की अस्पताल में उपचार के दौरान मौत हो गई है. जबकि, उसके बेटे की घटनास्थल पर ही जान चली गई थी. वहीं, उसकी पत्नी का अभी उपचार चल रहा है. जिसकी हालत भी गंभीर बताई जा रही है. बाइक सवार परिवार को ट्रक ने मारी टक्कर: जानकारी के मुताबिक, रविवार यानी 18 जनवरी को यूपी के मुजफ्फरनगर के बिरुवाला खैरनगर निवासी कुलदीप अपनी पत्नी रीना और तीन साल के बेटे प्रियांशु के साथ बाइक से किसी काम से लक्सर आया था. देर शाम को तीनों वापस लौट रहे थे. इसी बीच जब वो लक्सर-खानपुर मार्ग पर पहुंचे. तभी सामने से आ रहे एक ट्रक ने उनकी बाइक में टक्कर मार दी. बाप-बेटे की मौत: हादसे में कुलदीप और रीना गंभीर रूप से घायल हो गए. जबकि, प्रियांशु की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई. कुलदीप और रीना को उपचार के लिए हायर सेंटर रेफर कर दिया गया. देर रात को देहरादून के महंत इंद्रेश अस्पताल में कुलदीप की मौत हो गई. जबकि, रीना की हालत गंभीर बनी हुई है. चालक को पुलिस ने हिरासत में लिया: वहीं, हादसे के बाद भागने का प्रयास कर रहे ट्रक चालक को शेखपुरी के पास लोगों ने पकड़ लिया. लोगों ने उसके साथ मारपीट करने का प्रयास किया, लेकिन पुलिसकर्मियों ने किसी तरह से उसे बचा लिया. इसके बाद चालक और ट्रक को कोतवाली भेज दिया गया. हादसे की जानकारी मिलने पर घायलों के परिजन भी मौके पर आ गए हैं. रविवार को हुए कई हादसे: बता दें रविवार का दिन हादसों से भरा रहा. जहां लक्सर-हरिद्वार रोड पर कार व ई रिक्शा की भिड़ंत में तीन लोगों की जान चली गई थी. वहीं, देर शाम ट्रक और बाइक की जबरदस्त टक्कर में जहां 3 वर्षीय मासूम की मौके पर ही मौत हो गई तो रात में उपचार के दौरान पिता की भी मौत अस्पताल में हो गई.