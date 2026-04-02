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विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस; गोरखपुर में निकाली बाइक रैली, डाॅक्टर बोले- "जरूरतमंदों की करते रहेंगे सहायता"

गोरखपुर : 'विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस' पर 'राइड फॉर ऑटिज्म' की थीम पर गोरखपुर में बड़ी पहल हुई. इसके लिए शहर के कुछ अस्पताल, समाजसेवी, जनप्रतिनिधि और बीआरडी मेडिकल कॉलेज के डॉक्टरों ने मिलकर एक मोटरसाइकिल जागरूकता रैली भी निकाली.

मेडिकल कॉलेज रोड स्थित एक अस्पताल से गुरुवार को जागरूकता रैली निकाली गई. इस अवसर पर डॉ भूपेंद्र शर्मा (भूतपूर्व विभागाध्यक्ष बाल रोग विभाग, बीआरडी मेडिकल कॉलेज) ने ऑटिज्म के बारे में विस्तार से जानकारी देते हुए समय पर पहचान, उचित देखभाल और जागरूकता के महत्व पर प्रकाश डाला.

उन्होंने कहा कि मरीज कोई भी हो उसकी उचित देखभाल और उससे रखा जाने वाला लगाव उसे ठीक होने में बड़ा मदद करता है. इस दौरान सभी प्रतिभागियों ने दो पहिया वाहनों पर सवार होकर रैली निकाली. इसके माध्यम से मार्ग में आमजन के बीच ऑटिज्म के प्रति जागरूकता का संदेश प्रसारित किया गया. इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य समाज में ऑटिज्म के प्रति जागरूकता बढ़ाना और विशेष बच्चों के प्रति संवेदनशीलता को प्रोत्साहित करना रहा.