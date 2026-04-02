विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस; गोरखपुर में निकाली बाइक रैली, डाॅक्टर बोले- "जरूरतमंदों की करते रहेंगे सहायता"
'विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस' पर 'राइड फॉर ऑटिज्म' की थीम पर गोरखपुर में बड़ी पहल हुई.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : April 2, 2026 at 8:39 PM IST
गोरखपुर : 'विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस' पर 'राइड फॉर ऑटिज्म' की थीम पर गोरखपुर में बड़ी पहल हुई. इसके लिए शहर के कुछ अस्पताल, समाजसेवी, जनप्रतिनिधि और बीआरडी मेडिकल कॉलेज के डॉक्टरों ने मिलकर एक मोटरसाइकिल जागरूकता रैली भी निकाली.
मेडिकल कॉलेज रोड स्थित एक अस्पताल से गुरुवार को जागरूकता रैली निकाली गई. इस अवसर पर डॉ भूपेंद्र शर्मा (भूतपूर्व विभागाध्यक्ष बाल रोग विभाग, बीआरडी मेडिकल कॉलेज) ने ऑटिज्म के बारे में विस्तार से जानकारी देते हुए समय पर पहचान, उचित देखभाल और जागरूकता के महत्व पर प्रकाश डाला.
उन्होंने कहा कि मरीज कोई भी हो उसकी उचित देखभाल और उससे रखा जाने वाला लगाव उसे ठीक होने में बड़ा मदद करता है. इस दौरान सभी प्रतिभागियों ने दो पहिया वाहनों पर सवार होकर रैली निकाली. इसके माध्यम से मार्ग में आमजन के बीच ऑटिज्म के प्रति जागरूकता का संदेश प्रसारित किया गया. इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य समाज में ऑटिज्म के प्रति जागरूकता बढ़ाना और विशेष बच्चों के प्रति संवेदनशीलता को प्रोत्साहित करना रहा.
इस अवसर पर हॉस्पिटल के डॉक्टरों, पैरामेडिकल स्टाफ, नर्सिंग स्टाफ और प्रबंधन टीम ने भी उत्साहपूर्वक भाग लिया. इस दौरान ऑटिज्म और दिव्यांग बच्चों के लिए ₹1,27,080 की धनराशि (Donation) प्रदान की गई. जिससे उनके देखभाल एवं पुनर्वास कार्यों में सहयोग मिल सके.
मीडिया से बातचीत करते हुए डॉ एके मल्ल ने कहा कि यह पहल समाज के प्रति हमारी जिम्मेदारी का एक सार्थक प्रयास है. हम आगे भी ऐसे सामाजिक कार्यों के माध्यम से जरूरतमंदों की सहायता करते रहेंगे. डॉ. विमलेश कुमार पासवान ने कहा कि यह केवल शुरुआत है. हमारी CSR गतिविधियों के अंतर्गत भविष्य में और भी कई सामाजिक पहलें की जाएंगी, जिससे समाज में सकारात्मक बदलाव लाया जा सके.
डॉ. रविकेश द्विवेदी ने कहा कि ऑटिज़्म को समझना और समय पर पहचानना बेहद जरूरी है. इस तरह की पहल समाज में जागरूकता बढ़ाने के साथ-साथ एक सकारात्मक सोच विकसित करती है. डॉ. अलका त्रिपाठी ने कहा कि समय पर हस्तक्षेप (Early Intervention) और सही मार्गदर्शन से ऑटिज्म से ग्रसित बच्चों के जीवन में बड़ा सकारात्मक बदलाव लाया जा सकता है. कार्यक्रम के अंत में सभी प्रतिभागियों ने समाज में जागरूकता फैलाने और ऐसे प्रयासों को निरंतर जारी रखने का संकल्प लिया.
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