खतरनाक स्टंट: चलती गाड़ियों के गेट खोलने वाला बाइक सवार गिरफ्तार, पुलिस ने जनता से की ये खास अपील

आम जनता से अपील की गई है कि खतरनाक स्टंटबाजी मामलों की जानकारी तुरंत पुलिस को दें, ताकि समय रहते कार्रवाई की जा सके.

चलती गाड़ियों के गेट खोलने वाला बाइक सवार गिरफ्तार
चलती गाड़ियों के गेट खोलने वाला बाइक सवार गिरफ्तार (ETV Bharat)
By ETV Bharat Delhi Team

Published : February 17, 2026 at 7:15 PM IST

नई दिल्ली: एक बाइक सवार का खतरनाक वीडियो वायरल होने के बाद दिल्ली पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया. बाइक सवार चलती गाड़ियों के पास जाकर उनका दरवाजा खोलने की कोशिश करता था, जिससे सड़क पर बड़ा हादसा हो सकता था. सोशल मीडिया पर वीडियो सामने आने के बाद लोगों ने कड़ी कार्रवाई की मांग की थी.

दिल्ली पुलिस ने मामले का संज्ञान लेते हुए वीडियो की जांच शुरू की. जांच के दौरान थाना न्यू उस्मानपुर की टीम ने आरोपी की पहचान कर उसे दबोच लिया. पुलिस के मुताबिक आरोपी सड़क सुरक्षा नियमों की खुली अवहेलना करते हुए स्टंटबाजी कर रहा था और अपनी तथा अन्य लोगों की जान जोखिम में डाल रहा था.

डीसीपी अशीष मिश्रा की ओर से जारी बयान में कहा गया कि सड़क नियमों को ताक पर रखने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है. वायरल वीडियो पर संज्ञान लेते हुए थाना न्यू उस्मानपुर में भारतीय न्याय संहिता की धारा 281 तथा मोटर वाहन अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर स्टंटबाज के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की गई है.

पुलिस अधिकारियों ने कहा कि इस तरह की लापरवाही से गंभीर दुर्घटना हो सकती थी. आम जनता से अपील की गई है कि ट्रैफिक नियमों का पालन करें और किसी भी तरह की खतरनाक स्टंटबाजी से बचें. साथ ही लोगों से कहा गया है कि ऐसे मामलों की जानकारी तुरंत पुलिस को दें, ताकि समय रहते कार्रवाई की जा सके.

