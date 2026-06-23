दिल्ली-जयपुर हाइवे 48 पर सड़क हादसा, बाइक सवार युवक और बच्ची की मौत, ग्रामीणों और पुलिस में झड़प
स्थानीय लोगों ने क्षेत्र में भारी वाहनों की आवाजाही पर नियंत्रण लगाने तथा सड़क सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करने की मांग की है.
Published : June 23, 2026 at 2:38 PM IST
बहरोड़: पनियाला क्षेत्र में मंगलवार दोपहर एक सड़क हादसे में एक युवक और एक मासूम बच्ची की मौके पर ही मौत हो गई. हादसे के बाद क्षेत्र में भारी आक्रोश फैल गया और बड़ी संख्या में ग्रामीण घटनास्थल पर एकत्र हो गए. आक्रोशित ग्रामीणों ने पुलिस और प्रशासन के खिलाफ जमकर नाराजगी जताई.
कोटपूतली-बहरोड़ पुलिस अधीक्षक सतवीर सिंह ने बताया कि पनियाला के पास एक तेज रफ्तार डंपर ने बाइक सवार युवक और बच्ची को अपनी चपेट में ले लिया, जिससे दोनों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई. ग्रामीणों का आरोप था कि हादसे की सूचना देने के बावजूद पुलिस और एंबुलेंस काफी देर से मौके पर पहुंची, जिससे लोगों में भारी रोष व्याप्त हो गया. देरी को लेकर ग्रामीणों और पुलिस के बीच तीखी नोकझोंक भी हुई. स्थिति उस समय और तनावपूर्ण हो गई, जब कुछ आक्रोशित ग्रामीणों ने एक पुलिसकर्मी की कॉलर पकड़ ली. हंगामे के दौरान एंबुलेंस में भी तोड़फोड़ किए जाने की सूचना है.
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घटना के बाद माहौल तनावपूर्ण हो गया, जिसके चलते अतिरिक्त पुलिस बल को मौके पर बुलाना पड़ा. क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए भारी पुलिस जाप्ता तैनात किया गया है. पुलिस अधिकारी मौके पर मौजूद रहकर ग्रामीणों को समझाने का प्रयास कर रहे हैं. मृतकों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजने की कार्रवाई की जा रही है. पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है. हादसे के बाद क्षेत्र में शोक और आक्रोश का माहौल बना हुआ है. स्थानीय लोगों ने प्रशासन से क्षेत्र में भारी वाहनों की आवाजाही पर नियंत्रण लगाने तथा सड़क सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करने की मांग की है.