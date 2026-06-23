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दिल्ली-जयपुर हाइवे 48 पर सड़क हादसा, बाइक सवार युवक और बच्ची की मौत, ग्रामीणों और पुलिस में झड़प

बहरोड़: पनियाला क्षेत्र में मंगलवार दोपहर एक सड़क हादसे में एक युवक और एक मासूम बच्ची की मौके पर ही मौत हो गई. हादसे के बाद क्षेत्र में भारी आक्रोश फैल गया और बड़ी संख्या में ग्रामीण घटनास्थल पर एकत्र हो गए. आक्रोशित ग्रामीणों ने पुलिस और प्रशासन के खिलाफ जमकर नाराजगी जताई.

कोटपूतली-बहरोड़ पुलिस अधीक्षक सतवीर सिंह ने बताया कि पनियाला के पास एक तेज रफ्तार डंपर ने बाइक सवार युवक और बच्ची को अपनी चपेट में ले लिया, जिससे दोनों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई. ग्रामीणों का आरोप था कि हादसे की सूचना देने के बावजूद पुलिस और एंबुलेंस काफी देर से मौके पर पहुंची, जिससे लोगों में भारी रोष व्याप्त हो गया. देरी को लेकर ग्रामीणों और पुलिस के बीच तीखी नोकझोंक भी हुई. स्थिति उस समय और तनावपूर्ण हो गई, जब कुछ आक्रोशित ग्रामीणों ने एक पुलिसकर्मी की कॉलर पकड़ ली. हंगामे के दौरान एंबुलेंस में भी तोड़फोड़ किए जाने की सूचना है.