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सड़क किनारे रेलिंग तोड़ते हुए खड्ड में गिरी बाइक, लोहे के एंगल में फंसा युवक

एसपी मंडी विनोद कुमार ने बताया कि हादसा शुक्रवार दोपहर करीब पौने 3 बजे पेश आया है. घायल युवक की पहचान 19 साल के लीलाधर निवासी गांव गनौड़, तहसील बालीचौकी के रूप में हुई है. युवक बाइक पर सवार होकर बस स्टैंड की ओर से बाजार की तरफ जा रहा था. जैसे ही वो आईटीआई चौक के पास पहुंचा, अचानक उसकी बाइक अनियंत्रित हो गई. देखते ही देखते बाइक सड़क किनारे लगी लोहे की रेलिंग और एंगल को तोड़ते हुए नीचे सुकेती खड्ड में जा गिरी.

मंडी: हिमाचल प्रदेश के मंडी शहर में एक बाइक हादसे का शिकार हो गई है. हादसा उस समय हुआ जब मंडी के व्यस्त आईटीआई चौक पर एक तेज रफ्तार बाइक अनियंत्रित होकर सड़क किनारे लगी लोहे की रेलिंग को तोड़ते हुए सीधे सुकेती खड्ड में जा गिरी. इस दौरान बाइक सवार युवक लोहे के एंगल में फंस गया और बाइक सीधा नीचे खड्ड में जा गिरी. गनीमत रही की इस हादसे में युवक की जान बच गई, वरना कोई बड़ा हादसा हो सकता था.

स्थानीय लोगों की मदद से युवक को बचाया

एसपी मंडी ने बताया कि प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार हादसा इतना भयावह था कि मौके पर मौजूद लोग सहम गए. बाइक नीचे गिर गई, जबकि युवक लोहे के एंगल में फंसकर लटक गया. गनीमत रही कि वह खड्ड में नहीं गिरा, जिससे उसकी जान बाल-बाल बच गई. घटना के तुरंत बाद आसपास मौजूद लोगों ने शोर मचाया और मदद के लिए दौड़ पड़े. मौके पर तैनात ट्रैफिक पुलिसकर्मियों ने स्थानीय लोगों की मदद से युवक को सुरक्षित बाहर निकाला. इसके बाद घायल युवक को तुरंत थ्री-व्हीलर के जरिए जोनल अस्पताल मंडी पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसका प्राथमिक उपचार किया. वहीं, युवक की गंभीर स्थिति को देखते हुए उसे बाद में मेडिकल कॉलेज नेरचौक रेफर कर दिया गया. डॉक्टरों के अनुसार अभी युवक की हालत फिलहाल खतरे से बाहर है.