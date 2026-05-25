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टिहरी में बाइक सवार शख्स की हार्ट अटैक से मौत, केदारनाथ यात्रा मार्ग पर खाई में गिरा श्रद्धालु

धनौल्टी: देहरादून से अपने गांव जा रहे बाइक सवार एक शख्स की रास्ते में मौत हो गई. शख्स की मौत उत्तरकाशी-नगुन-सुवाखोली-मसूरी मोटर मार्ग पर नागराजाधार के पास हुआ. जहां वो एकाएक बाइक से उतरते ही नीचे गिर गया. जिसे तत्काल अस्पताल ले जाया गया. जहां डॉक्टरों ने उसे मृत करार दिया. बताया जा रहा है कि शख्स की मौत हार्ट अटैक आने से हुई है. फिलहाल, पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है.

बाइक रोकते ही नीचे गिरा शख्स: प्रत्यक्षदर्शियों यानी बाइक के पीछे से आ रहे वाहन सवारों ने बताया कि शख्स ने अपने बाइक की स्पीड धीरे-धीरे कम की, फिर बाइक से उतरते ही उसे सीने में दर्द महसूस हुआ और वो नीचे गिर गया. ऐसे में मौके मौजूद लोगों ने उसके सीने में काफी पंप करने की कोशिश भी की, लेकिन कुछ राहत न मिलने के बाद शख्स को एक कार सवार ने नजदीकी अस्पताल चिन्यालीसौड़ पहुंचाया.

हार्ट अटैक से मौत की आशंका: जहां डाक्टरों ने जांच पड़ताल के बाद उसे मृत घोषित कर दिया. प्रथम दृष्टया मामला हार्ट अटैक का लग रहा है. मृतक के परिजनों को सूचना दे दी गई है. साथ ही शव का पंचनामा कर पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है. शख्स के शरीर पर कहीं भी चोट के निशान नहीं है, न ही बाइक किसी प्रकार से क्षतिग्रस्त है.

शख्स की बाइक (फोटो सोर्स- Local Resident)

होटल में काम करता था शख्स: बताया जा रहा कि शख्स देहरादून के एक होटल में काम करता था, जो आज अपने गांव लौट रहा था. उसके एक बेटा और एक बेटी हैं. घटना के बाद से परिजनों का रो रोकर बुरा हाल है. शख्स देहरादून से अपने गांव लौट रहा था, तभी नागराजाधार के पास सीने में तेज दर्द होने के कारण शख्स ने बाइक को खड़ा कर हकलाने लगा, जिसे अन्य वाहन सवार लोगों ने उसे अस्पताल पहुंचाया.