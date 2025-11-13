ETV Bharat / state

बीएसएफ की 60वीं वर्षगांठ पर जम्मू से भुज तक बाइक रैली, अनूपगढ़ में स्वागत

सीमा सुरक्षा बल के स्थापना दिवस के 60 वर्ष पूरे होने पर 'डायमंड जुबली समारोह' के तहत जम्मू से गुजरात के भुज तक लगभग 1726 किलोमीटर लंबी बाइक रैली निकाली जा रही है. इस रैली में कुल 60 जवान शामिल हैं, जिनमें 4 महिला जवान भी शामिल हैं. रैली के अनूपगढ़ पहुंचने पर 23वीं वाहिनी बीएसएफ के जवानों ने द्वितीय कमान अधिकारी नरेंद्र कुमार यादव के नेतृत्व में समेजा कोठी पर भव्य स्वागत किया.

अनूपगढ़: सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) के स्थापना दिवस की 60वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में जम्मू से गुजरात के भुज तक निकाली जा रही 1726 किलोमीटर लंबी बाइक रैली गुरुवार को अनूपगढ़ पहुंची, जहां बीएसएफ के जवानों और स्थानीय नागरिकों ने रैली का भव्य स्वागत किया. देशभक्ति के नारों और पुष्पवर्षा के बीच रैली ने शहर में जोश और उत्साह का माहौल बना दिया.

रैली मुख्य बाजार से होती हुई बीएसएफ कैंपस पहुंची, जहां बीएसएफ के अधिकारियों और जवानों ने जोरदार स्वागत किया. केंद्रीय विद्यालय के विद्यार्थियों ने सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के माध्यम से देशभक्ति का संदेश दिया. लगभग तीन घंटे अनूपगढ़ में ठहरने के बाद बाइक रैली बीकानेर के लिए रवाना हो गई.

देश सेवा के लिए प्रेरित करना उद्देश्य: रैली में शामिल असिस्टेंट कंपनी कमांडेंट सागर पाटिल ने बताया कि इस यात्रा का उद्देश्य युवाओं को नशे से दूर रहकर देश सेवा के लिए प्रेरित करना है. उन्होंने कहा कि रैली का मकसद राष्ट्र की सुरक्षा में बीएसएफ के योगदान को प्रदर्शित करना, युवा पीढ़ी में देशभक्ति की भावना जगाना और देशवासियों के बीच एकता व सद्भाव का संदेश फैलाना है. यह रैली 19 नवंबर को भुज पहुंचेगी. महिला जवान आरुषि ने बताया कि बीएसएफ अपनी 60वीं वर्षगांठ पर गर्व महसूस कर रही है. उन्होंने कहा कि महिला जवान भी पुरुष साथियों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर देश की रक्षा में तत्पर हैं. उन्होंने युवतियों से बीएसएफ में भर्ती होकर राष्ट्र सेवा का संकल्प लेने की अपील की. उन्होंने कहा कि सीमा सुरक्षा बल का इतिहास शौर्य, त्याग और बलिदान से भरा है. ऐसे आयोजनों से देशवासियों में राष्ट्रप्रेम की भावना और अधिक प्रबल होती है.