ETV Bharat / state

ग्रेटर नोएडा में बस और ट्रक की टक्कर के दौरान बाइक सवार की मौत, एक की हालत गंभीर

नई दिल्ली/ग्रेटर नोएडा: ग्रेटर नोएडा के थाना नॉलेज पार्क क्षेत्र स्थिति सेक्टर 153 के पास सोमवार को उस समय ग्रेटर नोएडा और नोएडा हाइवे पर लम्बा जाम लग गया, जब ट्रक और बस कि टक्कर के दौरान चपेट में आये बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गए. दोनों को अस्पताल ले जाया गया, जहां एक कि मौत हो गई, जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल हैं, जिसका इलाज सेक्टर 39 स्थिति जिला अस्पताल में चल रहा है. बस और ट्रक के साथ ही पुलिस ने बाइक को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है. मृतक और घायल दोनों ही दिल्ली के रहने वाले हैं.

गौतमबुद्ध नगर कमिश्नरेट से मिली जानकारी के अनुसार, बस और ट्रक अनियंत्रित होने के कारण आपस में भिड़ गए. इस दौरान एक मोटरसाइकिल इनकी चपेट में आ गई, जिसमें बाइक सवारों में से एक की मौत हो गई है.

क्षतिग्रस्त वाहनों को सड़क से हटवाया दिया गया. घायल और मृतक दोनों चचेरे भाई हैं, मृतक 25 वर्षीय सुमित भंडारी हैं और घायल 27 वर्षीय हैं, जिनका नाम अभय भंडारी है. दोनों ही दिल्ली के रहने वाले हैं.

डीसीपी सेंट्रल नोएडा शक्ति मोहन अवस्थी ने बताया कि मृतक के परिजनों को घटना के संबंध में जानकारी दे दी गई है. ट्रक और बस के साथ ही मोटरसाइकिल को कब्जे में लेकर थाने लाया गया है, परिजनों की तरफ से अभी किसी प्रकार की तहरीर नहीं दी गई है. तहरीर प्राप्त होने के बाद अन्य कार्रवाई की जाएगी. मृतक और घायलों के संबंध में अन्य जानकारी की जा रही है.