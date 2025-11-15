जोधपुर-बाड़मेर हाईवे पर रोडवेज बस से बाइक की टक्कर, पति-पत्नी की मौत, ग्रामीणों ने लगाया जाम
जोधपुर-बाड़मेर हाईवे पर हादसे के बाद धवा पर स्पीड ब्रेकर की मांग को लेकर ग्रामीणों ने जाम लगाया.
Published : November 15, 2025 at 4:59 PM IST
जोधपुर: जोधपुर-बाड़मेर हाईवे पर शनिवार को झंवर थाना क्षेत्र में धवा के पास एक सड़क हादसे में दंपती की मौत हो गई. हादसे में बाइक सवार महिला की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उसके पति को अस्पताल ले जाया गया, जहां उपचार के दौरान उन्होंने भी दम तोड़ दिया.
एएसआई गजेंद्र ने बताया कि मृतक गेलवास निवासी गोविंदराम था. वह अपनी पत्नी सुखी देवी के साथ बाइक से सड़क पार कर रहे थे. इसी दौरान जोधपुर से बाड़मेर जा रही रोडवेज बस से उनकी टक्कर हो गई. टक्कर में उसकी पत्नी सुखी देवी का शरीर बुरी तरह कुचल गया, जिससे उसकी तत्काल मौत हो गई. हादसे के बाद बस चालक बस को धवा पुलिस चौकी ले आया.
पढ़ें: दर्दनाक हादसा : दोस्त का जन्मदिन मनाकर आ रहे युवाओं की गाड़ी पलटी, तीन की मौत, आठ घायल
ग्रामीणों ने किया हाईवे जाम: इस घटना से आक्रोशित स्थानीय ग्रामीणों ने हाईवे जाम कर दिया. टायर जलाकर प्रदर्शन शुरू कर दिया. प्रदर्शनकारियों ने मांग की कि इस खतरनाक स्थान पर तुरंत स्पीड ब्रेकर बनाए जाएं. उन्होंने राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) के अधिकारियों को बुलाकर तत्काल कार्रवाई की मांग की. मौके पर पहुंची पुलिस ने ग्रामीणों से शांत रहने और यातायात बहाल करने की अपील की.
बारह घंटे में दूसरा बड़ा हादसा: जिले में यह पिछले 12 घंटों का दूसरा बड़ा सड़क हादसा है. इससे पहले बिलाड़ा थाना क्षेत्र में रात करीब एक बजे जन्मदिन मनाकर लौट रहे युवाओं की कार अनियंत्रित होकर पलट गई थी, जिसमें तीन युवाओं की मौके पर ही मौत हो गई थी. इन दोनों हादसों में कुल पांच लोगों की जान चली गई है.