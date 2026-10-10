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सेव द टाइगर संदेश को लेकर रांची से नेतरहाट तक बाइक रैली, पलामू डीसी और पीटीआर के अधिकारी हुए शामिल

बाइक रैली में डीसी और पीटीआर के अधिकारी शामिल हुए ( Etv Bharat )

पलामूः सेव द टाइगर संदेशों को रांची से लेकर नेतरहाट तक बाइक रैली निकाली गई. यह रैली बाघ और वन्य जीव को बचाने के संदेशों को लेकर निकाली गई. बाइक रैली का नेतृत्व झारखंड के सीसीएफ सह पलामू टाइगर रिजर्व (पीटीआर) के निदेशक एसआर नटेश और उपनिदेशक प्रजेशकांत जेना कर रहे हैं. शनिवार को निकानी गई रैली रांची से चलकर पलामू समाहरणालय पहुंची.

वन्य जीव को बचाने के लिए रैली