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पिथौरागढ़ में कार की टक्कर से खाई में गिरी बाइक, एक व्यक्ति की गई जान, हिरासत में चालक

पिथौरागढ़-झूलाघाट मोटर मार्ग पर बाइक और कार में आपसी टक्कर, बाइक के साथ खाई में गिरे 2 शख्स, एक की मौत, दूसरा घायल

Ambulance
एंबुलेंस (फाइल फोटो- ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : May 3, 2026 at 9:30 PM IST

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पिथौरागढ़: सीमांत पिथौरागढ़-झूलाघाट मोटर मार्ग पर कार की टक्कर से सामने से आ रही बाइक गहरी खाई में गिर गई. जिससे बाइक सवार एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई. जबकि, एक घायल हुआ है. वहीं, शव और घायल को रेस्क्यू किया गया, फिर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. जबकि, घायल का उपचार चल रहा है.

जानकारी के मुताबिक, रविवार यानी 3 मई की शाम को पिथौरागढ़-झूलाघाट सड़क पर रज्यूड़ा के पास झूलाघाट से पिथौरागढ़ की ओर आ रही अल्टो कार और बड़ालू से झूलाघाट को जा रही पल्सर बाइक की आमने-सामने की टक्कर हो गई. टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बाइक करीब 50 मीटर नीचे गहरी खाई में जा गिरी. इस हादसे में बाइक सवार महादेव की घटनास्थल पर ही मौत हो गई. जबकि, बाइक चला रहा विकास दास गंभीर रूप से घायल हो गया.

वहीं, हादसे की सूचना मिलते ही झूलाघाट कोतवाली से कोतवाल संजीव कुमार जवानों के साथ मौके पर पहुंचे. इसके बाद ग्रामीणों के सहयोग से घायल विकास को सड़क तक लाया गया. जहां से एंबुलेंस से उसे उपचार के लिए जिला अस्पताल पिथौरागढ़ भेजा गया. शव को भी पुलिस के साथ ही एसएसबी जवानों और ग्रामीणों ने सड़क तक पहुंचाया. जिसे जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखा गया है.

हादसे में मौत-

  1. महादेव (उम्र 36 वर्ष), निवासी- पीलीभीत, उत्तर प्रदेश

हादसे में घायल-

  1. विकास दास, निवासी- खटीमा

हिरासत में कार चालक: उधर, हादसे की सूचना मृतक और घायलों के परिजनों को दे दी गई है. टक्कर के बाद बाइक के खाई में गिरने पर मदद करने के बजाय चालक कार पिथौरागढ़ की ओर भगा ले गया, लेकिन कुछ दूर जाने के बाद कार का टायर पंचर हो गया. पुलिस ने मौके पर पहुंचकर उसे हिरासत में ले लिया. पुलिस का कहना है कि हादसे के कारणों की जांच की जा रही है.

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