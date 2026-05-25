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टिहरी में बाइक सवार शख्स की हार्ट अटैक से मौत, केदारनाथ यात्रा मार्ग पर खाई में गिरा श्रद्धालु

देहरादून से बाइक से अपने गांव जा रहे शख्स की हार्ट अटैक से मौत, परिजनों का रो रोकर बुरा हाल

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यात्री का रेस्क्यू करते एसडीआरएफ जवान (फोटो सोर्स- SDRF)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : May 25, 2026 at 10:09 PM IST

4 Min Read
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धनौल्टी: देहरादून से अपने गांव जा रहे बाइक सवार एक शख्स की रास्ते में मौत हो गई. शख्स की मौत उत्तरकाशी-नगुन-सुवाखोली-मसूरी मोटर मार्ग पर नागराजाधार के पास हुआ. जहां वो एकाएक बाइक से उतरते ही नीचे गिर गया. जिसे तत्काल अस्पताल ले जाया गया. जहां डॉक्टरों ने उसे मृत करार दिया. बताया जा रहा है कि शख्स की मौत हार्ट अटैक आने से हुई है. फिलहाल, पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है.

बाइक रोकते ही नीचे गिरा शख्स: प्रत्यक्षदर्शियों यानी बाइक के पीछे से आ रहे वाहन सवारों ने बताया कि शख्स ने अपने बाइक की स्पीड धीरे-धीरे कम की, फिर बाइक से उतरते ही उसे सीने में दर्द महसूस हुआ और वो नीचे गिर गया. ऐसे में मौके मौजूद लोगों ने उसके सीने में काफी पंप करने की कोशिश भी की, लेकिन कुछ राहत न मिलने के बाद शख्स को एक कार सवार ने नजदीकी अस्पताल चिन्यालीसौड़ पहुंचाया.

हार्ट अटैक से मौत की आशंका: जहां डाक्टरों ने जांच पड़ताल के बाद उसे मृत घोषित कर दिया. प्रथम दृष्टया मामला हार्ट अटैक का लग रहा है. मृतक के परिजनों को सूचना दे दी गई है. साथ ही शव का पंचनामा कर पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है. शख्स के शरीर पर कहीं भी चोट के निशान नहीं है, न ही बाइक किसी प्रकार से क्षतिग्रस्त है.

Bike Rider Died in Tehri
शख्स की बाइक (फोटो सोर्स- Local Resident)

होटल में काम करता था शख्स: बताया जा रहा कि शख्स देहरादून के एक होटल में काम करता था, जो आज अपने गांव लौट रहा था. उसके एक बेटा और एक बेटी हैं. घटना के बाद से परिजनों का रो रोकर बुरा हाल है. शख्स देहरादून से अपने गांव लौट रहा था, तभी नागराजाधार के पास सीने में तेज दर्द होने के कारण शख्स ने बाइक को खड़ा कर हकलाने लगा, जिसे अन्य वाहन सवार लोगों ने उसे अस्पताल पहुंचाया.

"यह घटना करीब शाम 6:45 बजे की है. मृतक का नाम भीम सिंह पुत्र पुलम सिंह (उम्र 35 वर्ष) है. जो उत्तरकाशी के चिन्यालीसौड़ के कुमराड़ा का रहने वाला था. जो पल्सर बाइक से देहरादून से अपने गांव कुमराड़ा आ रहा था. तभी रास्ते में उसकी मौत हो गई. अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है."- दिलवर सिंह नेगी, थानाध्यक्ष, छाम

केदारनाथ यात्रा मार्ग पर मौत को मात देकर लौटा श्रद्धालु: केदारनाथ यात्रा मार्ग पर मनकुटिया क्षेत्र के पास एक यात्री करीब 40 मीटर गहरी खाई में जा गिरा. ऐसे में एसडीआरएफ के जवानों ने खाई में जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहे यात्री को रेस्क्यू कर बाहर निकाला. जिससे उसकी जान बच पाई.

दरअसल, डीसीआर रुद्रप्रयाग से एसडीआरएफ पोस्ट सोनप्रयाग को एक सूचना मिली. जिसमें बताया गया कि केदारनाथ यात्रा मार्ग पर मनकुटिया के पास एक यात्री अचानक अनियंत्रित होकर गहरी खाई में जा गिरा है. यह सूचना मिलते ही एसडीआरएफ टीम बिना एक पल गंवाए उप निरीक्षक आशीष डिमरी के नेतृत्व में घटनास्थल के लिए रवाना हुई.

Kedarnath Yatri Fell Into Ditch
केदारनाथ यात्रा मार्ग पर यात्री का रेस्क्यू (फोटो सोर्स- SDRF)

घटनास्थल पर पहुंचकर जवानों ने देखा कि घायल यात्री करीब 40 मीटर नीचे बेहद खतरनाक स्थिति में पड़ा हुआ है. आसपास का इलाका अत्यंत दुर्गम, फिसलन भरा और जानलेवा था, जहां मामूली चूक भी बड़े हादसे का कारण बन सकती थी, लेकिन एसडीआरएफ के जांबाज जवानों ने जोखिम की परवाह किए बिना तत्काल रोप रेस्क्यू तकनीक का इस्तेमाल करते हुए खाई में उतरना शुरू किया.

सांसें थाम देने वाले इस रेस्क्यू अभियान के दौरान जवानों ने बड़ी सूझबूझ और साहस का परिचय देते हुए घायल यात्री तक पहुंच बनाई. गंभीर रूप से घायल श्रद्धालु को सुरक्षित स्टेचर में बांधकर रस्सियों के सहारे खाई से बाहर निकाला गया. प्राथमिक उपचार देने के बाद उसे तत्काल अस्पताल भिजवाया गया, जहां उसका उपचार जारी है.

घायल यात्री की पहचान-

  1. प्रकाश सुमन पुत्र मुन्नी लाल (उम्र 58 वर्ष), निवासी- ग्राम चिरोंज, जिला विदिशा, मध्य प्रदेश

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टिहरी हार्टअटैक से बाइक सवार की मौत
केदारनाथ मार्ग यात्री खाई में गिरा
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