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पिथौरागढ़ में कार की टक्कर से खाई में गिरी बाइक, एक व्यक्ति की गई जान, हिरासत में चालक

पिथौरागढ़: सीमांत पिथौरागढ़-झूलाघाट मोटर मार्ग पर कार की टक्कर से सामने से आ रही बाइक गहरी खाई में गिर गई. जिससे बाइक सवार एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई. जबकि, एक घायल हुआ है. वहीं, शव और घायल को रेस्क्यू किया गया, फिर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. जबकि, घायल का उपचार चल रहा है.

जानकारी के मुताबिक, रविवार यानी 3 मई की शाम को पिथौरागढ़-झूलाघाट सड़क पर रज्यूड़ा के पास झूलाघाट से पिथौरागढ़ की ओर आ रही अल्टो कार और बड़ालू से झूलाघाट को जा रही पल्सर बाइक की आमने-सामने की टक्कर हो गई. टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बाइक करीब 50 मीटर नीचे गहरी खाई में जा गिरी. इस हादसे में बाइक सवार महादेव की घटनास्थल पर ही मौत हो गई. जबकि, बाइक चला रहा विकास दास गंभीर रूप से घायल हो गया.

वहीं, हादसे की सूचना मिलते ही झूलाघाट कोतवाली से कोतवाल संजीव कुमार जवानों के साथ मौके पर पहुंचे. इसके बाद ग्रामीणों के सहयोग से घायल विकास को सड़क तक लाया गया. जहां से एंबुलेंस से उसे उपचार के लिए जिला अस्पताल पिथौरागढ़ भेजा गया. शव को भी पुलिस के साथ ही एसएसबी जवानों और ग्रामीणों ने सड़क तक पहुंचाया. जिसे जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखा गया है.

हादसे में मौत-