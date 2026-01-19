ETV Bharat / state

ट्रक की टक्कर में घायल बाइक सवार शख्स ने तोड़ा दम, बेटे की कल ही हुई थी मौत, पत्नी की हालत गंभीर

लक्सर-खानपुर मार्ग पर ट्रक ने बाइक को मारी थी टक्कर, बेटे की मौके पर हुई मौत, पिता ने अस्पताल में तोड़ा दम,मां का उपचार जारी

LASKAR BIKE ACCIDENT
बाइक दुर्घटनाग्रस्त (फोटो सोर्स- ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : January 19, 2026 at 10:44 PM IST

4 Min Read
लक्सर/रुड़की: खानपुर मार्ग पर ट्रक की टक्कर में घायल हुए बाइक सवार शख्स की अस्पताल में उपचार के दौरान मौत हो गई है. जबकि, उसके बेटे की घटनास्थल पर ही जान चली गई थी. वहीं, उसकी पत्नी का अभी उपचार चल रहा है. जिसकी हालत भी गंभीर बताई जा रही है.

बाइक सवार परिवार को ट्रक ने मारी टक्कर: जानकारी के मुताबिक, रविवार यानी 18 जनवरी को यूपी के मुजफ्फरनगर के बिरुवाला खैरनगर निवासी कुलदीप अपनी पत्नी रीना और तीन साल के बेटे प्रियांशु के साथ बाइक से किसी काम से लक्सर आया था. देर शाम को तीनों वापस लौट रहे थे. इसी बीच जब वो लक्सर-खानपुर मार्ग पर पहुंचे. तभी सामने से आ रहे एक ट्रक ने उनकी बाइक में टक्कर मार दी.

बाप-बेटे की मौत: हादसे में कुलदीप और रीना गंभीर रूप से घायल हो गए. जबकि, प्रियांशु की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई. कुलदीप और रीना को उपचार के लिए हायर सेंटर रेफर कर दिया गया. देर रात को देहरादून के महंत इंद्रेश अस्पताल में कुलदीप की मौत हो गई. जबकि, रीना की हालत गंभीर बनी हुई है.

चालक को पुलिस ने हिरासत में लिया: वहीं, हादसे के बाद भागने का प्रयास कर रहे ट्रक चालक को शेखपुरी के पास लोगों ने पकड़ लिया. लोगों ने उसके साथ मारपीट करने का प्रयास किया, लेकिन पुलिसकर्मियों ने किसी तरह से उसे बचा लिया. इसके बाद चालक और ट्रक को कोतवाली भेज दिया गया. हादसे की जानकारी मिलने पर घायलों के परिजन भी मौके पर आ गए हैं.

रविवार को हुए कई हादसे: बता दें रविवार का दिन हादसों से भरा रहा. जहां लक्सर-हरिद्वार रोड पर कार व ई रिक्शा की भिड़ंत में तीन लोगों की जान चली गई थी. वहीं, देर शाम ट्रक और बाइक की जबरदस्त टक्कर में जहां 3 वर्षीय मासूम की मौके पर ही मौत हो गई तो रात में उपचार के दौरान पिता की भी मौत अस्पताल में हो गई.

यह सिलसिला यहीं नहीं रुका. इसके बाद लक्सर-रायसी मार्ग पर अज्ञात वाहन ने जेके टायर कर्मचारियों को टक्कर मारी. जिसमें एक कर्मचारी की मौत हो गई. जिसकी जानकारी सोमवार सुबह को मिली. पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. जबकि, अज्ञात वाहन की तलाश की जा रही है.

भगवानपुर में बिजली के पोल से टकराने के बाद पिकअप में लगी आग, चालक की जान बाल-बाल बची: उधर, भगवानपुर क्षेत्र में एक तेज रफ्तार पिकअप वाहन अनियंत्रित होकर सड़क किनारे लगे बिजली के पोल से जा टकराया. जिसके बाद वाहन में आग लग गई. बताया जा रहा है कि पोल से टकराने के बाद चिंगारी उठी और वाहन ने भीषण आग पकड़ ली. आग लगने के बाद मौके पर अफरा-तफरी का माहौल हो गया. वहीं, पिकअप चालक ने किसी तरह अपनी जान बचाई.

Pikup Vehicle Burn
पोल से टकराने के बाद पिकअप में लगी आग (फोटो सोर्स- Local Resident)

जानकारी के मुताबिक, एक पिकअप वाहन अनियंत्रित होकर भगवानपुर क्षेत्र के चुड़ियाला गांव के पास सड़क किनारे लगे बिजली के पोल से जा टकराया. टक्कर इतनी भयंकर थी कि जैसे ही वाहन पोल से टकराया, उसमें से एक चिंगारी निकली और वाहन में आग लग गई. आग की लपटें उठते देख आसपास के लोग भी सहम गए. वहीं, वाहन चालक कृष्णा ने किसी तरह से वाहन की खिड़की तोड़कर बाहर निकल कर अपनी जान बचाई.

बताया जा रहा कि पोल से टकराने के बाद इस हादसे में कई बिजली के खंभे टूट गए, जिससे क्षेत्र में भारी नुकसान हुआ. उधर, सूचना मिलते ही पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची और पिकअप वाहन को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी. वहीं, ऊर्जा निगम की टीम भी मौके पर पहुंचकर नुकसान का आकलन करने में जुट गई है.

