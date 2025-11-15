ETV Bharat / state

जोधपुर-बाड़मेर हाईवे पर रोडवेज बस से बाइक की टक्कर, पति-पत्नी की मौत, ग्रामीणों ने लगाया जाम

जोधपुर-बाड़मेर हाईवे पर हादसे के बाद धवा पर स्पीड ब्रेकर की मांग को लेकर ग्रामीणों ने जाम लगाया.

Accident on Barmer highway
सड़क पर टायर जलाकर प्रदर्शन करते ग्रामीण (EV Bharat Jodhpur)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : November 15, 2025 at 4:59 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

जोधपुर: जोधपुर-बाड़मेर हाईवे पर शनिवार को झंवर थाना क्षेत्र में धवा के पास एक सड़क हादसे में दंपती की मौत हो गई. हादसे में बाइक सवार महिला की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उसके पति को अस्पताल ले जाया गया, जहां उपचार के दौरान उन्होंने भी दम तोड़ दिया.

एएसआई गजेंद्र ने बताया कि मृतक गेलवास निवासी गोविंदराम था. वह अपनी पत्नी सुखी देवी के साथ बाइक से सड़क पार कर रहे थे. इसी दौरान जोधपुर से बाड़मेर जा रही रोडवेज बस से उनकी टक्कर हो गई. टक्कर में उसकी पत्नी सुखी देवी का शरीर बुरी तरह कुचल गया, जिससे उसकी तत्काल मौत हो गई. हादसे के बाद बस चालक बस को धवा पुलिस चौकी ले आया.

पढ़ें: दर्दनाक हादसा : दोस्त का जन्मदिन मनाकर आ रहे युवाओं की गाड़ी पलटी, तीन की मौत, आठ घायल

ग्रामीणों ने किया हाईवे जाम: इस घटना से आक्रोशित स्थानीय ग्रामीणों ने हाईवे जाम कर दिया. टायर जलाकर प्रदर्शन शुरू कर दिया. प्रदर्शनकारियों ने मांग की कि इस खतरनाक स्थान पर तुरंत स्पीड ब्रेकर बनाए जाएं. उन्होंने राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) के अधिकारियों को बुलाकर तत्काल कार्रवाई की मांग की. मौके पर पहुंची पुलिस ने ग्रामीणों से शांत रहने और यातायात बहाल करने की अपील की.

बारह घंटे में दूसरा बड़ा हादसा: जिले में यह पिछले 12 घंटों का दूसरा बड़ा सड़क हादसा है. इससे पहले बिलाड़ा थाना क्षेत्र में रात करीब एक बजे जन्मदिन मनाकर लौट रहे युवाओं की कार अनियंत्रित होकर पलट गई थी, जिसमें तीन युवाओं की मौके पर ही मौत हो गई थी. इन दोनों हादसों में कुल पांच लोगों की जान चली गई है.

TAGGED:

BIKE RIDER COUPLE DIED
ROAD JAM ON HIGHWAY
DEMAND TO MAKE SPEED BRAKER
ROADWAYS BUS
ACCIDENT ON BARMER HIGHWAY

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

NEET UG 2025 : 16678 रैंक पर मिली एम्स की MBBS सीट, सरकारी सीट 525 अंक नीट स्कोर व AIR 27332 पर

अंता उप चुनाव: भाजपा के दिग्गज भी नहीं जिता पाए सीट, एक्सपर्ट ने गिनाए हार के ये कारण

Bihar Results 2025: महागठबंधन की बुरी हार, क्या हैं कारण, राजनीतिक विशेषज्ञ से जानें

क्या आप जानते हैं हार्ट अटैक आने से आधे घंटे पहले शरीर में क्या होता है? अगर नहीं पता, तो जान लें

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.