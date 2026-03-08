ETV Bharat / state

नक्सलगढ़ बीजापुर में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, बाइक रैली का हुआ आयोजन

नक्सल प्रभावित बीजापुर में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का आयोजन किया गया.

Womens Day celebrated in Bijapur
बीजापुर में महिला दिवस का आयोजन (ETV BHARAT)
बीजापुर: बम, बारुद और नक्सल वारदात के लिए सुर्खियों में रहने वाला बीजापुर जिला रविवार को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के लिए सुर्खियों में रहा. बीजापुर कोतवाली थाना क्षेत्र में महिला दिवस पर खास आयोजन किया गया. इस अवसर पर बाइक रैली का आयोजन किया गया. कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में नगर पालिका अध्यक्ष सोम पुजारी, जनप्रतिनिधि नीना रावतिया और उप पुलिस अधीक्षक विनीत साहू मौजूद रहे.

महिलाओं की बाइक रैली का आयोजन

कार्यक्रम की शुरुआत बाइक रैली के आयोजन से की गई. अतिथियों ने बाइक रैली को रवाना किया. महिला सशक्तिकरण और जागरूकता का संदेश देती यह बाइक रैली नगर के विभिन्न मार्गों से होकर गुजरी. रैली के बाद थाना परिसर में सभी गेस्ट का सम्मान कियागया. उसके बाद सभी अतिथियों ने छत्तीसगढ़ महतारी की पूजा की.

महिलाएं समाज की शक्ति हैं और आज हर क्षेत्र में अपनी प्रतिभा और परिश्रम से महत्वपूर्ण योगदान दे रही हैं.महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने और समाज में सकारात्मक भूमिका निभाने की जरूरत है-सोम पुजारी, बीजापुर नगर पालिका अध्यक्ष

आज की नारी कमजोर नहीं बल्कि समाज की सबसे बड़ी शक्ति है और महिलाओं को अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने में कभी संकोच नहीं करना चाहिए, क्योंकि कानून और पुलिस हमेशा उनके साथ खड़ी है- विनीत साहू, डीएसपी

महिलाओं को शिक्षा, आत्मनिर्भरता और आत्मसम्मान के साथ आगे बढ़ना चाहिए- नीना रावतिया, जनप्रतिनिधि

महिला दिवस पर आयोजित इस कार्यक्रम में उत्कष्ट कार्य करने वाली महिलाओं को सम्मानित किया गया. कार्यक्रम के अंत में बीजापुर कोतवाली थाना प्रभारी दुर्गेश शर्मा ने सभी अतिथियों और महिलाओं का आभार व्यक्त किया. उन्होंने कहा कि इस तरह के आयोजन से महिलाओं में जागरूकता बढ़ती है. इसके साथ ही पुलिस और आम जनता के बीच बेहतर संवाद कायम होता है.

