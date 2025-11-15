ETV Bharat / state

जोधपुर-बाड़मेर हाईवे पर रोडवेज बस से बाइक की टक्कर, पति-पत्नी की मौत, ग्रामीणों ने लगाया जाम

सड़क पर टायर जलाकर प्रदर्शन करते ग्रामीण ( EV Bharat Jodhpur )